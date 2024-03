Historia de triunfo. ¿Cómo descubrió Rita el éxito de la mano de El Perro Feliz y sus oportunidades de becas?

Iniciarse en el mundo de los negocios en cualquier ámbito supone una decisión valiente y transformadora que puede conllevar tanto riesgos como recompensas para quien da el paso de adentrarse en el entorno empresarial.

La historia de Rita es muestra de ello, reflejando en su trayectoria como franquiciada el inicio en el camino de los negocios ha cambiado su vida personal y profesional. Después de siete meses de haberse sumado a la franquicia de El Perro Feliz en el área de Madrid Oeste, decidió expandirse al área de Madrid Metropolitano.

Aspectos como la confianza en su equipo, la rentabilidad del negocio y el deseo de ofrecer un servicio y atención de calidad, fueron los principales motores que impulsaron a Rita a tomar la decisión de seguir creciendo a nivel empresarial.

¿Qué te motivó a expandir tu presencia con una nueva franquicia en la zona de Madrid Metropolitano, después de siete meses con tu primera franquicia de El Perro Feliz en el área de Madrid Oeste?

Mi principal motivación para abrir una nueva franquicia llevando los siete meses con la zona de Madrid Oeste y decidirme a abrir en toda la zona de Madrid Metropolitano fue por encima de todo, el equipo. El sentirme tan arropada, tan cuidada y saber que estábamos trabajando en equipo, que las cosas iban a funcionar bien, pero que en el caso de que algo no funcionase bien, íbamos todos a una, estábamos trabajando juntos, íbamos a conseguir que eso avanzase. Esa fue mi primera motivación, el sentirme en casa, el sentirme en familia. Pero bueno, todo tiene al final siempre un componente también económico, esto es así entonces, cuando te lanzas a un negocio de esta índole, cuando estás acostumbrada a trabajar toda la vida por cuenta ajena y te lanzas abrir tu propio negocio, pues siempre te da un poco de vértigo y cuando fui viendo los resultados de ese primer semestre digamos el cómo había reaccionado la gente, la gran acogida, el cariño con el que habían recibido este concepto de negocio tan desconocido y que todo el mundo me decía es tan necesario cuando vi que realmente era tan necesario, me impulsó mucho a seguir hacia adelante. Al final nosotros, este trabajo es un trabajo con personas, es un trabajo con animales, es un trabajo con seres vivos, entonces la gente se basa en la confianza. ¿Qué ocurre? Que había ya muchos clientes que habían cogido confianza con nosotros y habían hablado de nosotros, compañeros, amigos a familiares, etcétera.. en otras zonas de Madrid, con lo cual había mucha demanda, mucha, mucha demanda de otras zonas, y esto fue lo que me animó a decir. ¡Bueno, pues si nos están pidiendo este servicio vamos a dárselo!

¿Cómo ha sido la transición de dejar tu trabajo? ¿Tú trabajabas en un fondo de inversión? Bueno, pues, ¿Cómo ha sido la transición de dejar tu trabajo en un fondo de inversión y dedicarte por completo a la gestión de tus franquicias? En qué ha cambiado tu vida.

Como ya comenté en mi anterior entrevista. Yo llevaba muchísimos años trabajando en fondos de inversión. Entonces, bueno, pues siempre es un cambio muy radical, porque una cosa es cambiar de trabajo, cambiar de sector, pero es que yo cambié de todo, de trabajo, del sector de vida, de todo. Y la verdad es que la experiencia para mí ha sido más que positiva. ¿Qué es lo que más he notado? Pues bueno, trabajar en algo que me apasiona. Eso es fundamental porque te levantas todos los días con la ilusión y con las ganas y con el ímpetu de que vas a dedicar tu día a algo que te gusta. Pero luego también la calidad de vida, tremendo, o sea el organizarme mi propio tiempo con mi familia, con mis amigos, el poder disfrutar de la gente a la que realmente quiero. Eso lo he notado muchísimo, el poder llevar a mi hija todos los días al colegio, recogerla, no perderme una función del cole, el poder ir a ver a mis padres cuando quiero, el compartir vida con mis seres queridos, con mis amigos, con tal. A mí esto me ha cambiado la vida por completo y luego sobre todo la ilusión. O sea, yo me levanto todos los días con ilusión, porque sé que lo que voy a hacer me gusta y me llena. Entonces ha cambiado en todos los ámbitos, la verdad.

Dinos tres adjetivos que indican tu sentimiento, tu forma de sentirte en tu día a día, con tu realización personal, con tu trabajo, con tu propósito. Antes de emprender y dedicarte dentro de la Matrix en la que tú estabas con tu trabajo y demás. ¿Ahora cuáles serían?

Si yo tuviese que decir tres adjetivos que calificarían la diferencia de vida entre la vida que yo tenía antes y la que tengo ahora, pues es fácil, serían: paz, tranquilidad y entusiasmo. Y si me dejáis meter cuatro, felicidad, también lo meto ahí, un poquito que al final forma parte de todo lo demás, si tienes entusiasmo tienes felicidad.

¿Después de cerca de un año con El Perro Feliz, cómo describirías tu experiencia como franquiciada hasta ahora?

Si tuviese que resumir mi experiencia en este casi un año, por resumir que llevo en El Perro Feliz. Para mí ha sido una de las mejores experiencias profesionales y personales que he tenido en mi vida. Desde el primer momento me he sentido en casa, me he sentido en familia, me he sentido apoyada por el equipo. Esto para mí era algo que buscaba y que para mí es fundamental hacer algo que te guste, pero hacerlo un ambiente fantástico. El ambiente de El Perro Feliz es tremendo. Yo recuerdo una de las primeras frases de nuestro CEO que fue: “Aquí somos una familia”, y yo pensé, vamos a verlo no confiando, pero siempre diciendo, hay diferentes conceptos de familia, efectivamente somos una familia, entonces, para mí ha sido una experiencia positiva a nivel personal y luego a nivel profesional, pues bueno cambia totalmente. Es un poco un resumen de todo lo que he venido diciendo a lo largo de la entrevista. El estar trabajando en algo que te gusta, el estar dedicando tu vida a algo que te apasiona, pues obviamente te cambia y te cambian todos los sectores de la vida, porque al final yo siempre lo digo. Pasamos muchas horas en nuestro trabajo, teletrabajes, vayas a la oficina, te dediques a lo que te dediques al trabajo supone muchas horas de tu vida, entonces, si en tantas horas de tu vida no estás feliz, no estás motivado y no estás contento. Eso se refleja en el resto. Entonces, para mí el cambio ha sido brutal a nivel profesional, pero también a nivel personal, una de las mejores experiencias profesionales y personales de mi carrera, sin ninguna duda.

Con la apertura de esta nueva franquicia Madrid Metropolitano. ¿Cuáles son las metas y expectativas en esta nueva ubicación en el área de la nueva franquicia?

Si me preguntáis por mis metas o expectativas, y aunque suene un poco idílico todo, mi principal meta es seguir disfrutando. Yo estoy disfrutando con lo que hago, a mí me gusta muchísimo, yo soy feliz con esto, entonces mi principal meta es seguir disfrutando, pero como decíamos al principio, al final montas tu propio negocio y tienes que vivir de esto, entonces, hay que seguir fidelizando a los clientes. Esta es una cosa que es de lo que yo más estoy disfrutando en esta etapa y es de ver que cuando un cliente llega al El Perro Feliz y llega con ese miedo de dejar a su pequeño contigo y con esas dudas y con esa angustia que entiendo y que empatizo perfectamente, y cuando ves que han pasado siete meses y que ese perrito sigue viniendo a casa, algunos todas las semanas, otros todos los meses y con la tranquilidad, ver esa tranquilidad en las familias y ver la alegría con la que llevan los perros a casa y la alegría con la que te saludan y el bienestar que les proporcionas. Esto es crucial, el objetivo es seguir aportando este servicio de calidad que creo que damos, seguir aportando esa tranquilidad a las mascotas, ese bienestar a los peludos, seguir fidelizando a los clientes que al final es la base de nuestro negocio. Si ellos están felices y tranquilos nosotros también. Seguir trabajando con los afiliados, que este es otro punto fundamental también en nuestro negocio. Los afiliados que tenemos tanto clínicas veterinarias, adiestradores, peluquerías caninas, etcétera, que son gente que han confiado en nosotros desde el principio, que siguen confiando al ver cómo trabajamos y esto es muy importante para nosotros y seguir trabajando con ellos mano a mano, porque son parte fundamental de este trabajo.

Basándote en tu experiencia a través del programa de Bécate ¿Qué consejo le darías a alguien que esté pensando en unirse al programa de Bécate El Perro Feliz?

A todos los amigos que me han preguntado les he dicho: adelante. De hecho, hay muchos que en un principio me dijeron que cuando yo les decía adelante me decían: Bueno, vamos a ver cómo te va a ti y luego vamos a ver si adelante o no adelante. Y la verdad es que ahora todos me dicen, pues, qué razón tenías. Yo animaría a cualquiera, a cualquiera que sea realmente amante de los animales, a cualquiera que sepa que va a disfrutar con este trabajo, a cualquiera que necesite liderar y organizar su propia vida, que a lo mejor no todo el mundo quiere eso; hay gente que a lo mejor prefiere tener una vida mucho más organizada. Pero si eres una persona que te encantan los animales, quieres vivir tu propia vida, disfrutar de la naturaleza, del campo, de un ambiente sano, quieres poder organizar tu tiempo y quieres disfrutar de esta experiencia, yo lo recomiendo trescientos por ciento. Además, en mi caso, yo creo que es muy claro no?, porque a lo mejor cualquier persona que vea esta entrevista puede decir bueno, claro, ¿lo recomiendas? ¡Lo recomiendo y de hecho, lo he hecho!. Yo empecé hace siete meses con Madrid Oeste y siete meses después hemos abierto todo Madrid Metropolitano, Entonces, más que lo que se pueda decir en una entrevista de este tipo, los hechos están ahí. En siete meses me he expandido todo lo que he podido entonces adelante, de verdad.

¿Cuáles consideras que son tus planes a futuro respecto a tu franquicia de El Perro Feliz y cómo visualizas su crecimiento a largo plazo?

Mis planes a futuro, ahora que ya estamos con Madrid Oeste y Madrid Metropolitano, creo que ya está bastante consolidado, aunque nunca se termina obviamente. Hay que lanzar y hay que consolidar Madrid Metropolitano. Este es el principal objetivo y sobre todo no dejar de pensar, que a mí es una de las cosas que también me apasiona de este trabajo, el no dejar de pensar en cosas nuevas que podemos ofrecerle a nuestros clientes, que complementen nuestro servicio y que les dé todavía más confianza y más seguridad. A mí me encantaría poder dar un servicio todavía mucho más completo. Hay muchas cosas que se pueden ofrecer tanto a las familias de las mascotas como a las mascotas para completar este círculo de lo que nosotros ahora mismo estamos ofreciendo y que las familias tengan la tranquilidad de decir todo lo que tenga que ver con mi peludo, con mi Michi. Sé que tengo el perro feliz, sé que ellos le llaman y sé que yo les llamo y sé, que ellos me van a dar un servicio completo y yo creo que este es uno de los principales objetivos a futuro, seguir pensando en las necesidades de nuestros clientes y en ver cómo podemos satisfacerlas para su tranquilidad y bienestar.

¿Qué planes personales tienes para tu futuro? Ahora que este paradigma ha cambiado y que te has convertido, como bien has dicho antes, en la dueña de tu tiempo, de tu negocio y, en definitiva, de tu vida. ¿Cuáles son esos planes que antes no tenías tan claro que pudieras llevar a cabo y que ahora lo ves como todo mucho más factible?

Una de las principales cosas, como siempre repito, que más satisfacción me han creado en El perro feliz es el hecho de poder disponer de mi tiempo libre. Yo antes, por ejemplo, me costaba mucho hacer planes a futuro, pero ya no a largo medio plazo. Es que a corto plazo me costaba mucho. Ahora mismo mi principal objetivo, pero lo fue desde el minuto cero y ya lo estoy llevando cabo, es disfrutar, disfrutar, disfrutar mucho más de la vida, disfrutar mucho más de mi familia, disfrutar muchísimo más de mis amigos, disfrutar muchísimo más de mis peludos que yo también los tengo y seguir avanzando en este terreno, que parece increíble, porque muchas veces a mí la gente me decía, vamos a Rita, me estás diciendo que quieres tener más tiempo libre, ¡qué quieres disfrutar más de tu familia y demás, y resulta que te estás montando tu propio negocio, es de locos! Pues no es de locos. Yo ahora montando mi propio negocio estoy disfrutando muchísimo más de todo lo que me rodea y hacia ahí en mi lado, en mi vida personal, es hacia ahí hacia donde quiero seguir avanzando y es hacia ahí donde he visto una brecha enorme de un montón de posibilidades que hay y que yo hasta ahora no estaba pudiendo disfrutar.

¿Cuál es el mensaje que tú le mandarías a aquellas personas que están pensando en emprender con El Perro Feliz? Y bueno, cuál es ese mensaje que tú le transmitirías desde tu experiencia, sobre todo a la hora de tomar la decisión.

Una de las principales barreras, por llamarle de alguna forma, que me encontré, es el dar un paso de decir, bueno, salgo de mi zona de confort en la que ya llevaba muchos años rompo con todo y me aventure empezar desde cero en un sector nuevo en un terreno nuevo, montando tu propia empresa y hablando claramente sin tener una nómina fija a final de mes, sin tener esa seguridad que te proporciona el estar trabajando para terceras personas. ¿Es difícil dar ese paso? Claro que sí, claro que sí, o sea, y el que te diga lo contrario, claro que es difícil dar ese paso. Y además yo me encontré con muchas barreras, con muchas opiniones, de mucha gente que, pues, claro, lo primero que te dice la gente es que Rita, pero te has vuelto loca, tienes tu vida montada, tienes un trabajo fantástico, llevas veinte años en esto, todo el mundo te conoce y te cambias a un sector en el que no te conoce a nadie, que tú no conoces a nadie. Empiezas desde cero jugándotelo todo a una sola carta. Muchos me preguntáis cómo lo hiciste, lo hice desde el convencimiento y de verdad, yo estoy cien por ciento convencida de que en el momento en el que cualquiera de vosotros, pues estáis planteando, doy este paso, no doy este paso, en el momento en el que os pongáis en contacto con la Central, habléis con ellos, os transmitan ese entusiasmo, esa confianza, esa seguridad, ese trabajo en equipo, ese cariño. Lo vais a ver clarísimo, porque yo lo vi clarísimo desde ese momento, pero, entiendo, entiendo que cuesta, pero es que merece tanto la pena y además, no es una cosa que digas, voy a ver los resultados en un año, voy a ver los resultados en seis meses. Es que a nivel personal los resultados los empiezas a ver desde la primera semana. Desde la primera semana tú ya empiezas a tener tu propia vida, empiezas a disfrutar de tu entorno, empiezas a disfrutar de todo. Y bueno, yo creo que yo soy un ejemplo muy claro en este sentido. Hace siete meses empecé con Madrid Oeste este y ahora me he lanzado con Madrid Metropolitano y por si a alguien le sirve de algo, toda esa gente que desde el cariño y desde me dijeron Rita, te has vuelto loca, ahora me miran y me dicen Rita, ¿qué bien hiciste? Eres completamente otra persona a todos los niveles. Entonces ese miedo es normal; por supuesto, es el miedo a lo desconocido. Merece la pena esos dos días de miedo que se van a pasar hasta que tengáis la oportunidad de hablar con Central y de entenderlo todo, mucho mejor merece la pena. Yo os animo de verdad. De verdad a que por lo menos esa primera toma de contacto con Central la tengáis. Luego cada uno la decisión está en sus manos. Mi ejemplo es claro, pero la decisión de cada uno está en sus manos, pero yo creo que todos debemos de darnos la oportunidad de tener esa conversación concreta y ahí ya cada uno que decida. Pero estoy convencida de que si tenéis esa primera toma de contacto los miedos se van a terminar y os vais a lanzar hacia adelante, porque su proyecto es apasionante.

¿Qué zonas abarca ahora la nueva franquicia Madrid Metropolitano?

Con esta nueva franquicia de Madrid Metropolitano hemos querido ampliar y cubrir grandes zonas de Madrid Centro y Metropolitano que no estaban cubiertas. Yo empecé con Madrid Oeste, que era una zona muy delimitada y muy completa en el oeste de Madrid, como su propio nombre indica. Ahora con Madrid Metropolitano hemos crecido en muchas zonas de Madrid. Desde Chamartín. Barajas. Villaverde. Ursera, Fuencarral, os digo pocas zonas para que veáis que queda cubierta lo que es toda la Comunidad de Madrid. Hemos cogido también la zona de Alcobedas, Moraleja incluida. Es decir, abarcamos ya como que rodeamos un poco la Comunidad de Madrid, tanto por la zona central como por los alrededores, con la intención, pues es de lo que comentábamos antes, dar un servicio a toda esa gente que a través de recomendaciones de boca a boca y de nuestros propios clientes, nos están demandando un servicio en zonas que todavía no estaba y nuestra idea es dejar Madrid Oeste y Metropolitano totalmente cubierto, para que cualquier persona que quiera que necesite los servicios de El Perro Feliz los tenga sin ningún tipo de problema.

En definitiva, la historia de Rita puede resultar una muestra clara de cómo la valentía y la pasión pueden conducir al camino del éxito empresarial, siempre y cuando se orienten las acciones a un camino acertado. Aventurarse en el mundo de los negocios y expandirse con una nueva franquicia de El Perro Feliz en Madrid Metropolitano, demuestra que tomar riesgos calculados puede dar resultados extraordinarios, en especial cuando un modelo de negocio resulta ser rentable.

Las personas que estén listas para transformar su vida y emprender con pasión, las becas de El Perro Feliz son su puerta de entrada. Pueden acceder a nuevas oportunidades y descubrir cómo iniciar su camino hacia el éxito.