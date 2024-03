La mitad de las terapias para el cáncer de colon no están financiadas, según Oncoindex

La financiación de estos tratamientos, recomendados por la ESMO, ha bajado 30 puntos en los últimos tres años Menos de la mitad (5 de 11) de las terapias contra el cáncer de colon y recto recomendadas por la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) tienen financiación pública completa en España. Estos datos corresponden al informe Oncoindex, cuyos datos han sido actualizados por la Fundación Alivia, coincidiendo con la celebración el próximo 31 de marzo del Día Mundial contra el Cáncer de Colon.

La financiación de los tratamientos para los tumores de colon y recto está por debajo de la media general de todas las terapias para el cáncer (50 vs. 54). Para la Fundación Alivia, es preocupante el retroceso que están sufriendo dichas sustancias en los últimos años: en 2021, el 80% estaban costeadas por el Estado frente al 50% actual.

Los cánceres de colon y recto son los más diagnosticados en España. En 2023, fueron diagnosticados 42.459 casos nuevos, según datos de la Asociación Española contra el Cáncer. Su progresión no ha parado de crecer y su incidencia está aumentando en el grupo de edad de menores de 50 años. Su incidencia es ligeramente mayor en hombres que en mujeres y representa casi el 15% de todos los tumores diagnosticados el año pasado.

Para Asensio Rodríguez, director de Fundación Alivia en España, los datos del Oncoindex deben llevar a reflexionar sobre "el proceso de financiación pública de los tratamientos para el cáncer más prevalente en nuestro país. No solo no experimenta avances sino que está en claro retroceso".

"Los tratamientos para el cáncer de colon y recto recomendados por la ESMO han demostrado su eficacia y ya se están usando en otros países. Si estos tratamientos estuvieran disponibles, los índices de curación aumentarían en nuestro país y mejoraría la calidad de vida de numerosos enfermos. ¿Por qué el Gobierno no toma ninguna medida para acelerar su financiación?", añade el dirigente.

Con el fin de resolver esta situación y que el Gobierno financie al 100% los tratamientos recomendados por la ESMO para el cáncer de colon y recto y para todos los tumores, Fundación Alivia está llevando a cabo desde el pasado año una recogida de firmas abierta a todos los ciudadanos desde su página web. En esta petición, Alivia solicita a los organismos responsables que "proporcionen pruebas de diagnóstico rápido y que todos los medicamentos en la lucha contra el cáncer recomendados por la ESMO estén disponibles en la Seguridad Social".

Para firmar la petición el enlace es https://alivia.es/petition/reclama-al-gobierno/

El Oncoindex es un indicador que se basa, en primer lugar, en los fármacos registrados por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) durante los últimos 15 años. De entre estos medicamentos autorizados, Oncoindex muestra una lista de tratamientos de eficacia contrastada incluidos en las recomendaciones de la ESMO.