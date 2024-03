Javier Écija y Muriel Bouhet se imponen en la III Gárgoles Bike Race

La tercera edición de la carrera, que organiza la comisión de fiestas de Gárgoles de Arriba junto al Ayuntamiento de Cifuentes, ha registrado una gran participación, con 369 inscritos, 46 más que en 2023. El circuito, en su XI Edición, cuenta igualmente con más bikers inscritos que nunca en el conjunto de la competición Espectacular comienzo, este domingo, del XI Circuito MTB de la Diputación provincial de Guadalajara. Finalmente, y después de haber estado programada para el pasado 10 de marzo -hubo de ser suspendida por la climatología-, la III Edición de la Gárgoles Bike Race se disputó ayer, en medio de un ambiente inmejorable.

Pese al obligado cambio de fechas, han participado 46 bikers más que el año pasado, para un total de 363 inscritos en todas las categorías. Lo que no ha cambiado ha sido la organización, impecable, como en cada una de las anteriores ediciones. Además, el circuito también ha logrado otro récord: el de inscripciones al conjunto de la competición, lo que augura un magnífico año de MTB en la provincia de Guadalajara. Después de diez ediciones -la presente es la XI- el circuito arriacense está más que consolidado y es una excelente opción no solo para competidores provinciales, sino de toda la zona centro del país que acuden al reclamo de carreras con sabor y bien planteadas.

La organización de carrera ha mantenido el circuito de las dos ediciones precedentes, tanto en la ruta corta como en la larga, simplemente con una variación final en la llegada que ha permitido a los bikers disfrutar de vistas sobre las famosas cuevas de Gárgoles. La ruta larga tenía 42 kilómetros y 1.180 metros de desnivel positivo. La corta, mucho menos exigente, contaba con algo más de la mitad del trazado, y 448 metros de desnivel positivo. Las lluvias en el último mes habían dejado un campo precioso, por verde, y que con el inicio de la floración olía a dulce, como la miel de La Alcarria.

Muy puntual, la carrera tomaba la salida a las 10 de la mañana, precedida por un BMW eléctrico de uno de los nuevos patrocinadores de este año, Auto Premier, que ha apostado por el circuito, como contaba César Herranz, portavoz de la marca. La daban David de la Fuente, director de carrera y concejal de Deportes de Cifuentes, y Javier Fernández, responsable del equipo Eload Team, al que, un año más, la Diputación ha confiado la organización y logística del circuito. Con la música de AC/DC de fondo, la plaza Mayor de Gárgoles de Arriba, se llenaba del buen ambiente del ciclismo. Pese a la gran cantidad de bikers, no se produjo ningún incidente. El pelotón cruzaba el río Cifuentes, siempre generoso de agua, para adentrarse el monte del Coto. Sendas serpenteantes entre olivares y plantaciones de lavanda, conducían al pelotón hasta Gárgoles de Abajo. En el kilómetro 10 se separaba la ruta popular – que han corrido nada menos que 48 bikers- de la pro, que continuaba hacia Ruguilla. Desde la Cueva del Beato, una de las zonas de mayor altitud del circuito, bajaban a meta, en un descenso delicioso.

Quienes optaron por la ruta larga tenían dos avituallamientos intermedios situados en los kilómetros 22 y 39. Sendas de viñedo conducían a los ciclistas hasta una de las zonas más técnicas del circuito, la conocida como senda "el calvo", con una subida de 1 kilómetro por zonas de monte bajo y pinar en Sotoca de Tajo. El ascenso entre pinares hasta Huetos, y el descenso de las "Degolladas" que discurre por una zona de saltos de tapiales de piedra, para continuar por camino, han sido algunos de los bellos parajes por los que ha atravesado la carrera.

El vencedor de la prueba ha sido el sacedonero Javier Écija (Suzuki Madrid rock Garden), con un tiempo de 1h 54´18", tres minutos más que el vencedor del año pasado, el abulense Nacho Pérez. Sin embargo se debe reseñar que en ningún momento se vio exigido por sus perseguidores a los que sacó más de cinco minutos en meta. La carrera salía muy rápida. Se notaba la tensión del inicio del circuito. "Hubo muchos ataques para coger distancia prácticamente desde la salida", señalaba el ganador. Como se encontraba con piernas, en uno de los primeros repechos, abrió hueco con sus perseguidores, favorecido por una avería de Néstor González. A partir del kilómetro diez, Écija sólo tuvo que regular su ventaja, sin arriesgar en las bajadas y "apretando en las subidas todo lo que podía", señalaba en meta. Perfecto conocedor del trazado, "había zonas que, con las lluvias drenaban agua, pero esto es MTB, y no pasa nada por mancharse", añadía.

Écija llegaba fino al inicio del circuito, y pleno de energía, con seis carreras de XCO, pruebas internacionales y alguna del Open de España en sus piernas a estas alturas de la temporada. Así, después de un parón obligado, "tocaba Gárgoles, y me he encontrado bien". El corredor sacedonero intentará completar todas las carreras del circuito que no le coincidan con el calendario nacional o el de Cross Country Olímpico de Madrid. Y ayer, como siempre, tenía palabras de elogio para organización: "una maravilla" y para la provincia, como escenario deportivo. "Guadalajara es la gran desconocida. Todo el mundo piensa que es una ciudad, pero lo bueno es la provincia y su variedad, que también se da a conocer gracias al circuito", terminaba.

Segundo ha sido Olay González (Crossbiker Mtb), que llegaba 5´56" después, pasando de las dos horas, con un tiempo de 2h 00´14". Olay salió muy atrás, y tuvo que remontar. "Me ha costado coger la cabeza", reconocía, en una prueba "muy bonita, con muchos senderos". A falta de un kilómetro, atacaba a Néstor González, y se presentaba en meta con 12" sobre él. Para Olay esta ha sido su primera participación en Gárgoles en una gran temporada, con un reciente quinto puesto en la Copa de España de MTB en Valladolid. El subcampeón ayer, se marchaba encantado de Gárgoles. "Un día precioso y un circuito perfecto", decía. Correrá también la siguiente carrera, en Mondéjar, para después competir en otra prueba de la Copa de España en Alpedrete.

Néstor González ( Ceballos Eload Racing Team) ha vuelto a hacer pódium hoy, después de mucho tiempo. Sus sensaciones eran excelentes este domingo. "Iba en cabeza, con Écija, pero en la primera senda, he tenido un problema con la cadena, se me ha salido, y he perdido cerca de tres minutos", contaba en meta. Pese a todo, logró sobreponerse y volver a la pomada, y acabó siendo tercero. "Me da un poco de rabia, pero así son las cosas", añadía. Para Néstor, la de Gárgoles es una de las mejores carreras del circuito, "con zonas técnicas y zonas de rodar; se disfruta mucho". El biker reconocía el crecimiento del circuito. "Somos unos privilegiados, no hay más circuitos así en España", terminaba.

El primero de la ruta corta, en la general, ha sido Enrique Ciordia (Alcarreña de Ciclismo), vicepresidente y socio fundador del club. Se ha impuesto con 1h 05´21". Sin embargo, antes que él llegó su hijo, Hugo Ciordia (Alcarreña de Ciclismo), aún en categoría infantil, con 1h 04´13", "haciendo cantera".

En féminas se ha impuesto la francesa Muriel Bouet, con un tiempo de 2h 33´32", en un triunfo que, pese a su amplio palmarés, le sorprendía hasta a ella misma. "No me lo esperaba porque venía a pasar el fin de semana al sol y a disfrutar de esta comarca que no conocía". A la corredora gala le ha encantado el recorrido, "espectacular, y muy variado, con sendas, pistas, barrancos y una última bajada divertida, con mucho flow" y el terreno, que, aunque mojado, "dejaba a la bici rodar", para terminar dando la "enhorabuena por la organización".

Segunda ha sido Esther Tabernero (Grand Padel MTB Team) con 2h 39´11". Esther es una habitual del circuito que ayer se mostraba encantada de volverse a encontrar con caras conocidas. Volvía después de algunas ausencias al final de 2023. Esther le da prioridad a duatlón y al triatlón, pero también corre MTB. "Vendré a todas las carreras que pueda", aseguraba. La ganadora la superó en torno al kilómetro 20, "y la he dejado ir, puesto que la vi intratable".

Angélica García (Independiente), hizo tercera con 2h 46´40". "Gárgoles da mucho juego. Es una carrera técnica, pero asequible. Había charcos, pero de los divertidos, de los que te dejan jugar con el barro", decía en meta, asegurando que volverá a competir en el circuito esta temporada.

De nuevo el Circuito MTB de la Diputación tiene un propósito solidario, con la asociación El Motor de tus pasos. Está formada por Alfredo, Álvaro y Eva, sus objetivos son recaudar fondos para la investigación de CMT, una enfermedad rara, dándole visibilidad principalmente mediante eventos deportivos, como son las pruebas del circuito.

En la categoría de veteranos el circuito vuelve a contar con la presencia del adnamantino Carmelo Gómez, una institución ya del deporte en Guadalajara, que ha corrido prácticamente todas las ediciones anteriores.

Han sido 40 los voluntarios locales que han logrado que todo saliera a pedir de boca. También han estado presentes voluntarios de Cruz Roja de Guadalajara. Guardia Civil y Ayuntamiento de Cifuentes también han colaborado para el perfecto desarrollo de esta III edición de la Gárgoles Bike Race. El parte de lesiones se ha saldado, simplemente, con contusiones y caídas, que no han revestido gravedad.

Al terminar hubo comida popular, caldereta, cocinada por los propios voluntarios de Gárgoles, Jaime Recuero y José Antonio Andrés, para bikers y acompañantes. El director de carrera, David de la Fuente, agradecía la implicación de la Diputación en la organización de circuito, y también a la comisión de fiestas de Gárgoles su trabajo.

Todas las categorías

En junior, el vencedor ha sido Mateo Alcivar (2h 11´19"). En Sub23, Roberto Fernández (2h 15´00"); en Elite, Javier Écija, además, ganador de la prueba (1h 54´18"); en Máster 30, Marcos Carpio (2h 01´30"); en Máster 40, Olay González (2h 00´14"); en Máster 45, Néstor González (2h 00´26");); en Máster 50, Julián Adrada (2h 04´16"); en Veteranos, Vicente Arriscado (2h 17´04"); en Féminas Elite, Esther Tabernero (2h 39´33"); en féminas máster, Murial Bouhet (2h 33´32"), y en eléctricas, Juan Gómez Durán (1h 51´22"). En la general de la Ruta Corta el primero ha sido Enrique Ciordia (1h 05´51"). El equipo ganador hoy en la II Gárgoles Bike Race ha sido el Agencia Inmobiliaria Ceballos.