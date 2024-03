Una de las herramientas más efectivas para potenciar un negocio en internet es el marketing de buscadores. Esto consiste en la aplicación de una serie de técnicas y herramientas que se enfocan a optimizar un sitio web o una tienda online para aumentar su visibilidad.

Ahora bien, para conseguir buenos resultados es conveniente recurrir a profesionales. En este sentido, la agencia Paxzu ofrece un servicio de marketing de buscadores que se caracteriza por adaptarse a las necesidades de cada cliente. En todos los casos se realizan análisis individualizados para trazar un plan a medida que permite cumplir con objetivos preestablecidos.

Los pilares del marketing de buscadores Según explican los profesionales de Paxzu, para diseñar una estrategia de este tipo es necesario centrarse en las necesidades del público objetivo de cada negocio. De esta manera, es posible conseguir un mayor reconocimiento de marca. Además, para cumplir con este objetivo, es necesario desarrollar tres aspectos distintos.

El primero de ellos es el posicionamiento SEO (Search Engine Optimization), que sirve para ocupar lugares destacados en buscadores populares. Para ello, es necesario desarrollar estrategias de investigación de palabras clave que permitan conectar con una audiencia objetivo. Además, hay que llevar a cabo acciones de linkbuilding para fortalecer la autoridad de una plataforma web. Al mismo tiempo, es fundamental optimizar la arquitectura del sitio web.

Otro pilar del trabajo en buscadores es el SEM (Search Engine Marketing). Al realizar una campaña de este tipo es posible aparecer entre los primeros resultados cuando un cliente potencial efectúa una búsqueda. Ahora bien, para conseguir resultados positivos y no desperdiciar recursos, es necesario realizar una hipersegmentación y optimización para conseguir leads calificados.

En tercer lugar, para posicionar una plataforma web hay que crear contenido con características persuasivas. Este elemento debe estar presente en todas las etapas del viaje del cliente a través de canales digitales como redes sociales, sitios web y otras plataformas. En particular, estas publicaciones sirven para ofrecer soluciones e información útil a los usuarios.

¿Qué problemas se pueden solucionar con un servicio de marketing de buscadores? Este tipo de apoyo es clave para proyectos que no aparecen en posiciones de privilegio ante las búsquedas que realizan sus clientes potenciales. A su vez, esto puede llevar a que la audiencia no interactúe con una marca. Otro problema que se da con frecuencia es el desperdicio de recursos. En este sentido, hay empresas que tienen altos costos pero bajos resultados.

Para solucionar estos y otros problemas, Paxzu diseña estrategias que incorporan herramientas de avanzada como machine learning e inteligencia de datos. Además, estos especialistas confeccionan estrategias amigables con los algoritmos de plataformas como Google para conseguir mejores resultados.

Con el servicio de marketing de buscadores que ofrece Paxzu es posible desarrollar un negocio en internet.