Servicio de email marketing con Funneltropia

El email marketing, a pesar de la rápida evolución de las herramientas digitales, continúa siendo una de las estrategias infalibles para aumentar ventas y fidelidad.

Al contrario de lo que muchos pensaban, esta herramienta ha podido mantenerse vigente, superando el auge de las redes sociales y otras plataformas digitales nuevas.

Para los expertos de la firma especializada Funneltropia, este canal de comunicación posee unas ventajas que no han podido ser superadas por otras herramientas informáticas. Estas propiedades son las que le permiten al email marketing construir relaciones comerciales más efectivas, sólidas y fructíferas con los clientes actuales y potenciales.

Beneficios del email marketing para las empresas Funneltropia es la marca de una empresa especializada en marketing digital que oferta servicios relacionados con las herramientas de mayor demanda en este campo. Su equipo está conformado por especialistas en funnels automatizados, campañas SEO, publicidad, desarrollo de tiendas online y también estrategias de email marketing. Es decir, todo lo que requiere una empresa para destacar de la competencia.

El CEO de la firma Israel Huerta sostiene que en un contexto saturado de información y campañas omnicanal, el email marketing destaca por varias cosas. La primera es que puede ser una herramienta altamente personalizada que cuando está bien direccionada es muy efectiva. Su tasa de conversión está entre las más altas dentro del marketing digital y sus costes se encuentran entre los más bajos.

También es un tipo de estrategia muy versátil en cuyos mensajes se pueden integrar promociones, noticias, descuentos u otras informaciones de interés para los clientes. Además, permite promocionar productos que no se pueden publicitar en otras plataformas digitales masivas por ser de uso restringido como las bebidas alcohólicas, por ejemplo. Bien empleado dentro del embudo de conversión, el email marketing es una excelente herramienta para cerrar ventas y fidelizar nuevos clientes.

Es necesario contar con el respaldo de expertos Como toda estrategia de marketing digital, el email marketing precisa de la ejecución de algunas tareas esenciales con las cuales no se puede improvisar. Cuando se trabaja sin el uso de las prácticas necesarias se corre un alto riesgo de no experimentar cambios significativos en las ventas. Además, las empresas enfrentan muchas veces problemas para gestionar su base de datos o resolver errores e inconsistencias en ellas.

Para generar campañas de email marketing 100 % personalizadas el equipo de Funneltropia comienza por configurar una cuenta desde cero. Luego hacen una depuración de usuarios inactivos en la base de datos para que la campaña llegue a quienes realmente interesa. Jerarquizan y clasifican a los contactos con etiqueta y listas para una gestión más eficiente. Evalúan e identifican errores rápidamente para que la campaña se mantenga activa según el cronograma.

Segmentan los leads para crear campañas más personalizadas, analizan resultados y con base en ellos diseñan nuevas estrategias. También auditan permanentemente las cuentas para detectar oportunidades de mejora. Con estas y otras tácticas se estructura una estrategia de email marketing eficaz y con las más altas probabilidades de éxito.