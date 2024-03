D'Carnilsa dispone de chorizo santarrosano de Colombia

La gastronomía colombiana cuenta con una amplia variedad de comidas tradicionales, que no solo reflejan la esencia de dicho país, sino que también representan una verdadera tentación para quienes disfrutan el hecho de conocer alimentos auténticos y sabrosos.

Uno de estos últimos es el chorizo santarrosano, un producto referente en Colombia que está elaborado con el pernil y el tocino de cerdo picado. Cabe destacar que este alimento integra la denominada bandeja paisa, un plato único en Sudamérica.

Teniendo en cuenta eso y con la finalidad de llevar la tradición de ese país a distintas partes del mundo, la firma D'Carnilsa destaca por la comercialización del chorizo y de diversos productos centroamericanos, que son muy requeridos en distintos países europeos.

Expertos en chorizo santarrosano de Colombia Los chorizos son productos de gran necesidad en determinadas situaciones, como jornadas con poco tiempo para cocinar o bien excursiones en las que se busca la ingesta de alimentos de fácil preparación.

En este sentido, los que provienen de Santa Rosa de Cabal resultan ideales para disfrutar en cualquier ocasión. Los especialistas en la elaboración de los mismos destacan que tienen menos cantidad de grasa en comparación con los tradicionales, por lo cual resultan más saludables para el consumo.

El proceso de preparación lleva tiempo y no solo consiste en la cuidadosa selección de pernil y tocino, sino también una etapa de curación que contempla sales y otras especias para dotar a los chorizos de un sabor auténtico e intenso.

Desde D'Carnilsa destacan todos los detalles de este producto y ofrecen diversas variedades que se ajustan a los requerimientos de los clientes más exigentes del mercado, sobre todo los amantes de la gastronomía colombiana.

Amplia gama de productos latinos Con el claro objetivo de expandir la gastronomía latinoamericana a través del mundo y llegar a los hogares de residentes latinos en el exterior, D'Carnilsa ofrece una extensa variedad de alimentos.

En particular, los chorizos santarrosanos pueden adquirirse en diferentes presentaciones, como la versión tradicional en tamaños grande, mediano y pequeño, que vienen en paquetes de cinco y diez unidades; y las variantes de pollo y picante.

Cabe destacar que la empresa también ofrece otros productos latinos, entre los cuales resaltan el chorizo copetín centroamericano, picadillo de chorizo, salchichas rancheras, arepas, longanizas ecuatorianas, salami dominicano y salchichón cervecero.

El plus que ofrece D'Carnilsa para el público es que la posibilidad de acceder a diversas recetas, con el fin de colaborar en el desarrollo de preparaciones sumamente prácticas y sabrosas. A eso se le suma el beneficio de un diez por ciento de descuento al adquirir productos mediante la aplicación.

Con un enfoque claro en proporcionar productos frescos, auténticos y de alta calidad de la gastronomía latina, la empresa está consolidada como referente en la comercialización de productos de Colombia y otros países a nivel europeo.