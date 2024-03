¿Tienen los españoles las habilidades necesarias del idioma inglés para triunfar en el mercado laboral actual?

Las olimpiadas se conocen normalmente por una competición deportiva mundial, donde los mejores deportistas del mundo se retan entre sí para determinar quiénes son los mejores atletas del mundo. Un evento parecido se hace también en el mundo de las matemáticas. Pero lo que es poco conocido es que algo similar se hace en relación con el idioma inglés. Se trata de las olimpiadas de inglés, el British English Olympics (BEO), que se realizan todos los años en el Reino Unido,

Las directoras de International Education Advisor (IEA) Daniela Platt y Ana Paula Pinheiro, fueron invitadas recientemente para Inglaterra por Oxford International Education Group, los organizadores de estas olimpiadas de inglés.

Este prestigioso evento académico se celebra en la primavera de cada año desde el 2008, en algunos de los más famosos internados británicos, situados en lugares maravillosos del Reino Unido. Esta es una competencia internacional que ofrece la oportunidad a los estudiantes cuya lengua materna no es el inglés de competir con otros estudiantes, en diferentes pruebas, retos y tareas que requieren gran habilidad y destreza en el idioma.

En este evento participan estudiantes de entre 12 y 16 años y en total han sido convocados más de 2000 estudiantes de más de 34 nacionalidades diferentes cada año, procedentes de América Latina, Europa, Asia y África.

El objetivo de estas olimpiadas es medir y fortalecer las habilidades de los alumnos de los mejores colegios de todo el mundo en el idioma inglés; de manera simultánea estos jóvenes desarrollan otras destrezas como técnicas de liderazgo, el trabajo en equipo, la resolución de problemas, la seguridad y confianza de hablar en público, gestión del tiempo, entre otras.

Después de su visita a Inglaterra a principios del mes de marzo, las directoras de IEA han quedado impresionadas con la minuciosa organización de este evento por parte de Oxford International. No existe nada parecido a esta prestigiosa competición académica.

El impacto académico y cultural que los estudiantes y la comunidad educativa del colegio participante reciben al formar parte de este evento es palpable cuando los estudiantes que han participado en BEO utilizan estas credenciales en su aplicación para un puesto en la universidad.

De acuerdo a las directoras de IEA, quizás una de las repercusiones más importante con la participación de los estudiantes en BEO y la que más beneficio trae a nivel regional y nacional es la amplitud de perspectivas y conocimientos que adquieren en estas competencias.

Cada vez es más necesario que los jóvenes adquieran competencias híbridas tecnológicas y sociales esenciales para el futuro. La economía del futuro no solo necesita que los estudiantes se preparen para las profesiones tradicionales, ya que existe una demanda real de nuevas competencias en un entorno profesional que está transformándose y evolucionando constantemente.

En muchos países, entre ellos España, se ha detectado que la información sobre el mundo profesional no siempre llega a los estudiantes de secundaria. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) afirma que los estudiantes conocen de media 10 profesiones bastante tradicionales, cuando la realidad es que hay muchas otras oportunidades que los estudiantes deben descubrir para elegir con conocimiento de causa su carrera profesional.

El programa BEO es dinámico y estimulante y está diseñado para exponer a los estudiantes a importantes cuestiones políticas y sociales modernas. El concurso BEO de este año se ha centrado en los efectos de la Inteligencia Artificial (IA), lo cual ofrece a los estudiantes la oportunidad de ampliar sus conocimientos e intereses con temas en vanguardia. Ayudándoles, sin duda, a vincular su aprendizaje académico a nuevas carreras, así como a lograr importantes habilidades transferibles.

Para la participación de un colegio español en este evento existe un proceso de elegibilidad y preinscripción que IEA estará coordinando de mano con Oxford International Education Group.

Los ganadores del año 2023 fueron los alumnos del Colegio Craighouse de Chile, y en 2022 lo hizo el Colegio Serios de Brazil. Hasta ahora, ningún equipo español ha ganado esta competición internacional.

En IEA esperan que esto cambie muy pronto y ya están enviando la invitación a los colegios bilingües establecidos en España y Portugal para que consideren su participación para el próximo año.