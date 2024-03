Las clínicas estéticas Beauty & Beauty cuentan con especialistas en cirugías íntimas como la himenoplastia

Una membrana muy delgada que cubre o rodea de forma parcial la entrada de la vulva es el himen.

Aunque la causa principal para que esta estructura se rompa es, normalmente, la primera relación sexual, esto también puede producirse como consecuencia de algún golpe, ejercicio físico, etc. Ante esta situación, es posible recomponer el himen de la mujer y devolverle así las sensaciones y la apariencia de su primer encuentro sexual a través de la cirugía de vuelta a la virginidad o como se conoce médicamente, una himenoplastia.

Este es un procedimiento quirúrgico que debe ser realizado por un equipo de especialistas en cirugía de reconstrucción vaginal. Una alternativa es acudir a profesionales cualificados en el área como los de clínica estética Beauty & Beauty.

En Beauty & Beauty saben por experiencia que si una persona se está planteando esta cirugía no es por razones estéticas, es por razones muy íntimas y personales, por lo que lo más importante para ella es la discreción, y en algunos casos, la rapidez.

Por tanto, hacen que los preparativos, la cirugía y el postoperatorio sean invisibles para el resto de personas y, sin embargo, los resultados sean visibles y efectivos en el menor plazo de tiempo posible.

Por ello, en B&B han desarrollado junto con un equipo de Ginecólogos y Cirujanos Plásticos una técnica exclusiva de reconstrucción HQVR (Himen Quick Visible Recovery)

En qué consiste la himenoplastia HQVR En primer lugar, no se necesita una cita de valoración previa: Por tanto, si se desea, solo hay que ir directamente a la cirugía. Si se prefiere, existe la opción de cita gratuita presencial o videoconsulta.

En segundo lugar, el proceso apenas dura media hora y se realiza con anestesia local/sedación, por lo que se puede estar en casa el mismo día de la cirugía sin que nadie llegue a saber nada si así se desea.

Además, la recuperación no es dolorosa y apenas requiere curas por lo que no es necesaria la colaboración de otras personas. El resultado es visible al momento y la misma persona puede comprobarlo a través de un espejo.

Transcurrido 1 mes de la cirugía los resultados no únicamente serán visibles, sino que no quedará ninguna marca de que una persona se ha sometido a dicha cirugía.

Centro clínico especializado en cirugía íntima Las cirugías de reconstrucción íntima, como cualquier otro procedimiento quirúrgico, deben realizarse bajo la aplicación de técnicas médicas precisas que garanticen resultados óptimos. Por esta razón, en Beauty & Beauty cuentan con cirujanos plásticos cualificados en el ámbito de la ginecología y estética íntima.

Beauty & Beauty es una red de clínicas de cirugía estética que nace con el objetivo de proporcionar a la mujer los tratamientos de vanguardia necesarios para la mejora de su apariencia en diferentes áreas. Para eso, han conformado un equipo de médicos experimentados en cirugías íntimas reconstructivas como la himenoplastia, la labioplastia y la vaginoplastia, que atienden las necesidades de quienes acuden al centro.

La oferta incluye una consulta personalizada en la cual analizan el estado de cada paciente y realizan una revisión de su analítica preoperatoria, para asegurarse que es apta para la cirugía. Durante las intervenciones, utilizan tecnología y métodos de vanguardia para conseguir los mejores resultados posibles. Posteriormente, sigue un periodo de curas y seguimiento posoperatorio de aproximadamente 3 meses que garantiza el éxito en los resultados.

La clínica tiene sedes en Málaga, Granada, Almería, Jaén, Algeciras, Tenerife y Murcia. Además, tienen planes de financiamiento en sus servicios de hasta 60 meses, con los cuales facilitan a sus clientes la realización de tratamientos estéticos.