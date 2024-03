ProteinQure presentará una terapia innovadora de notable eficacia contra el cáncer a la AACR

Se ha realizado en modelos de xenoinjerto heterogéneos de cáncer de mama triple negativo derivados de pacientes ProteinQure, la startup líder en el diseño computacional de fármacos peptídicos, anuncia un importante avance en la lucha contra el cáncer de mama triple negativo (CMTN). El nuevo conjugado de fármaco peptídico (PDC) diseñado por ProteinQure demostró una eficacia excepcional en un amplio conjunto de modelos de xenoinjerto derivado de paciente (PDX). Los experimentos se llevaron a cabo en el laboratorio del Dr. David Cescon en el Princess Margaret Cancer Centre/University Health Network, uno de los cinco centros de investigación del cáncer más importantes del mundo.

Desarrollado mediante la plataforma computacional de vanguardia de ProteinQure, el innovador PDC dirigido a SORT1 es un péptido novedoso unido a un agente quimioterapéutico muy potente. El candidato a fármaco se probó en una amplia gama de modelos de cáncer de mama. Los resultados demostraron una notable eficacia antitumoral, incluso en cánceres resistentes a las quimioterapias estándar y a los conjugados anticuerpo-fármaco.

"La colaboración con el laboratorio David Cescon de la UHN ha sido decisiva para validar la eficacia de nuestro nuevo PDC contra una de las formas más difíciles de cáncer de mama. Basándonos en estos resultados, estamos avanzando en nuestro programa líder hacia estudios IND-Enabling y nuestro primer ensayo clínico", dijo Lucas Siow, CEO de ProteinQure. "Estos hallazgos no sólo destacan el poder de nuestra plataforma de diseño computacional de fármacos, sino que también representan una validación significativa en nuestra búsqueda para desarrollar péptidos específicos de tejido para la administración de fármacos dirigidos".

Los colaboradores de ProteinQure presentarán los datos en la próxima conferencia de la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer (AACR) en San Diego. La conferencia de la AACR, famosa por mostrar las últimas innovaciones en investigación oncológica, constituye el escenario perfecto para compartir estos hallazgos con la comunidad mundial de investigadores del cáncer.

"Nos entusiasma presentar estos datos en la AACR y ayudar a desarrollar nuevas opciones terapéuticas para el cáncer de mama, especialmente con prometedoras startups canadienses", declaró el Dr. David Cescon, jefe del laboratorio de la UHN. "El éxito de este PDC único en diversos modelos PDX es un testimonio del potencial de combinar técnicas computacionales avanzadas, oncología de precisión y la sólida plataforma preclínica de nuestros laboratorios".

Parte de este trabajo ha sido financiado por el IRAP-Canadá y el programa INOVAIT del Hospital Sunnybrook.

Detalles de la presentación del cartel:

Título: Eficacia in vivo de un nuevo fármaco conjugado con péptidos en modelos de xenoinjerto de cáncer de mama derivados de pacientes.

Título de la session: Nuevos objetivos

Fecha y hora: Martes, 9 de abril a las 1:30 p.m. PT/4:30 p.m. ET

Número de resumen: 5911

Conferenciante: Mitchell Elliott, UHN Princess Margaret Cancer Centre

Sobre ProteinQure

ProteinQure es una empresa pionera especializada en el diseño computacional de fármacos peptídicos que utiliza las tecnologías más avanzadas de inteligencia artificial y simulación molecular. Centrada en la medicina de precisión, ProteinQure se dedica a transformar el panorama del desarrollo de fármacos y dar paso a una nueva era de tratamientos específicos eficaces.

Sobre el laboratorio de David Cescon Lab en la UHN

El laboratorio David Cescon de la University Health Network es líder en la investigación del cáncer de mama y se centra en los mecanismos de progresión del cáncer y la resistencia a la terapia. Mediante colaboraciones e investigaciones preclínicas y clínicas de vanguardia, el laboratorio desarrolla estrategias terapéuticas novedosas destinadas a mejorar los resultados de pacientes con cáncer de todo el mundo.