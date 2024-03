¿Es rentable adquirir neumáticos de segunda mano?, por Neumáticos Porpoco

Sustituir los neumáticos de su coche es un momento crucial por el que tienen que pasar todos los dueños de vehículos.

En ese escenario, muchos consideran adquirir neumáticos segunda mano, debido a que su precio es más bajo que los de un producto nuevo, sin contar con que, según sus vendedores, se encuentran en óptimas condiciones.

Sin embargo, desde Neumáticos Porpoco explican las razones por las que esto no es una buena elección para el bolsillo ni para la seguridad. En su lugar, recomiendan adquirir neumáticos económicos de reconocidas marcas en el mercado, disponibles en su taller en Fuenlabrada.

Riesgos y peligros de los neumáticos de segunda mano Para muchas personas que no cuentan con mucho dinero, ahorrar en las compras es obligatorio. Cuando se trata de comprar neumáticos para el coche, muchos optan por buscar llantas que les permitan poner en marcha el vehículo, sin importar si no son nuevas. Aunque parezca que esto no supone ningún problema mayor, lo cierto es que hay peligros de hacerlo.

En primer lugar, la calidad y durabilidad de los neumáticos de segunda mano no tiene garantías reales, por lo que pueden dañarse en muy corto tiempo y resultaría en una pérdida económica mayor que adquirir productos nuevos.

En segundo lugar, se desconoce la procedencia de los neumáticos. La importancia de esto radica en que no se sabe si el coche que los llevaba estuvo aparcado en la calle o en estacionamiento, ni si su anterior dueño tuvo un buen cuidado de los mismos. Todo ello hace que, independientemente de la marca de estos neumáticos, sus condiciones no sean las más apropiadas para ningún vehículo, y el coche esté más propenso a quedar accidentado o, en el peor de los casos, sufrir un accidente de tránsito.

Neumáticos económicos, la solución ideal Por todo esto, una mejor alternativa es comprar neumáticos a precios asequibles. A diferencia de los neumáticos de ocasión, estos son productos totalmente nuevos, por lo cual presentan garantías reales de los fabricantes. Si bien son llantas de segunda categoría, cumplen con todos los estándares mínimos de calidad, por lo que se puede tener seguridad al conducir.

Además, en contraste con las llantas de segunda mano, existen leyes en España que regulan los neumáticos económicos, razón por la que se pueden realizar reclamaciones justificadas si estos no cumplen con la calidad debida. Al adquirir estos productos se conoce exactamente su procedencia, y se cuenta con la garantía de no haber sido utilizados por ningún vehículo.

En Neumáticos Porpoco disponen de una extensa variedad de llantas de múltiples marcas y para todo tipo de vehículos, desde neumáticos 13” hasta neumáticos 19”, incluyendo para furgonetas y 4x4.

Al realizar la compra, se incluye el montaje, equilibrado y válvula en el servicio, y la empresa destaca en toda Fuenlabrada por tener uno de los mejores precios de toda la zona.