Expertas en belleza de Medik8, Perricone MD y Byoode cuentan como potenciar los resultados de los tratamientos de IPL con cosmética

Es uno de los tratamientos más demandados en los centros de belleza y clínicas estéticas. Así se pueden potenciar sus efectos Los tratamientos de IPL (por sus siglas en inglés para referirse a la luz pulsada) tiene ya un nivel de fama bastante elevado y con ellos se pueden conseguir tratar desde aspectos de depilación hasta beneficios antiedad. "Y es que es un procedimiento que muchas de vosotras ya usaréis para tratar la pigmentación y con ello reducir manchas solares, para reducir esas venitas que puedan haberse visto vasodilatadas o para mejorar la textura de la piel cuando va perdiendo la firmeza y lustre según avanzamos en edad. Lo que es interesante es que puedes usar boosters que potencian este tipo de tratamientos. Puesto que el procedimiento con IPL busca renovar la piel, cualquier cosmético que añadamos que tenga la misma capacidad y función podrá hacer que los beneficios que se presenten potenciados", sostiene el Dr. Maged Haj-Younes de MIMA Clinic, médico colaborador de Byoode.

¿Qué ingredientes pueden potenciar los efectos del IPL?

Sobre todo, aquellos con clara función antiedad y capaces de producir en la piel una clara renovación. "Deben ser activos que permitan que la piel sintetice por sí sola colágeno y elastina. Hay varios activos de este tipo, pero la estrella son los retinoides, la vitamina C y los péptidos regeneradores, sobre todo", explica Estefanía Nieto, directora técnica de Medik8. El Dr. Maged Haj-Younes de MIMA Clinic, médico colaborador de Byoode apoya esto y especifica que "recomienda utilizar un sérum de vitamina C, mínimo, desde dos semanas antes al tratamiento. Así, la piel será más proclive a crear nuevo colágeno". ¿Ocurre lo mismo con los demás activos y hay que empezar a utilizarlos antes?

Midnight Renewal de Omoroviza trabaja con un complejo termal regenerador y retinaldehido encapsulado. El retinal es famoso por ser más rápido que el retinol. 170€ en Purenichelab.com

El suero Brightening Sprouts Ecstasy de Byoode contiene una combinación del 10% de tres tipos de vitamina C: Magnesium Ascorbyl Phosphate, Sodium Ascorbyl Phosphate y Ascorbyl Glucoside, los cuales estimulan la síntesis de colágeno y elastina. Este suero se presenta como una opción ideal para todos los tipos de piel, destacando su eficacia particular en pieles propensas al acné o con tendencia a la grasa, ya que estas a menudo reaccionan de manera adversa a otras formas de vitamina C. 55€ en Byoode.com

Liquid Peptides de Medik8. Se trata de un suero que incluye en su interior multitud de péptidos, como Matrixyl 3000, pero también otros muchos más. Además, los encapsula en una tecnología propia que trabaja con drones cosméticos. Esos drones consiguen transportar los péptidos al fibroblasto de las células de la piel para que sean más efectivos. 64 € en Medik8.es

Cuándo introducir estos ingredientes de cara a un tratamiento con IPL

Se podría pensar que lo lógico es empezar a utilizarlos una vez te hayas hecho el procedimiento con luz pulsada, pero el Dr. Maged ya adelantaba algo diferente. Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD, sostiene que "debemos introducirlos siempre antes. La razón de ello está en que lo que se busca es que la piel produzca más colágeno y se regenere mejor y más rápido. Si aplicamos los productos desde antes, es como ir entrenándola para que esto ocurra. Por otro lado, la piel puede quedar sensibilizada según se hace un tratamiento con IPL y estos activos pueden alterarla más si es que no está acostumbrada a ellos. Por ello es mejor empezar antes y no después". Sobre cuánto tiempo es conveniente, "de quince días a un mes a un mes previo al tratamiento puede ser ideal cuando se habla de introducir activos como los péptidos o la vitamina C", propone Mireia Fernández, directora técnica de Omorovicza. Sin embargo, cuando se refiere al retinol u otros retinoides, como el retinal, "este período debe ser mayor. La piel tarda en retinizarse o acostumbrarse al retinol aproximadamente treinta días. Ese es el mínimo que se debe estar usándolo antes de un procedimiento con IPL y se podría decir que, si se habla de dos meses antes, se irá más seguros", añade la experta de Omorovicza.

Growth Factor Firming & Lifting Serum de Perricone MD es un suero con factores regeneradores de la piel a partir de poliamina de espermidina, completados con retinol encapsulado que se entrega a la piel poco a poco para no irritar. 147 € en Perriconemd.es

¿Algún ingrediente que evitar?

Sí, los hidroxiácidos. Aunque el IPL no exfolia como tal, la reacción en la piel puede ser similar. "Si se hacen tratamientos que produzcan exfoliación en la piel, ya sea con hidroxiácidos o con gránulo, se puede alterar el tejido y producir una inflamación que no beneficiará nada y puede contravenir lo que se busca con el IPL", habla Isabel Reverte, directora técnica de Ambari, quien dice que es mejor "no hacer exfoliación ni la semana previa, ni la posterior".