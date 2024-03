Corea del Sur regresa a Alimentaria 2024 con una explosión de sabores

Los vibrantes sabores de Corea del Sur vulven a deleitar a los asistentes a Alimentaria, la feria de alimentación y bebidas más importante de España, que se celebró del 18 al 21 de marzo en Fira Barcelona La Corporación Coreana de Comercio Agro-pesquero y Alimentario (aT), junto con 10 empresas surcoreanas, han estado presentes en el Pabellón 2, Nivel 0, Calle D, Stand 151 para presentar una amplia gama de productos típicos y afamados de la gastronomía coreana.

Productos tradicionales con un toque moderno:

Kimchi: El plato emblemático de Corea, en diferentes variedades como Kimchi picante, Kimchi blanco, Kimchi de nabo y Kimchi en caldo blanco.



Carne de ave tratada térmicamente: Una opción deliciosa y saludable.



Pasta de arroz: Una popular comida callejera.



Té de jengibre: Una bebida reconfortante y aromática.



Ginseng: La célebre planta medicinal coreana, en diferentes presentaciones.

Degustaciones y experiencias:

Degustaciones de los diferentes tipos de Kimchi y otras comidas típicas coreanas a cargo de profesionales de reconocido prestigio.



Oportunidad de conocer productos de primera calidad.



Espacio de encuentro para empresarios, compradores y entusiastas de la gastronomía coreana.

aT, promoviendo la internacionalización de la gastronomía Coreana

La participación de Corea del Sur en Alimentaria 2024 está organizada por aT, un organismo público que tiene como misión promover los productos agroalimentarios coreanos en el extranjero.

Una cita imprescindible para los amantes de la cocina Coreana

Alimentaria 2024 es una oportunidad única para descubrir la riqueza y diversidad de la gastronomía coreana. Los visitantes podrán disfrutar de una experiencia sensorial completa, degustando productos de primera calidad y aprendiendo sobre las tradiciones culinarias de este fascinante país.

Lista de expositores:

BOSUNGILUKJOKOREA CO.,LTD

Godbawee Food Co., Ltd.

KOREA HANYINHONG CO., LTD

KORINA TRADE CO., LTD.

DAE CHUN LAVER CO., LTD.

KUAN INDUSTRIAL CO.,LTD

SAVIA INT’L CO., LTD.

Oriental F&B

KKOH SHAEM FOOD CO,LTD

MCP SeaFood Co. Ltd.