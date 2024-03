Acuerdo de colaboración entre el Grupo Best y Oregón Comercial

Con más de 30 años de experiencia en el sector inmobiliario y financiero, el Grupo Best continúa creciendo a través de sus acuerdos de colaboración, siendo el acuerdo con Oregón Comercial la novedad más reciente de la firma.

A través de este acuerdo, Grupo Best tiene por objetivo proporcionar servicios de la más alta calidad a sus clientes y franquiciados, quienes, a partir de este convenio, tendrán libre acceso al call center de Oregón Comercial, el cual se especializa en la gestión de contratos y servicios de Repsol.

El acuerdo con Oregón Comercial proporciona a Grupo Best una mayor cercanía con sus clientes y diversas líneas rentables de negocio Oregón Comercial forma parte del Grupo Oregón, el cual marca la diferencia en el mercado por tener una amplia línea de negocios de alto valor y alcance, destacando principalmente por sus campañas de telemarketing. Esta empresa dispone de una infraestructura preparada para abordar distintos ejes y proyectos comerciales, con el respaldo de un call center donde se ofrece un servicio de atención al cliente simple, integral y eficiente.

Son muchos los productos que distinguen a Oregón Comercial, pero las energías renovables y la gestión de contratos y servicios de Repsol son dos de los más importantes. El equipo de esta compañía se ocupa de atender las solicitudes de una gran cantidad de clientes, generando una mayor fidelización y un mejor feedback con los clientes. En este sentido, Grupo Best y Oregón Comercial comparten los mismos valores, fortaleciendo una alianza que va más allá de lo comercial.

Gracias a su acuerdo con Oregón Comercial, Grupo Best ha logrado una meta que desea cualquier compañía: mejorar el vínculo con sus clientes y aumentar su posicionamiento en el mercado.

La importancia de las alianzas y de crecer en equipo Las alianzas y el trabajo en equipo entre empresas es una actividad cada vez más frecuente en la actualidad, teniendo en cuenta que crecer en soledad es mucho más difícil que hacerlo en conjunto y este crecimiento es más sencillo gracias a una tarea coordinada entre dos o más compañías.

Las acciones relacionadas con actividades a ejecutar entre dos equipos diferentes proporcionan herramientas fundamentales para atender las demandas de las audiencias del presente. En este sentido, el acuerdo con Oregón Comercial que ha concretado Grupo Best es una estrategia clave para el desarrollo no solo de sus proyectos, sino también de los que llevan adelante en Grupo Oregón.

Los acuerdos de colaboración de Grupo Best hacen crecer su negocio y también el de sus franquiciados, garantizando transparencia, eficacia y velocidad de respuesta frente a conflictos que se interpongan en los procesos de crecimiento.