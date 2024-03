​KIA EV 9: tres miembros del equipo explican interesantes detalles, y lo que hay detrás de su diseño

El EV9 supone un nuevo paso adelante de "Opposites United", la filosofía de diseño con la que diferentes modelos de Kia han ganado numerosos premios.



El recientemente nombrado ganador supremo del Women´s Worldwide Car of The Year (WWCOTY), ha recibido diferentes reconocimientos como el Good Design Award 2023 en la categoría “Transporte”, o en los iF Design Awards (en la categoría Gold Award).

El nuevo SUV de siete plazas de Kia marca un hito en el diseño automovilístico, al combinar unas formas atractivas con un gran aprovechamiento del espacio; así como la agilidad de movimientos de un vehículo eléctrico, con la robustez de un SUV. Tres miembros del equipo de diseño del EV9 - Sang-hyeok Han (carrocería), Byung-kyu Park (faros) y Hyun-soo Kim (ruedas) explican interesantes detalles y lo que hay detrás del diseño de este icónico modelo.

1. Una “escultura sobre una roca”

La impactante presencia del EV9 muestra cómo se materializa uno de los cuatro pilares de la filosofía de diseño ‘Opposites United’: “Bold for Nature”. Para Karim Habib, Vicepresidente Ejecutivo y Director Global de Diseño de Kia, este concepto “se basa en la interacción con la naturaleza y se inspira en los detalles, las formas y las proporciones del mundo natural y humano”.

El diseño del EV9 es como una "hermosa escultura sobre una roca", en palabras de Sang-hyeok Han. “Las ruedas y los pasos angulares crean la sensación de una roca en la naturaleza, y la superficie lisa y conectada de la carrocería transmite una sensación relajada de espacio que armoniza audazmente con la naturaleza. El volumen del guardabarros, duro como una roca, conforma la imagen de un SUV seguro”.

2. Un cielo estrellado

“La iluminación frontal se inspiró en las constelaciones del cielo nocturno y la belleza lineal de la naturaleza” comenta Sang-hyeok Han. “Las estrellas siempre han despertado asombro desde la antigüedad. Ideamos un diseño del sistema de iluminación que denominamos Mapa estelar, que encarna nuestro anhelo por constelaciones que trascienden el tiempo y el espacio. La línea que conecta la estrella más brillante (luz de carretera) con las estrellas más pequeñas (luces de circulación diurna) forma un faro. El diseño y la tecnología empleada reflejan el compromiso de la empresa con la sostenibilidad y el futuro”.



3. Simplicidad y solidez

Para Sang-hyeok Han, “la silueta del EV9 da una impresión simple y sólida, mientras que los volúmenes y formas de los laterales muestran visualmente un centro de gravedad bajo. El largo y elegante capó, el pilar A negro vertical, la trabajada línea de techo; y una parte delantera y trasera compuesta de líneas verticales, crean en conjunto una impresión sólida. El volumen poligonal del paragolpes trasero es también una de las señas de identidad del EV9”.

Byung-kyu Park explica que “en las ópticas traseras convergen tres planos creados por líneas rectas. Gracias a ello se consigue, por un lado, subrayar la anchura de la carrocería; y por otro lado enfatizar la altura de un SUV”.

4. Aerodinámica cuidada al detalle

El EV9 también ofrece un gran rendimiento aerodinámico, con un impresionante coeficiente de penetración de 0,28, gracias a las formas de su carrocería, la integración de todos los elementos exteriores y a soluciones tecnológicas únicas.

La carrocería tiene forma de cola del barco y va estrechándose hacia atrás. La parte inferior del parachoques está inclinada para evitar turbulencias y la forma angular de las esquinas traseras también ayuda al rendimiento aerodinámico.

La cubierta exterior de los faros delanteros y traseros está perfectamente alineada con las superficies circundantes para permitir que el flujo de aire circule sin problemas y evitar que se produzcan vórtices en los laterales. Del mismo modo, los tiradores de las puertas enrasados facilitan el libre flujo del aire.

En el EV9 se han implementado varias funciones avanzadas, como la innovadora cubierta de bajos esculpida en 3D, que presenta una forma convexa en la parte delantera y una forma cóncava en la parte trasera. Las cortinas de aire integradas en el parachoques delantero dirigen el aire a lo largo de los pasos de rueda, reduciendo la resistencia al aire. La parrilla delantera incorpora una entrada de aire activa, que se abre o cierra en función de las necesidades de refrigeración.



Las ruedas, un elemento clave en la aerodinámica, merecen una mención aparte. Trabajan alineadas con el flujo de aire que recorre toda la carrocería, reduciendo la resistencia al aire y dirigiendo el flujo hacia los lados. Además, sus formas geométricas se ajustan a la filosofía de diseño de Kia de "Opposites United" y al concepto de diseño general del coche. Se perciben como una obra independiente y, al mismo tiempo, que enfatizan la armonía y la unidad con el diseño general.

