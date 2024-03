​Semana Santa y olé

Estamos nuevamente a las puertas de la Semana Santa; este año, bien temprano, puesto que la primera luna llena después de la entrada de la primavera (20 de marzo) tendrá lugar el día 25 de marzo y, consecuentemente, el Domingo de Pascua o de Resurrección será el inmediatamente posterior, en este caso, el día 31.



La cosa es que, de un tiempo a esta parte —y de un modo más notable en ciudades como en la que vivo, de larga tradición procesional—, podría pensarse que hay un fervor religioso creciente, a juzgar por el atasco considerable que se produce en las iglesias y en sus alrededores en estas fechas, particularmente en las que tienen su sede cofradías. Tan es así, que, en estos días previos a las celebraciones religiosas de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, entrar en una iglesia con intención de oír misa (y eso, si no la han suprimido o cambiado de horario) es, a veces, misión imposible. Porque resulta que el espacio disponible en los templos, entre los estandartes, los guiones, las varas, las carrozas, las mesas con merchandising, los conciertos y todo tipo de simbología bien bruñida, unidos a los muchos asientos de las primeras filas (y no tan primeras) reservadas a hermanos mayores, menores y medianos —que, vestidos con sus mejores galas y la medalla correspondiente, van y vienen por la iglesia dando indicaciones a unos y otros, cuando no volviendo locos a sacerdotes y feligreses: una okupación educada y provisional—, cada vez es menor. Y no deja de ser sorprendente que, cuando uno lleva yendo durante tiempo a misa un día de entresemana concreto, los asistentes puedan contarse, incluyendo al sacerdote, como mucho, con los dedos de las dos manos, y, en este período, en cambio, no puedas asistir ni de pie y de perfil (cual folio en archivador), ni ver al cura, que está, se intuye, al fondo, inmerso en una nube de incienso; de forma tal que, cuando desciende del altar para dar la Comunión semeja una aparición, que, quizá, sea estéticamente impactante, pero, desde luego, cuando menos, causa de sobresalto.

Hasta no hace mucho, los servicios religiosos promovidos por las cofradías se reducían a los solemnes quinarios, cinco días de demostración de devoción (auténtico vínculo de hermandad), que, en general, no interferían con la Eucaristía u otras celebraciones religiosas habituales en los templos. Pero, ahora, los triduos —que antes eras pascuales, con lo que se daban a partir del Jueves Santo, y que, hoy en día, se realizan dedicados a San José, a diferentes advocaciones de la Virgen María, a determinados santos, etc., coincidiendo con los días previos a la Semana Santa—, los actos de hermanamiento, de entrega de medallas y de distintivos de todo tipo, los besapies, los besamanos, los besamantos, así como los Vía Crucis “urbanos” —que, a menudo, obligan a los sacerdotes a cerrar las iglesias por falta de efectivos—, con la correspondiente parafernalia de salida y entrada de los templos, constituyen una apretada “agenda”, que, perdónenme, pero, en ocasiones, convierten las iglesias en una especie de escaparate más propio de un evento folclórico que religioso, que, de algún modo, puede rememorar el repudio de Jesús ante comerciantes y fariseos por sus actividades en el Templo.

No negaré el componente cultural de la Semana Santa, ni reniego de él: reconozco que la sola contemplación de los hermanos cofrades flanqueando esas magníficas tallas de imaginería, sobre todo de los siglos XVI y XVII, acompañadas de música de bandas, mueven a la admiración y, para los creyentes, a la devoción; y, asimismo, me parece que las procesiones son, aunque secundariamente (o así lo estimo yo) un modo de reafirmación de las raíces cristianas nacionales, de expresión pública de lo propio en común; pero comienza a tener un regusto parecido al de la Navidad, con los turrones en el mes de septiembre en los lineales de los supermercados y de todo tipo de sabores insospechados. A veces, por una cierta inflación de actos “paralitúrgicos”, da la impresión de que se establece una especie de competición entre cofradías y ciudades por ser las más “punteras” en la oferta turístico-hostelera “semanasantera”, en algunos casos defendiendo una honda y antigua tradición, que, la verdad, ni es tan profunda, ni conocida antes del desarrollismo de los 60 del siglo pasado.

Pero, bueno, todo sea por el PIB, deben pensar algunos. Y, quizá, de ahí, precisamente, venga esa inclinación de numerosas cofradías y hermandades, de unos años a esta parte, a encargar tallas de nuevo cuño (eso sí, imitando a las tradicionales) para tener más con lo que procesionar mañana, tarde, noche, antes de la Semana Santa y después.

No sé. A lo mejor estoy siendo excesivamente crítico; pero, a lo mejor, también, hay que orar más a menudo y en soledad, en lo escondido, con la puerta cerrada.