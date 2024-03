Visit the USA recopila los mejores destinos de Estados Unidos para disfrutar del eclipse solar en 2024

El 8 de abril de 2024 un eclipse solar atravesará Estados Unidos, un fenómeno que no se volverá a repetir en los próximos 20 años El próximo 8 de abril un eclipse solar atravesará Norteamérica pasando por México, Estados Unidos y Canadá. Un momento único para aquellos viajeros que se encuentren por tierras americanas, o para aquellos que planean visitarla por esas fechas. Los visitantes podrán presenciar este espectáculo solar desde 13 diferentes estados de USA, un fenómeno que se espera no vuelva a ocurrir hasta 2044. Visit The USA recopila los mejores lugares para disfrutar de este fenómeno natural.

El sur: Texas, Oklahoma, Arkansas y Kentucky

Dallas, Texas

Horario del eclipse: Desde las 12:23 p.m. (CDT) hasta las 3:02 p.m (CDT), con el eclipse total comenzando a la 1:40 p.m. (CDT).

Dónde ver el eclipse: el Parque Estatal del Valle de los Dinosaurios, en Dallas, es el sitio perfecto para experimentar este fenómeno natural. Este parque ofrece un viaje al pasado prehistórico con 32 km de senderos para explorar, así como huellas reales de dinosaurios conservadas en el lecho del río Paluxy.

el Parque Estatal del Valle de los Dinosaurios, en Dallas, es el sitio perfecto para experimentar este fenómeno natural. Este parque ofrece un viaje al pasado prehistórico con 32 km de senderos para explorar, así como huellas reales de dinosaurios conservadas en el lecho del río Paluxy. Dónde comer: se puede acompañar esta experiencia única con unas delicias mexicanas en El Bolero Cocina Mexicana. Este restaurante cuenta con unos tamales de hoja de plátano tradicionales, tacos de carne asada y sabrosas enchiladas de langosta. Para darle el toque final, es un must degustar su característica margarita de algodón de azúcar. Qué hacer: tras presenciar este espectáculo solar, los viajeros pueden disfrutar de un paseo por el Distrito de las Artes de Dallas, un centro de creatividad transitable que abarca 20 manzanas. También se puede ver algún espectáculo de las mejores actuaciones de Dallas en el AT&T Performing Arts Center o descubrir el arte y la cultura de Asia en The Crow Collection of Asian Art.

Poteau, Oklahoma

Horario del eclipse: Desde las 12:28 p.m. (CDT) hasta las 3:06 p.m. (CDT), con el eclipse total comenzando a la 1:45 p.m. (CDT).

Dónde ver el eclipse: los viajeros pueden contemplar este espectáculo celestial en primera fila desde Cavanal Hill, conocida como "la colina más alta del mundo". Se puede llegar caminando hasta la cima que alcanza los 600 metros, y además ofrece vistas panorámicas del valle del río Poteau.

los viajeros pueden contemplar este espectáculo celestial en primera fila desde Cavanal Hill, conocida como "la colina más alta del mundo". Se puede llegar caminando hasta la cima que alcanza los 600 metros, y además ofrece vistas panorámicas del valle del río Poteau. Dónde comer: los camareros de Myers Drive-In llevan deleitando a sus clientes a través de su ventanilla, gracias a su autoservicio desde 1972, con sus deliciosas hamburguesas, sándwiches de carne frita, un tradicional ‘coney’ extralargo (un perrito caliente condimentado con chile sin judías, carne, cebolla picada y mostaza), o una cesta de gambas. Qué hacer: en Poteau se encuentra el impresionante Bosque Nacional de Ouachita, y el Parque Estatal del Lago Wister donde se pueden explorar 185 kilómetros de pintoresca costa y disfrutar de una gran variedad de deportes de agua, desde esquí acuático lleno de adrenalina hasta tranquilos paseos en barco por el lago.

Little Rock, Arkansas

Horario del eclipse: Desde las 12:33 p.m (CDT) hasta las 3:11 p.m. (CDT), con el eclipse total comenzando a la 1:51 p.m. (CDT).

Dónde ver el eclipse: escondido en el valle del río Arkansas, el Parque Estatal de Pinnacle Mountain ofrece vistas del cielo despejado a sólo 20 minutos en coche de la ciudad, lo que hace de este el lugar ideal para presenciar el eclipse. Tras presenciar este fenómeno natural, los visitantes pueden trasladarse al First Security Amphitheater, donde la famosa banda The Machine interpretará íntegramente el icónico álbum Dark Side of The Moon de Pink Floyd.

escondido en el valle del río Arkansas, el Parque Estatal de Pinnacle Mountain ofrece vistas del cielo despejado a sólo 20 minutos en coche de la ciudad, lo que hace de este el lugar ideal para presenciar el eclipse. Tras presenciar este fenómeno natural, los visitantes pueden trasladarse al First Security Amphitheater, donde la famosa banda The Machine interpretará íntegramente el icónico álbum Dark Side of The Moon de Pink Floyd. Dónde comer: aquellos que quieran degustar el verdadero sabor del sur, deberán hacer una parada en Dizzy's Gypsy Bistro, y los que deseen comer sobre la marcha, camino al Parque Estatal de Pinnacle Mountain, podrán pasar por The Boil Co. Food Truck a disfrutar de unos tacos de gambas y cangrejo. Qué hacer: Little Rock es el sitio ideal para descubrir la historia de Estados Unidos, por eso, el Little Rock Civil Rights Tour y el histórico Little Rock Central High School, son visitas obligatorias. Este colegio fue hogar de los nueve de Little Rock, quienes cambiaron radicalmente el curso de la historia de los derechos civiles en el país, al integrar la escuela en 1957.

Paducah, Kentucky

Horario de eclipse: Desde las 12:42 p.m. (CDT) hasta las 3:00 p.m. (CDT), con el eclipse total comenzando a las 2:00 p.m (CDT).

Dónde ver el eclipse: el sendero Greenway conecta varios parques de la ciudad a lo largo de 8 kilómetros, cada uno de los cuales ofrece espacios abiertos para contemplar el eclipse de forma óptima. En Shultz Park, los viajeros encontrarán un lugar idílico frente al río Ohio, con pintorescas vistas.

el sendero Greenway conecta varios parques de la ciudad a lo largo de 8 kilómetros, cada uno de los cuales ofrece espacios abiertos para contemplar el eclipse de forma óptima. En Shultz Park, los viajeros encontrarán un lugar idílico frente al río Ohio, con pintorescas vistas. Dónde comer: en el barrio de Midtown se podrá vivir una experiencia gastronómica inigualable en una antigua planta embotelladora de Coca-Cola, The Coke Plant, construida originalmente en 1939. En la actualidad, el edificio, con estilo art déco, se ha transformado en una serie de pequeñas empresas como Pipers Tea & Coffee House, que sirve productos horneados y café tostado de producción local, y Dry Ground Brewing Company, la primera microcervecería de Paducah que sirve cervezas artesanales. Qué hacer: El National Quilt Museum, museo Nacional de la colcha, es una parada de visita obligada. El museo consta de tres galerías que exhiben una colección contemporánea de colchas galardonadas, así como exposiciones itinerantes. Justo a la salida del museo, se puede contemplar una de las atracciones más populares de la zona, los murales de Wall to Wall Floodwall Murals, y adentrarse en la historia de Paducah a través de vibrantes paneles pintados.

El Medio Oeste: Missouri, Illinois, Indiana y Ohio

Cape Girardeau, Missouri

Horario de eclipse: Desde las 12:39 p.m. (CDT) hasta las 3:15 p.m. (CDT), con el eclipse total empezando a la 1:56 p.m. (CDT).

Dónde ver el eclipse: el Parque Estatal del Sendero de las Lágrimas tiene 3.415 hectáreas de impresionantes paisajes que descubrir, con vistas espectaculares del río Misisipi desde una plataforma de observación situada en lo alto de uno de los acantilados del parque. El centro de visitantes es el lugar idóneo para conocer la historia del parque homónimo y el traslado forzoso del pueblo cherokee en 1838-1839.

el Parque Estatal del Sendero de las Lágrimas tiene 3.415 hectáreas de impresionantes paisajes que descubrir, con vistas espectaculares del río Misisipi desde una plataforma de observación situada en lo alto de uno de los acantilados del parque. El centro de visitantes es el lugar idóneo para conocer la historia del parque homónimo y el traslado forzoso del pueblo cherokee en 1838-1839. Dónde comer: a los locales les encanta BG's Deli, un favorito del Cabo desde hace más de 40 años. Prueba sus famosas "pieles de patata" o su especialidad, la hamburguesa y los sándwiches BG's. Qué hacer: el viajero puede experimentar esta pequeña ciudad a través de la lente de Hollywood con el Gone Girl Driving Tour, que recorre los lugares de rodaje de la taquillera película de 2014 protagonizada por Ben Affleck y Rosamund Pike.

Southern Illinois, Illinois

Horarios del eclipse: Desde las 12:42 p.m. (CDT) hasta las 3:18 p.m. (CDT), con el eclipse total comenzando a las 1:59 p.m.(CDT).

Dónde ver el eclipse: "Garden of the Gods" (el Jardín de los dioses), en el Bosque Nacional Shawnee, es un paisaje rocoso y densamente arbolado, un telón de fondo perfecto para este evento único. El eclipse se podrá ver acompañado de música en vivo junto a la impresionante formación rocosa natural del anfiteatro Shawnee Cave.

"Garden of the Gods" (el Jardín de los dioses), en el Bosque Nacional Shawnee, es un paisaje rocoso y densamente arbolado, un telón de fondo perfecto para este evento único. El eclipse se podrá ver acompañado de música en vivo junto a la impresionante formación rocosa natural del anfiteatro Shawnee Cave. Dónde comer: a lo largo de las colinas de la carretera 127, se puede degustar lo mejor del sur de Illinois en el Shawnee Hills Wine Trail (ruta del vino), lugar que alberga once bodegas distribuidas en 64 kilómetros. Qué hacer: grandes aventuras al aire libre de Illinois en la excursión desde las alturas Shawnee Bluffs Canopy Tour, con una selección de ocho tirolinas que atraviesan los bosques de hoja perenne y los acantilados de arenisca.

Indianapolis, Indiana

Horarios del eclipse: De 1:45 p.m. (EDT) hasta las 4:20 p.m. (EDT), con el eclipse total comenzando a las 3:06 p.m. (EDT).

Dónde ver el eclipse: se podrádisfrutar del eclipse al más puro estilo "Indy" y contemplar el espectáculo desde el Indianapolis Motor Speedway, la capital mundial de las carreras.

se podrádisfrutar del eclipse al más puro estilo "Indy" y contemplar el espectáculo desde el Indianapolis Motor Speedway, la capital mundial de las carreras. Dónde comer: se puede disfrutar de una experiencia gastronómica local en FARMbloomington, donde el menú se transforma con cada estación del año, ofreciendo una ecléctica mezcla de deliciosos platos de la granja a la mesa. Qué hacer: visitar el bar más antiguo de Indiana, el Slippery Noodle Inn, fundado en 1850 e inscrito en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Un punto de encuentro de la música Blues, que se sintoniza con actuaciones en directo en el bar semanalmente.

Cleveland, Ohio

Horarios del eclipse: Desde las 1:59 p.m. (EDT) hasta las 4:29 p.m. (EDT), con el eclipse total comenzando a las 3:13 p.m. (EDT).

Dónde ver el eclipse: desde Edgewater Park, donde la silueta de la ciudad brilla en el horizonte y el viajero tiene la oportunidad de hacerse una foto con el emblemático cartel de Cleveland.

desde Edgewater Park, donde la silueta de la ciudad brilla en el horizonte y el viajero tiene la oportunidad de hacerse una foto con el emblemático cartel de Cleveland. Dónde comer: para una barbacoa con un toque especial, Mabel's BBQ ofrece un menú de autor inspirado en la herencia gastronómica de Europa del Este, que combina una salsa barbacoa con la clásica mostaza Bertman's Ballpark de Cleveland y carne ahumada con leña local. Qué hacer: los entusiastas del deporte pueden asistir a un partido de béisbol de las grandes ligas en el estadio Progressive Field, sede del equipo los Cleveland Guardians. Para los melómanos, Cleveland alberga recuerdos musicales impresionantes, desde la guitarra de John Lennon hasta las cadenas de oro del pionero del hip-hop Jam Master Jay.

El noreste: Pennsylvania, New York, Vermont, New Hampshire y Maine

Erie, Pennsylvania

Horarios del eclipse: Desde las 2:02 p.m. (EDT) hasta las 4:30 p.m. (EDT), con el eclipse total comenzando a las 3:16 p.m. (EDT).

Dónde ver el eclipse: rodeado de costa y adornado con acantilados de casi 30 metros de altura con vistas al lago, el Parque Estatal de Erie Bluffs es el lugar perfecto para una aventura eclíptica.

rodeado de costa y adornado con acantilados de casi 30 metros de altura con vistas al lago, el Parque Estatal de Erie Bluffs es el lugar perfecto para una aventura eclíptica. Dónde comer: Sara 's lleva más de 40 años siendo un lugar de visita obligada para visitantes y gente local, ya que sirve los mejores batidos de la ciudad. Qué hacer: Erie está enmarcada por playas de arena de gran belleza y el Parque Estatal de Presque Isle es la joya de la ciudad. Invitan caminar hasta Sunset Point, el lugar ideal para contemplar una hermosa puesta de sol en Pensilvania o, en este caso, un eclipse solar.

Buffalo, Nueva York

Horarios del eclipse: Desde las 2:04 p.m. (EDT) hasta las 3:15 p.m. (EDT), con el eclipse total empezando a las 1:56 p.m. (EDT).

Dónde ver el eclipse: a tan solo 20 minutos de Buffalo, se podrá ver el eclipse desde el Parque Estatal de Niagara Falls, bajo la maravilla natural de las cascadas.

a tan solo 20 minutos de Buffalo, se podrá ver el eclipse desde el Parque Estatal de Niagara Falls, bajo la maravilla natural de las cascadas. Dónde comer: una de las cosas que no debe perderse cualquier viajero en Búfalo son sus emblemáticas alitas Búfalo, y qué mejor lugar para probarlas que el Anchor Bar, donde se crearon hace 60 años las alitas Búfalo originales. Qué hacer: los aficionados a la historia pueden pasear por el lugar donde el presidente Theodore Roosevelt juró su cargo en el Theodore Roosevelt Inaugural National Historic Site.

Burlington, Vermont

Horarios del eclipse: Desde las 2:14 p.m. (EDT) hasta las 4:37 p.m. (EDT), con el eclipse total empezando a las 3:26 p.m. (EDT).

Dónde ver el eclipse: para los amantes de las actividades al aire libre, el eclipse se podrá disfrutar desde Battery Park, con vistas al lago Champlain y a las lejanas montañas Adirondack.

para los amantes de las actividades al aire libre, el eclipse se podrá disfrutar desde Battery Park, con vistas al lago Champlain y a las lejanas montañas Adirondack. Dónde comer: Shanty on the Shore ofrece marisco fresco y una experiencia gastronómica con vistas a la serenidad del paseo marítimo del puerto de Burlington. Qué hacer: aquí se puede intercambiar la tranquilidad del campo por el bullicio de la Plaza del Mercado de Church Street, un centro comercial al aire libre sólo para peatones que abarca cuatro manzanas de tiendas y restaurantes locales. Gran parte del mercado es un Distrito Histórico del Registro Nacional, y algunos de los edificios datan de la década de 1820.

Lancaster, New Hampshire

Horarios del eclipse: Desde las 2:16 p.m. (EDT) hasta las 4:37 p.m. (EDT), con el eclipse total empezando a las 3:26 p.m. (EDT).

Dónde ver el eclipse: se puede descubrir los impresionantes paisajes que rodean New Hampshire paseando por el Parque Estatal de Weeks o el Parque Estatal de Milan Hill, y desde ahí contemplar cómo el eclipse cae sobre los valles y montañas que rodean el parque.

se puede descubrir los impresionantes paisajes que rodean New Hampshire paseando por el Parque Estatal de Weeks o el Parque Estatal de Milan Hill, y desde ahí contemplar cómo el eclipse cae sobre los valles y montañas que rodean el parque. Dónde comer: la panadería Polish Princess tiene los mejores productos de bollería y panadería del condado de Coos, mientras que la cervecería Copper Pig ofrece cervezas de temporada. Qué hacer: el turista puede viajar al pasado en el Teatro Rialto, un teatro retro clásico pero con proyectores digitales, sistema de sonido y pantallas de última generación.

Maine

Horarios del eclipse: Desde las 2:22 p.m. (EDT) hasta las 4:40 p.m. (EDT), con el eclipse total empezando a las 3:32 p.m. (EDT).

Dónde ver el eclipse: para disfrutar al máximo del eclipse entre la belleza natural de Maine, se recomienda dirigirse hacia el Parque Estatal de Baxter y presenciar el eclipse con el telón de fondo de Katahdin, la montaña más alta del estado.

para disfrutar al máximo del eclipse entre la belleza natural de Maine, se recomienda dirigirse hacia el Parque Estatal de Baxter y presenciar el eclipse con el telón de fondo de Katahdin, la montaña más alta del estado. Dónde comer: en el Appalachian Trail Cafe es imprescindible probar la especialidad del estado, la tarta de arándanos de Maine o los donuts de calabaza, favoritos de muchos. Qué hacer:los amantes de la literatura pueden recorrer el épico viaje que inspiró ‘Los bosques de Maine’ de Henry David Thoreau en la ruta Thoreau-Wabanaki, embarcándose en rutas de senderismo, de pesca o aventuras en canoa.