Alameda Festival, todos los detalles de la tercera edición del popular festival de música

La tercera edición del Alameda Festival se posiciona como un evento destacado en el calendario cultural de 2024.

Programado para el 7 y 8 de junio en Alameda, Málaga, este festival de música promete ofrecer una experiencia inolvidable para los amantes de la música en vivo y de los ambientes festivos.

Con una concentración impresionante de artistas, este encuentro busca atraer a una amplia audiencia de todas las edades y géneros. Las personas interesadas en asegurar su participación en una de las actividades más esperadas de la región pueden adquirir sus entradas vía online.

Toda la información acerca del emblemático festival de música Las ediciones anteriores de este festival de música han sido un éxito total y se espera que este año no sea la excepción. Si bien todavía restan algunos meses para que inicie el prestigioso evento, las personas ya esperan con ansias esta posibilidad de ser parte de una experiencia de diversión y máximo entretenimiento en el corazón de Andalucía.

A la fecha aún quedan artistas por confirmar. No obstante, los amantes de la música ya conocen de la participación segura de muchos músicos que harán un auténtico deleite para sus oídos. Entre los participantes confirmados para esta oportunidad destacan El canijo de Jerez, Toteking, El duende callejero, Astola y Ratón, Pepe y Vizio, Lia Kali, Fyahbwoy, Anier, Chiki Lora, Gordo Master, Mario Diaz, Sara Socas, Anuschka y Yoni Dientes, entre otros.

Asimismo, se espera la presencia de reconocidos DJ como Juan Mendoza, Carlitos Abad, Carlos Osuna, Leo Monteza, Joaquín Curry, etc. Todas estas participaciones reflejan que el aclamado evento es un espacio pensado para todos los gustos.

Los asistentes podrán vibrar al ritmo del rock, rap, flamenco, de la música dance y la electrónica o de la música urbana latina. Para quienes aún no lo saben, el punto de encuentro será en la calle Jaén 29530, explanada del polígono industrial la Amarguilla.

Acampada y coste de las entradas En la plataforma del Festival Alameda ya están disponibles las entradas para adquirir en línea, junto con la información de sus respectivos costes. El abono general para mayores y menores de 18 años es de 40 euros, el abono general con acampada cuesta 55 euros, el VIP 70 euros y el dirigido a personas con movilidad reducida 40 euros.

La zona para acampar será en el parque el Camorrillo, donde hay previsto un control de acceso. Allí, los asistentes contarán con vigilancia, una central de información, asistencia sanitaria, hostelería, parcelas con sombra natural y limpieza diaria de contenedores. Además, tendrán acceso a WC, duchas y puntos de agua.

Cabe destacar que durante la celebración del evento musical los ciudadanos podrán hacer actividad comercial con un punto de venta destinado a productos artesanales, tatuajes, ropa, accesorios, alimentos y bebidas, entre otros elementos de atracción para los visitantes.

En conclusión, Alameda Festival es una excelente oportunidad para que los habitantes de la localidad malagueña y turistas pasen unas jornadas increíbles cargadas de alegría y buena música.