El experto Goldie Uttamchandani habla del uso del ChatGPT en la comunidad adolescente

La aparición del ChatGPT ha sido, sin duda, disruptiva en distintos ámbitos de la sociedad.

Con esta herramienta desarrollada por la compañía tecnológica OpenAI se puede crear contenido autogenerado. Con él, es posible elaborar artículos, mensajes de texto o voz y correos electrónicos de manera personalizada y automatizada.

No obstante, detrás de sus virtudes se esconde el temor de muchos padres por la manera como sus hijos adolescentes puedan interactuar con él. Esa preocupación ha trascendido a los hogares y ahora es motivo de debate por parte de autoridades, educadores y expertos en coaching como Goldie Uttamchandani.

Qué preocupa a los padres del ChatGPT Goldie Uttamchandani es una coach con más de 7 años de experiencia que ofrece apoyo a personas en diferentes situaciones de sus vidas. Autora del libro ‘Thoughts Translated’ ha enfocado su carrera en el crecimiento personal y profesional y realiza talleres en organizaciones y escuelas secundarias.

Esta experiencia le ha permitido conocer de primera mano las preocupaciones de los adolescentes y también las de sus padres. Sobre todo, en el marco de la revolución tecnológica que vive la sociedad actual, atiborrada de redes sociales, conectividad e información de toda índole. Buena parte de esta tecnología, invade la privacidad de las personas y confronta directamente los valores éticos en la familia.

Lo que hay que comprender es la IA no es mágica. Las bulliciosas aplicaciones de IA generativa de hoy tienen profundas limitaciones y barreras de seguridad, insuficientes para los niños. Se ha podido comprobar en algunos casos donde las aplicaciones arrojan respuestas incorrectas y promueven ideas enfermizas, como aceptar los trastornos alimentarios. En otros casos como una app de IA pretende ser amiga y luego da terribles consejos. Además, lo fácil y simple que es con la IA crear imágenes falsas que podrían usarse para engañar o intimidar.

Una app de IA pretende ser amigable, pero luego da malos consejos Según Uttamchandani, esta es una de las mayores preocupaciones que genera el alcance y fundamentalmente la penetración del ChatGPT en la vida cotidiana. Recientemente, los padres han tenido que educarse en cómo darle un uso positivo a herramientas como internet, el móvil o las redes sociales. En particular, cómo enseñar a sus hijos a usarlas sin poner en riesgo su integridad, seguridad y privacidad. Por eso, esta coach se pregunta si con el ChatGPT habrá que hacer lo mismo. Los padres pueden dialogar con sus hijos para explicarles las limitaciones de estas herramientas y hacerles discernir entre la realidad y la ficción. Son precisos parte del tiempo simplemente por la cantidad de datos que se insertan en las aplicaciones, pero no se puede comprobar la exactitud de los hechos en el diseño de estos productos. La inteligencia es generativa, por ello siempre se debe considerar en estado de mejora y no la verdad absoluta. Por otra parte, educarles sobre los posibles riesgos a los que se podrían enfrentar.

El debate está encendido La preocupación de la influencia que el ChatGPT puede tener sobre las nuevas generaciones ha desatado una serie de opiniones interesantes. A los jóvenes puede resultarles particularmente atractiva este tipo de compañía por varias razones. Les consigue información sobre cualquier tema y les ayuda con las tareas escolares. Pero lo más preocupante es su disponibilidad 24/7.

Al tener la capacidad de interactuar, en algunos casos, el ChatGPT puede convertirse en el confidente de jóvenes que estén atravesando problemas de socialización. Es una Inteligencia Artificial que no cuestiona ni critica, por lo que muchos adolescentes podrían preferirla antes que interacción con otros seres humanos. Esa disponibilidad sin condiciones constituye uno de sus principales riesgos, según Uttamchandani y otros expertos.

Los jóvenes podrían estar expuestos a información sesgada o poco actualizada o simplemente no apropiada para su capacidad de análisis. Se está entrando en un mundo en el que podría resultar cada vez más difícil separar la realidad de la ficción, por lo que es muy importante que todo el mundo se convierta en detective. A la interrogante sobre si los padres deberán asumir el rol de educadores con esta tecnología, la respuesta de Uttamchandani es sí. Cree que será necesario conversar con los jóvenes para potenciar su pensamiento crítico y que aprendan a contrastar la información que reciben de esta fuente.

La IA todavía es muy mala para comprender el contexto completo que entendería un verdadero amigo humano. Lo que es cierto es que ha llegado para quedarse, pero se debe tratarla con credibilidad de cuenta gotas y siempre verificar la fuente y aplicar los contrastes adecuados.