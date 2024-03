Trabajar de una forma más eficiente con la ayuda de Applivery

En la actualidad, los dispositivos móviles juegan un papel fundamental en las comunicaciones y la productividad de muchas empresas.

Por ello, en los últimos años, los softwares de administración de dispositivos móviles (MDM) se han convertido en herramientas esenciales para gestionar y proteger los distintos equipos electrónicos vinculados con la empresa, bien sea que se trate de teléfonos móviles, tablets o portátiles.

Sin embargo, es importante ser conscientes de que la implementación de MDM, por sí sola, no es suficiente para garantizar una mayor productividad, puesto que el éxito en la adopción de un sistema de este tipo depende de las facilidades que ofrezca a los gerentes de informática y a los usuarios finales.

Por ese motivo, la empresa de software para la gestión de dispositivos corporativos Applivery señala que las organizaciones deben enfocarse en trabajar de manera más eficiente cuando se emplea un MDM. En ese sentido, recomienda que siempre se considere la experiencia de usuario como el aspecto prioritario.

Applivery: usabilidad y seguridad Sobre lo anterior, Applivery advierte que el uso de una plataforma de MDM compleja, obsoleta o ineficiente no solo no contribuye con la operatividad, sino que la perjudica. Por lo tanto, es vital contar con una herramienta adecuada, que además de ajustarse a las necesidades de la organización, también considere la importancia de ofrecer al usuario final una experiencia sencilla y agradable.

Al respecto, la compañía asegura que las plataformas con protocolos de uso complejos generan resistencia en los empleados y reducen las tasas de adopción, lo que puede causar problemas de seguridad.

Por esta razón, la principal recomendación a la hora de implementar un MDM es verificar que este ofrezca una experiencia de usuario sencilla, intuitiva y guiada. Esto ayuda a generar una navegación fluida y eficiente que facilita incluso operaciones complejas, mediante unos pocos clics.

Acceso a las aplicaciones Otra cualidad vital para que los empleados puedan trabajar de manera más eficiente y aumentar la productividad es que el MDM permita a cada usuario acceder a las aplicaciones que necesita, sin tener que esperar por la intervención del gerente de TI. No obstante, en este punto, es vital aclarar que Applivery comprende la importancia de ciertas restricciones, pero estas deben gestionarse de forma apropiada y sin impedir que los trabajadores llevan a cabo sus actividades.

Al respecto, la empresa de software añade que las políticas centradas en el usuario cumplen un rol esencial para garantizar la adopción eficiente del MDM. Esto implica que la plataforma debe permitir a los administradores definir roles y responsabilidades, para garantizar que las restricciones se alineen correctamente con las necesidades de la organización y del usuario.

Finalmente, Applivery destaca la importancia de que la empresa proveedora de MDM ofrezca soporte al usuario, para que los trabajadores puedan buscar asistencia en el momento en que la necesitan.