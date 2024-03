Hijo del Maíz, el restaurante mexicano en Madrid que triunfa por su proceso 100 % puro y artesanal

Según un estudio reciente, la comida mexicana se posiciona en los primeros puestos en Latinoamérica y en el sexto lugar a nivel mundial. Esto indica que cada vez más consumidores buscan platos basados en la gastronomía de este país. A su vez, se trata de una escuela culinaria variada. En particular, uno de sus ingredientes principales es el maíz, que se puede incluir en una variedad amplia de combinaciones sabrosas y originales.

En España, el restaurante mexicano Hijo del Maíz es uno de los más destacados dentro de este estilo. Este local es reconocido no solo por su metodología de elaboración natural, sino también por ofrecer platos caseros y cortes de carne de alta calidad.

Hijo del Maíz, un restaurante mexicano de referencia en España No es casualidad que Hijo del Maíz sea uno de los restaurantes mexicanos de referencia a la hora de hablar de la gastronomía de este país en territorio español. A propósito de esto, este local reúne una serie de cualidades destacadas. En primera instancia, su dinámica delicada de elaboración marca una diferencia. En este sentido, el proceso es 100 % tradicional y puro.

Además, cada comida que se prepara tiene una carga emocional y de identidad que va más allá de un simple plato. Con respecto a esto, los chefs de Hijo del Maíz tienen presente que el éxito no se resume únicamente al buen sabor, sino que también resultan primordiales factores como calidad, elegancia, trato amable y precio justo.

Esta combinación de elementos son los que ha conseguido mantener Hijo del Maíz, un restaurante mexicano que recibe a residentes españoles, extranjeros y ciudadanos mexicanos que buscan una oferta gastronómica de alto vuelo.

Hijo del Maíz: un restaurante muy conocido en el país Una de las sucursales del restaurante mexicano Hijo del Maíz funciona como una antojería donde se pueden disfrutar diversos sabores que surgen de distintas regiones de México. Entre las variedades más destacadas se encuentran variantes de street food mexicana como tacos, tostadas, flautas y quesadillas. También hay platos tradicionales como el aguachile, los chilaquiles y la sopa azteca.

Otras preparaciones destacadas en el menú de este local son el pato en mole oaxaqueño y el pozole casero hecho a base de maíz cacahuazintle.

En su otra sucursal, este restaurante mexicano dispone de una amplia carta con tacos y cortes de carne premium como entraña, rib eye, t-bone, solomillo y tomahawk

El restaurante mexicano Hijo del Maíz se presenta como un lugar ideal para disfrutar de la gastronomía de este país en España. Esta empresa cuenta con locales en Chamartín (la antojería) y Tetuán (la parrilla), en Madrid.