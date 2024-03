Culligan anuncia la donación de más de 100.000 litros de agua a personas mayores y en riesgo de exclusión en las zonas más afectadas por la sequía en España

En conmemoración del Día Mundial del Agua, Culligan, un líder mundial en soluciones de agua sostenibles, se enorgullece anunciar el lanzamiento de un proyecto humanitario destinado a apoyar a las comunidades más vulnerables de España. Frente a la severa sequía que afecta a diversas regiones del país, Culligan compromete la donación de más de 100.000 litros de agua mineral en botellones reutilizables de 20 litros, para ayudar a personas mayores y a aquellos en peligro de exclusión social en las zonas más afectadas.

Esta iniciativa se engloba dentro del compromiso social de Culligan y surge como respuesta a la urgente necesidad de asegurar el acceso al recurso más vital en momentos críticos de escasez.

"En Culligan, creemos firmemente en el poder de la solidaridad y en nuestra responsabilidad corporativa de contribuir al bienestar de las comunidades en las que operamos", afirma Héctor Valera, CEO de Culligan. "Con este proyecto, no solo queremos aliviar las dificultades inmediatas causadas por la falta de agua, sino también concienciar sobre la importancia de una gestión sostenible de los recursos y el uso responsable del agua".

La campaña solidaria “Agua para todos”, dirigida por un grupo de Voluntariado Corporativo de Culligan, se desarrollará en colaboración con entidades locales, servicios sociales y organizaciones no gubernamentales para identificar a los beneficiarios y garantizar que la ayuda llegue de manera eficiente y efectiva. Además de la distribución de agua, Culligan se compromete a implementar programas educativos centrados en prácticas de consumo responsable de agua, buscando, no solo dar una respuesta inmediata a necesidades apremiantes, sino también, generar un impacto positivo a largo plazo.

Esta campaña solidaria arrancará el 1 de abril y se extenderá durante los meses más críticos de la sequía. Culligan invita a otras empresas y a la sociedad en general a unirse a esta causa, colaborando en la difusión de la iniciativa o a través de la contribución directa al proyecto. "Este Día Mundial del Agua, hagamos un llamamiento a la acción colectiva. Juntos, podemos marcar la diferencia en la vida de muchas personas, asegurando su derecho al acceso a agua limpia y segura".

Para más información sobre el proyecto y cómo colaborar, es posible visitar la web de Culligan.

Acerca de Culligan Fundada en 1936, Culligan es una de las empresas líderes en soluciones y servicios de agua sostenibles. Con operaciones en más de 90 países, sus productos y servicios proporcionan agua limpia y segura en hogares, oficinas, hoteles, restaurantes y comunidades de todo el mundo atendiendo a más de 150 millones de clientes cada año. Este proyecto busca extender estos valores, transformando hábitos de consumo del agua, para impactar positivamente en la vida de las personas y en la salud del planeta.