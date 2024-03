Tendencias mamás de comunión

Se acerca el día de la comunión de los hijos/as, ya está todo organizado y ahora les toca a las mamás. Es su momento.

Se sabe que van a ser, junto a sus peques, el centro de atención, por eso deben ir elegantes, a la altura del evento. Hay que ir bien arreglada sin ir clásica, pero se sabe que en una ocasión así no se puede o no se debe ir como un fin de semana, y entonces surge la duda ¿Qué hay que ponerse?

Pues bien. A continuación, NovoMayor25 detalla cuáles son las tendencias de mamás de comunión y explica cómo ir adecuada sin dejar de sentirse una misma, cómo verse joven y actual sin ser la típica madre de comunión.

Para comenzar, hay que utilizar una paleta de colores claros. Los celestes, rosas, verde agua, beige son ideales y el blanco es una tendencia muy en auge, antiguamente desterrado solo para las novias, pero en este caso sería muy adecuado, junto con crudos y beige.

En cuanto a la forma, hay que elegir la más favorecedora. Aquí hay vía libre, pero hay que evitar siempre escotes sugerentes o asimétricos, pues se trata de un evento religioso.

Entre las propuestas estrella de esta temporada de comunión compiten en dura puja los vestidos y pantalones en total look.

Los vestidos son siempre un acierto seguro para los eventos formales, y el vestido largo midi sigue siendo tendencia esta temporada. Si se prefiere el corto, sin ser mini, también es una opción a tener en cuenta para las que quieren mostrar un aire más juvenil y desenfadado, sin alejarse de la solemnidad que el evento requiere. Además, esta versión corta, permite sacarle más partido en otro evento menos formal o en una salida con las amigas porque será la prenda que acapare todas las miradas.

Los pantalones de fiesta son una opción perfecta para las amantes de esta prenda. Los pantalones palazzo aparecerán en las fotos de muchas mamás de comunión con buen gusto, ya que, al ser pantalones anchos y de tiro alto, consiguen alargar la figura. Sensación visual todavía más acusada en total look con un top o en traje de chaqueta con una americana, lo que dará una limpieza y una armonía visual al conjunto, ideal para la solemnidad del momento.

El traje de chaqueta se está colando en las tendencias de mamá de comunión esta temporada, por ser muy adecuado para una ceremonia religiosa. Aquí la chaqueta americana es la prenda estrella y cada vez son más los diseñadores que apuestan por chaquetas más cortas, quizá porque consiguen dar un aire más juvenil sin dejar de ser sofisticada.

Se elija la prenda que se elija, lo importante es que ese día la mamá se sienta a gusto consigo misma. "Siempre serás la mamá más bonita para tu peque, pero ir apropiada para la ocasión te ayudará a disfrutar al máximo de un día tan especial".