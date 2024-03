Iván Álvarez Martínez, especialista en facilitar procesos profundos de transformación personal, concede una entrevista

A menudo, las personas enfrentan situaciones críticas en la vida personal o profesional y experimentan la necesidad de realizar un cambio.

Ahora bien, comenzar con un proceso de estas características no es una tarea fácil. Además, en muchos casos, resulta prácticamente imposible hacerlo en soledad.

Por este motivo, es conveniente recurrir al apoyo que puede ofrecer un experto. Con respecto a esto, Iván Álvarez Martínez se especializa en facilitar procesos profundos de transformación personal. En la siguiente entrevista, explica cómo es su método y cuenta sobre su difícil experiencia de vida.

¿Qué te motivó a formarte como especialista en gestión emocional?

Todo viene de mi necesidad personal de lidiar con mi propia experiencia. Desde muy joven he tenido una sensibilidad especial para comprender la parte emocional y para entender muy bien lo que otras personas pasan debido a sus emociones y cómo les afecta en su vida diaria. Ya con unos 16 años venían a mí a consultarme personas de mi círculo más próximo acerca de situaciones que están pasando en sus vidas. Así que yo comencé a formarme para darle a este don una estructura y sistema que me permite ayudar de forma profesional en la gestión de crisis de vida y procesos de cambio personal.

¿De qué manera la experiencia de haber pasado por prisión cambió tu vida?

Fueron 6 meses de prisión preventiva provisional, por el hecho de estar en el lugar equivocado en el peor momento. Venían a buscar a alguien más, que no estaba, y me encontraron a mí, así que sin comerlo ni beberlo me fui detenido a prisión provisional. Para mí el paso por la prisión fue algo completamente dramático, como que estaba pasando algo que nunca había estado en el guión de mi vida, algo imposible para mí. Obviamente, ocurrió, sí que estaba en el guión de mi vida, y desde hace unos años a esta parte me siento realmente agradecido por ello, ya que al pasar por esta situación, traumática para mí, la vida me ha guiado al cambio y la evolución. Además, me ha dado una comprensión muy profunda de cómo somos las personas, psicológica y emocionalmente, y la capacidad de entender sus necesidades en este ámbito.

¿Es posible comenzar de cero dejando atrás un pasado doloroso?

Sí, es posible. Y te diría que es necesario. Hemos de entender que vivimos en un universo que funciona por acción-reacción, causa-efecto, y que mientras no seamos capaces de aprender la lección que viene dada por una situación aparentemente terrible que nos deja devastados se esconde un grandísimo regalo y enorme evolución potencial.

¿Qué se necesita para lograr una transformación personal significativa y duradera en el tiempo?

Compromiso personal. Solo vivimos en el momento presente, en el aquí y ahora, el pasado ya pasó, y el futuro todavía no existe. Cuando te haces consciente de que el pasado te trajo hasta este punto, a través de tus acciones e inacciones, y sus consecuencias, eres capaz de verte en el presente con una comprensión mucho más profunda de por qué estás en este punto, y qué puedes cambiar si quieres cambiar el curso de tu vida. Donde pones tu atención va tu energía, lo que piensas condiciona lo que haces y lo que sientes, así que es muy importante gestionar no solo las emociones, sino también la parte mental, el pensamiento consciente. El cuerpo es el vehículo mediante el que nos movemos y vivimos en este planeta, y está dirigido por la mente emocional, así que pensando con consciencia, es decir, controlando la forma de pensar de forma amorosa y positiva, podemos cambiar la vida muy radicalmente.

No es tan fácil de explicar en pocas líneas. El proceso personal tampoco es fácil de hacer ni se consigue a corto plazo. Lleva tiempo porque aquí intervienen nuestro sistema de valores, nuestras creencias (sobre todo las heredadas), y las reglas con la que vivimos nuestra vida. Estos factores están sumamente fijados en el subconsciente y condicionados por los estímulos externos de cada día, así que es un gran y hermoso proceso acompañar a alguien que se compromete a ser la mejor versión de sí mismo, cambiando su vida y la de sus allegados radicalmente para mejor.

¿Cómo ayudas a las personas a encontrar el camino hacia su transformación personal?

A través de preguntas poderosas en un entorno absolutamente seguro, confidencial y sin juicio ni culpa. El proceso nunca es del todo igual porque cada persona es un mundo, así que vamos adaptando las técnicas, el sistema y la gestión emocional a cada persona, individualmente. Lo que funciona muy bien para mí quizás no funciona igual para ti, por eso combino diferentes técnicas, pasando por lo que he aprendido yo mismo en mi propia experiencia y por supuesto todo lo aprendido en mi largo recorrido formativo, de desarrollo personal y profesional, en este sentido de ayudar a los demás y ponerme al servicio de la comunidad.

¿Específicamente, cuáles son las áreas abordadas en tus talleres de gestión emocional?

Los talleres pueden ser de nicho, o generalistas. Me explico. Un taller de nicho podría ser, por ejemplo, sanar después de una ruptura de pareja. Ahí ya sabemos que todas las personas que se interesen tienen ese denominador común y van a compartir muchas de sus inquietudes y retos, lo que es muy nutritivo para todo el grupo. Por otro lado, están los talleres más generales, como por ejemplo mi curso de 16 semanas "Inteligencia Emocional y Resiliencia". En estos talleres semanales seguimos un guión, una estructura que se adapta a cualquier persona, aunque en un siguiente nivel ya entraríamos en retos personales y concretos para darles solución y guía. Las personas aprenden la parte más básica de su propia emocionalidad y cómo gestionarla para vivir mucho mejor.

¿En qué modalidad se imparten tus formaciones?

Casi siempre se imparten online, aunque también organizo retiros y talleres presenciales, muy especializados.Generalmente casi todos mis talleres, cursos, acompañamientos individuales y terapias las hago online, me parece una manera fantástica de llegar a más personas alrededor del mundo, tanto en español como en inglés. Tengo la fortuna de hablar fluidamente ambos idiomas.

¿Para quiénes están dirigidos los talleres de Iván Álvarez Martínez?

Los talleres de Iván Álvarez Martínez están dirigidos a todas aquellas personas que no estén satisfechas con la vida que están viviendo, busquen un cambio y quieran ser ayudadas. No se puede ayudar a quien no se deja, por eso es crucial dar el primer paso de buscar guía, asesoramiento y finalmente ayuda. Le diría a cualquier persona, sin distinción de cultura, raza, religión, género o condicionante social, que es absolutamente posible y factible transformar su vida, sin importar las circunstancias por las que esté pasando, y yo soy la prueba viviente, junto con otras personas que también lo han hecho, de que la vida te va a dar lo que le pidas, si sabes cómo hacerlo.

Con el apoyo de Iván Álvarez Martínez, especialista en facilitar procesos de transformación personal, es posible superar miedos y obstáculos para disfrutar de una mejor calidad de vida.