Las expertas en belleza de Advanced Nutrition Programme, Boutijour y Omorovicza explican cómo estar bronceada sin haber tomado el sol

Conseguir ese toque sunkissed para que en verano se pueda lucir un aspecto saludable, es fácil con estos dos productos -que no son de maquillaje- y que enamora a quien lo prueba Querer lucir un tono de piel ideal como si se acabase de pasar unos días en la playa y que, finalmente, la realidad sea muy diferente porque se ha pasado toda la Semana Santa en casa. Los meses de invierno hacen mella en el tono de piel y, aunque tomar el sol que no es nada saludable, es cierto que una exposición con la protección adecuada da un tono healthy que a todos encanta. Eso sí, como la primavera es traicionera, cuesta hacer planes y asegurar que en los días de conseguir un toque sunkissed no vaya a caer un diluvio infernal. ¿La solución? Tener aliados que nunca fallen. Las expertas en belleza han contado con productos que parecen de maquillaje, pero no lo son. Es decir: tienen todos los beneficios de serlo, pero van mucho más allá, con una gran capacidad para tratar la piel e, incluso, dejar el rostro con un aspecto más joven.

Un bronceado muy versátil

Tener un efecto de buena cara sin tapar el rostro ni enmascarar es una tendencia que están promoviendo marcas como Byoode y, justo siguiendo este movimiento, existe 'No Makeup Foundation' de Perricone MD, un suero con color ligero que aporta luminosidad y da aspecto saludable, a la vez que se adapta al tono de la piel. "Se puede mezclar con la crema hidratante o con la base de color y modificar su tono, dejando un aspecto bronceado, pero muy natural. Se añaden gotas según el tono que se quiera aplicar", analiza David Deibis, maquillador oficial de Perricone MD, quien añade que "también se puede aplicar solo sobre la piel con la ayuda de las yemas de los dedos".

'No Make Up Foundation Serum', de Perricone MD, además de dar color, cuenta con principios clave de las ciencias que han hecho famoso al Dr. Perricone, como son los neuropéptidos, el activo estrella para unir las células de la piel, la margarita despigmentante, bisabolol, un gran antioxidante y el SPF20. 62€ en Perriconemd.es

Pero no hay que engañarse cuando se decía que no es maquillaje, ya que se proclama a sí mismo como un producto de tratamiento con color. De hecho, sus mayores virtudes no vienen por el tono ideal que le aporta a la piel, sino por cómo la cuida gracias a su fórmula con neuropéptidos antiedad, la margarita despigmentante y bisabolol antioxidante.

Y si se va a estar al sol

No hay un buen bronceado sin que se evite que se queme la piel, porque el rojo luego no se convierte en moreno, sino en "un posible pelado de la piel y en futuras patologías y alteraciones en al ADN dérmico", Marta Agustí, directora técnica de Boutijour. Cuidar la piel es imprescindible con un SPF. "Este sol de primavera es muy traicionero. A priori, parece inofensivo porque apenas sientes ese ‘calor’ del verano, pero hay que proteger la piel los 365 días del año", adelanta Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode.

Ahora que ya se tiene asumido que el SPF es un básico más, el gran reto es, además, apostar por la nutricosmética. Con los productos de belleza, se puede abordar únicamente las capas externas de la piel, mientras que "con la nutricosmética, además, se puede trabajar desde el interior hacia el exterior para mejorar su salud y un buen momento para animarse a probarlo es en primavera. Empiezan los días de buen tiempo, la gente se expone más al sol y la nutricosmética es un gran aliado para protegerla de los radicales libres", apostilla Elena de Teresa, farmacéutica y directora técnica de Advanced Nutrition Programme.

Light Cream SPF 30 Harmony de Byoode es una crema de acabado ligero con protección solar SPF30 que proporciona un filtro potente frente a los rayos UVA/UVB. No deja acabado blanquecino y aporta antioxidantes a partir de vitamina E y extracto de raíz de rábano. 55€ en Byoode.com

El suplemento Skin Antioxidant de Advanced Nutrition Programme combina siete nutrientes vegetales en cápsulas de extractos de zanahoria morada para brindar protección antioxidante a la piel. Creado para contrarrestar los efectos del envejecimiento causados por la exposición solar y de luz azul, cuenta además con betacaroteno, que neutraliza la acción de los radicales libres producidos por los rayos ultravioletas. 44€ en Purenichelab.com

Advanced Day Ultimate Protect con SPF50, de Medik8. Es una crema con protección solar de uso diario, invisible e hidratante, para obtener la máxima protección contra los rayos UV. Ofrece un escudo mejorado contra todos los agentes dañinos del medio ambiente. Está infusionado con escualano nutritivo y ácido hialurónico de multipeso hidratante. 79€ en Medik8.es