REVELACTION, el single de IRENNE CHC para anunciar su debut musical

El R&B contemporáneo es un género musical muy versátil que combina elementos del hip hop, soul, pop y el funk.

Una mezcla explosiva, caracterizada por un estilo de producción muy cuidado, de ritmos marcados, una sonoridad que recuerda al jazz, y al R&B Alternativo y con un estilo suave y aterciopelado en los arreglos vocales. De origen estadounidense, este género tiene seguidores en todas partes del mundo, IRENNE CHC es uno de sus referentes dentro y fuera de las fronteras de España. Esta artista con su estilo fresco y personal recientemente estrenó su sencillo REVELACTION.

Un viaje hacia el despertar de la conciencia Con el nombre de REVELACTION, IRENNE CHC busca expresar su visión de que la sociedad avanza hacia lo que ella llama la "Era de las Revelaciones" donde lo oculto sale a la luz, llevando a las personas a un mayor nivel de conciencia, tanto en lo espiritual como en lo mental.

A través de este single, la cantante insta a sus seguidores a emprender un viaje para explorar una nueva espiritualidad, cuestionando la realidad que les rodea. Esta pieza fue compuesta con la intención de recordar a las personas la importancia de buscar una conexión interna, que las lleve a estar centradas y a un mayor entendimiento de sí mismas. Cabe destacar que IRENNE CHC es una artista independiente, no está respaldada por ningún lobby, grupo religioso, secta, empresa, organización, institución o entidad que dirija su arte, por lo que su manera de componer no está sometida a ningún sesgo ideológico. Por lo tanto, se puede decir que sus producciones son totalmente libres.

Revelar el ''verdadero'' yo El tema REVELACTION trata precisamente sobre cosas que están ocultas y salen a la superficie, lo que lleva a las personas a un despertar espiritual y a una toma de conciencia dentro de un nuevo paradigma de pensamiento y filosofía de vida. Este concepto musical trabajado por la artista busca mostrar su decisión de revelar el “verdadero” yo, sin importar los estándares sociales. En este sentido, la canción surge como un diálogo en el que se da una lucha entre su alma y su mente para enfrentar sus miedos, en la que al final gana el alma.

Pero este tema no se trata solamente de cosas que salen a la luz, también plasma el comienzo del fin de un ciclo de vida, así como el surgimiento de una versión más auténtica y madura de la cantante. Además, con este tema también ha querido simbolizar el cierre de un ciclo existencial y el surgimiento de una nueva humanidad con un nuevo paradigma de pensamiento transhumanista, donde el concepto de ser humano que hemos conocido hasta ahora llega a su fin, para fusionarse con la tecnología, en definitiva, una visión nueva del individuo, de su pensamiento y de la realidad que lo rodea.

Este sencillo que es una expresión artística profundamente personal de IRENNE CHC. En este se resume su trayectoria artística y de vida. Desde ya puede escucharse en su página web o a través de las plataformas digitales en las que se encuentra disponible.