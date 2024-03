Igualada Belchí, abogados especialistas en reclamación y anulación de tarjetas revolving

Durante mucho tiempo, las tarjetas revolving fueron uno de los productos financieros más solicitados. Incluso hoy en día hay muchas personas que optan por ellas, dada la posibilidad que ofrecen de aplazar y fraccionar pagos.

Sin embargo, estas tarjetas también han causado muchos problemas, ya que por lo general, suelen venir acompañadas de una trampa que no todos son capaces de percibir, en forma de intereses abusivos y muy elevados. Afortunadamente, hoy en día, hay abogados especialistas como los del bufete Igualada Belchí, especializados en derecho bancario y en la anulación de tarjetas revolving a través de canales completamente legales y efectivos.

Tarjetas revolving, un instrumento financiero con ciertos riesgos A diferencia de las tarjetas de crédito convencionales, al usar las tarjetas revolving no se puede pagar la deuda total sin incluir los intereses. Esto se debe a que estas tarjetas están creadas para que el usuario pague sus productos o servicios de forma aplazada en diferentes cuotas, lo que genera intereses sobre el saldo pendiente. Ahí está un primer factor de riesgo.

En segundo lugar, las tarjetas revolving tienen un límite de crédito renovable, con lo cual se puede incluso generar un endeudamiento continuo si no se gestiona de la manera adecuada. Los intereses de una tarjeta de crédito de este tipo pueden llegar a generar intereses excesivamente altos, de hasta el 25 % TAE. Si este interés no se paga o se paga parcialmente, el resto se suma al saldo pendiente generando un interés sobre el nuevo monto, aumentando significativamente el coste final. Además, si se incumple con los pagos, se generan comisiones por impagos, resultando incluso en acciones legales por parte de la entidad financiera.

¿Cuándo solicitar los servicios de un abogado? Cuando se tiene la sospecha o la certeza de que los intereses que se están pagando son abusivos, o que no se ha informado bien al cliente sobre las condiciones de su tarjeta revolving, lo recomendable es acudir a un abogado. Los especialistas de Igualada Belchí tienen muchos años de experiencia llevando este tipo de casos. Gracias a su pericia y amplio conocimiento en el área, son capaces de llevar adelante un caso de anulación de tarjetas revolving, negociar con la entidad financiera o incluso presentar una demanda contra la misma en caso de ser necesario, en virtud de la protección de los derechos del cliente. Hasta ahora, los abogados de este bufete han tenido un excelente índice de éxito en este tipo de casos, por lo que son una alternativa fiable en estas situaciones.

En resumen, las tarjetas revolving pueden ser la herramienta ideal cuando el consumidor las utiliza de manera consciente y responsable. Sin embargo, hay casos donde algunas entidades se aprovechan de este instrumento para obtener mucho dinero del consumidor. En este escenario, contar con la asesoría, el apoyo y la representación legal de abogados como los de Igualada Belchí puede ayudar a encontrar una salida.