Liquidez alternativa, ¿cómo transformar una propiedad en dinero?

Al buscar liquidez, hay muchas opciones en el mercado: préstamos personales, microcréditos, préstamos bancarios…

¿Pero qué sucede cuando se necesita dinero y no se pueden utilizar estos canales tradicionales? En estas situaciones, la liquidez alternativa ofrece una solución a los propietarios que buscan dinero de forma rápida y sencilla.

A continuación se exponen 4 opciones de liquidez no convencionales en España, que permiten hacer líquido el patrimonio y conseguir el dinero que se necesita.

1: Sale and rent back Uno de los métodos más conocidos de liquidez alternativa es el sale and rent back o venta con alquiler garantizado. Con esta opción, el propietario del inmueble vende su propiedad a una empresa y se queda en ella como inquilino por un plazo determinado.

Es ideal para personas que necesitan dinero de forma inmediata, pero desean seguir viviendo en su hogar.

¿Cuáles son las características del sale and rent back?

Obtener el dinero el mismo día de la firma.

Recomprar la propiedad por 2 años.

Liquidez rápida para emergencias.

2: Opción de compra Esta solución de liquidez consiste en un contrato en el que el propietario le otorga a una empresa el derecho exclusivo de comprar el inmueble dentro un plazo definido en el mismo contrato.

Con la opción a compra el propietario recibe una cierta cantidad de dinero por el derecho de compra sobre su propiedad. Esta solución es especialmente útil para aquellos que necesitan liquidez inmobiliaria al instante, pero desean mantener la propiedad en el mediano plazo.

¿Qué diferencia a la opción de compra?

Se continúa viviendo en el inmueble.

Se puede recuperar la propiedad.

Se obtiene el dinero el día de la firma.

Se aceptan hipotecas con hasta 40% pendiente.

3: Venta rápida Con esta solución de liquidez alternativa se vende la propiedad a un precio menor al valor del mercado, pero de forma rápida y sin papeleo de por medio. La propiedad se vende a un ibuyer, y en menos de 7 días se puede obtener el dinero.

Esta alternativa es ideal para aquellos propietarios que necesitan dinero de forma inmediata por urgencias, para evitar embargos, saldar deudas o por mudanzas.

¿Por qué optar por la venta rápida?

Sin burocracia y sin papeleo.

Ideal si se necesita dinero rápido.

Se puede vender la propiedad en pocos días.

4: Vivienda inversa Y la última solución de liquidez alternativa es la vivienda inversa o venta con alquiler vitalicio, un producto destinado a personas mayores de 65 años. Con este producto se vende la vivienda, pero se continúa viviendo en ella como inquilino de por vida.

Al firmar el contrato se puede elegir si recibir un importe único el día de la firma, una renta vitalicia o una combinación de ambas. Se trata de una alternativa ideal para jubilados que buscan mejorar su calidad de vida, pero quieren conservar el uso y disfrute de su hogar.

¿Para qué sirve la vivienda inversa?

Para personas mayores de 65 años.

Ideal para mejorar la jubilación.

Vender el hogar, pero seguir disfrutando de él.

Contrato de alquiler de por vida.

Obtener la liquidez que se necesita con Vern Properties En el mercado financiero español, cada vez existen más productos para conseguir liquidez que se ajustan a distintas necesidades.

Con estos productos de liquidez inmobiliaria, un propietario de un inmueble puede acceder al dinero que necesita sin tener que depender de los canales tradicionales como los bancos.

Vern Properties es una de las empresas líder en este sector, siendo la primera proptech en España que ofrece soluciones de liquidez inmobiliaria. Con su equipo de gestores, ofrecen un estudio y asesoramiento gratuitos para elegir el mejor producto de acuerdo a tus necesidades.

¿Qué ventajas tiene la liquidez inmobiliaria?

Permite hacer líquido el patrimonio.

Conseguir una mayor cantidad de dinero.

No importa si se está en ASNEF.

Dinero rápido, ideal para emergencias.

Soluciones personalizadas.

Optar por la liquidez inmobiliaria es una gran alternativa para quienes buscan una gran cantidad de dinero, pero no pueden acceder a los canales tradicionales por contar con bajos ingresos, tener deudas pendientes o porque se trata de una situación de emergencia.

Y para estos casos especiales, Vern Properties desarrolló un conjunto de soluciones de liquidez que permiten a los propietarios obtener el dinero que necesitan, bajo sus propias reglas.