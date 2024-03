El autor Maxio Atlante y las variantes de la espiritualidad

El autor, como se ha mencionado en artículos anteriores, con su singular perspectiva del mundo espiritual plasmada en sus obras busca compartir una amplia gama de experiencias extraordinarias que ha vivido a lo largo de su vida a través de sus dibujos o pinturas.

Acompañados de explicaciones o interpretaciones en sus libros de espiritualidad, toda su obra está disponible en el sitio web maxio-atlante.com en la que se muestra la variada temática insólita de Maxio Atlante, que invita a la reflexión sobre el Universo y la esencia misma de la existencia.

Múltiples experiencias extraordinarias Los temas abordados son tan fascinantes como diversos. Desde las pirámides y las pirámides de Canarias, hasta los Guanches con sus prácticas de momificación, rituales y variados recuerdos. La Atlántida, desde el cataclismo hasta las habilidades atlantes, pasando por tecnologías aparentemente "imposibles" y especies biológicas insólitas.

Maxio Atlante también ha tenido percepciones "extrasensoriales" que incluyen seres, mensajes del más allá, imágenes, acontecimientos o sucesos, así como hadas, información sobre lugares secretos, secuencias ancestrales, reencarnación y materializaciones sorprendentes. Además, relata visiones tanto en estados de conciencia ampliados como en sueños.

Premoniciones, retrocogniciones, sincronicidades y coincidencias aparentemente imposibles también forman parte de sus vivencias. Sus percepciones abarcan también temas sobre la metafísica de la existencia y las capacidades relacionadas con el espacio-tiempo.

El autor no deja de lado las capacidades sorprendentes de niños y animales, así como la anatomía sutil humana, las energías y el alma. La vida y la muerte son temas que trata junto con conceptos más amplios como el Todo y la curación vibracional.

Investigación de los límites perceptivos La vida del autor, colmada de experiencias extraordinarias de todo tipo ha supuesto un gran reto de toda su formación académica (licenciatura de Económicas), dado que estos hechos insólitos le han hecho reconsiderar conceptos arraigados, e intentando buscar el mayor rigor posible profundiza en el estudio de todas y cada una de las diferentes variantes citadas, llegando a conclusiones interesantes que quizás antes no se hayan entendido.

Maxio rebela otra manera de entender, otra forma de percibir, tal vez otra física o matemática o psicología. El descubrimiento de capacidades insospechadas, e incluso de posibilidades nuevas que aún no han sido investigadas. Parece ser que una especie de “recuerdo antiguo” y continuo del pasado, tanto cercano como remoto y que forma parte de su anatomía puede estar en la base de gran parte de estas vivencias de Maxio Atlante, por ejemplo, la visión persistente del cataclismo atlante o de seres híbridos que ahora no existen o que quizás se han transformado en especies conocidas, pero que siempre se han considerado mitos, fantasía o superstición. También recordar parcialmente tecnología de otra época, que no se ha logrado actualmente.

Sus libros y dibujos, llenos de simbolismo y profundidad, transportan al espectador a un universo de experiencias que trascienden lo ordinario.