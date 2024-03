Cognizant y Google Cloud amplían su alianza en IA para impulsar la productividad en el desarrollo de software

Cognizant (NASDAQ: CTSH) y Google Cloud han anunciado hoy la ampliación de su alianza para optimizar el ciclo de desarrollo del software hasta su entrega y acelerar la productividad de los desarrolladores Cognizant adoptará Gemini para Google Cloud de dos maneras: en primer lugar, capacitando a los empleados de Cognizant para que utilicen Gemini como asistente en el desarrollo de software; y en segundo lugar, Cognizant está integrando las capacidades avanzadas de Gemini dentro de sus operaciones y plataformas internas. Mediante el uso de Gemini para Google Cloud, los desarrolladores de Cognizant estarán equipados para escribir, probar y desplegar código de forma más rápida y efectiva con la ayuda de herramientas impulsadas por IA, mejorando la fiabilidad y la rentabilidad de la creación y gestión de aplicaciones para clientes.

El potencial impacto de una mayor productividad en el desarrollo se ve subrayado por los resultados de un reciente estudio de Cognizant y Oxford Economics, New Work, New World, que ha revelado que la IA generativa podría inyectar hasta 1 billón de dólares en la economía de Estados Unidos para 2032. A través de esta colaboración, Cognizant y Google Cloud utilizarán Gemini para ofrecer una amplia gama de beneficios a clientes empresariales de todos los sectores, ayudándoles a crear aplicaciones rápidamente, testear rigurosamente el código y solucionar rápidamente problemas para mejorar el rendimiento durante todo el ciclo de desarollo del software.

"El desarrollo de software es uno de los puestos de trabajo que probablemente más se beneficie de la forma en que la IA generativa está redefiniendo la anatomía del trabajo", dijo Ravi Kumar S, CEO de Cognizant. "Cognizant se ha comprometido a invertir mil millones de dólares en IA generativa durante tres años porque creemos que es una poderosa herramienta para amplificar el potencial humano, y nuestra asociación con Google Cloud es fundamental para este compromiso, y para hacer realidad esta visión".

En los próximos 12 meses, y en línea con la iniciativa Synapse de la compañía para mejorar las competencias de un millón de personas en todo el mundo para 2026, Cognizant invertirá en capacitar a más de 70.000 empleados de múltiples funciones de Cognizant en las ofertas de IA de Google Cloud. Además, Cognizant trabajará para integrar Gemini en su conjunto de plataformas y aceleradores automatizados, empezando por la plataforma para desarrolladores Cognizant Flowsource™️, anunciada recientemente.

"La IA generativa tiene el potencial de mejorar significativamente cada etapa del ciclo de desarrollo del software hasta su entrega, ayudando a los desarrolladores a generar código rápidamente, solucionar incidencias y automatizar procesos", dijo Thomas Kurian, CEO de Google Cloud. "Al capacitar y habilitar a su fuerza de trabajo en Gemini para Google Cloud, Cognizant puede acelerar la velocidad y la calidad de los proyectos de desarrollo de software para clientes conjuntos".

La incorporación de las capacidades de IA generativa en las operaciones y plataformas internas propias de Cognizant ayudará a la consultora a fomentar conocimientos más profundos, optimizar procesos y mejorar las experiencias de los usuarios, de forma segura y responsable. Entre los principales beneficios previstos se incluyen:

Mejora de la capacidad de Cognizant para analizar los informes de incidencias, identificar rápidamente las causas fundamentales e implantar soluciones en todas sus plataformas.

Nuevas funciones de chat basadas en IA dentro de Cognizant Flowsource™️, que permiten a los usuarios acelerar el desarrollo de código, automatizar las pruebas y la documentación y aumentar la automatización de autoservicio para los usuarios empresariales.

Una experiencia de usuario más intuitiva y personalizada para los usuarios empresariales y los equipos de TI, aplicando la interfaz de lenguaje natural de Gemini para Cognizant Neuro® AI y Cognizant Neuro IT Operations, para que los usuarios puedan solicitar fácilmente actualizaciones sobre el estado de las operaciones y solicitar nuevos servicios.

Recuperación de información y análisis más rápidos en Cognizant Neuro® IT Operations, lo que permite a los usuarios extraer rápidamente los conocimientos necesarios para realizar su trabajo diario. Los usuarios pueden utilizar una interfaz de chat en lenguaje natural para consultar rápidamente artículos desde una base de conocimientos, manuales, mejores prácticas y mucho más. En línea con los planes de Cognizant de invertir en competencias relacionadas con la IA, la compañía establecerá un Gemini Studio en cada uno de sus Cloud AI Innovation hubs en Bangalore, Londres y Plano, Texas, para ayudar a los clientes empresariales a idear, diseñar y escalar soluciones de IA. Cognizant también establecerá Centros de Excelencia Gemini dentro de sus nuevos centros de entrega dedicados a Google Cloud en México y Rumanía, y continuará su expansión en la India para acelerar el éxito de los clientes con soluciones de IA generativa.

Google Cloud apoyará a Cognizant en el desarrollo continuo de las mejores prácticas de ingeniería de software basadas en IA, y ayudando a Cognizant Google Cloud AI University a lanzar cursos avanzados sobre casos de uso de IA.

Cognizant es socio integrador de sistemas globales de Google Cloud y patrocinador destacado de la conferencia Google Cloud Next '24. En mayo de 2023, Cognizant anunció una importante asociación de IA generativa con Google Cloud. Esta asociación se amplió aún más en agosto de 2023 para crear soluciones de modelos de lenguaje de gran tamaño para el sector de la salud y aportar el potencial de la IA generativa a una serie de retos empresariales del sector sanitario.