Comunicación clara y persuasiva para conseguir más con los demás, por Entusiastics

La comunicación clara y persuasiva es una herramienta esencial en el trabajo.

Directores, managers, ingenieros, product managers o cualquier profesional necesita explicar, escuchar y hacer preguntas para conseguir resultados. En todas las plataformas: cara a cara, en videoconferencia o en cualquier mensaje por cualquier plataforma.

En este ámbito hay varios retos: la capacidad de atención reducida, la sobre exposición a conversaciones y la desconexión que hay entre cómo uno cree que debe de expresarse y cómo espera el otro que lo haga.

La empresa de formación Entusiastics ofrece cursos específicos que permiten desarrollar este talento en múltiples ámbitos empresariales, desde tecnología, industria, seguros o servicios. En particular, esta compañía se especializa en entrenar soft skills con una pedagogía muy concreta, basada en simulación práctica y caso real.

Entusiastics y su método propio para mejorar soft skills como la habilidad de comunicar Esta empresa ha creado un sistema de entrenamiento presencial y digital para desarrollar tanto la influencia como el magnetismo personal. En particular, este método, llamado Smart Skills, proporciona una respuesta a distintos desafíos cotidianos vinculados a la comunicación. El método de entrenamiento está basado en lo que pasa en una conversación real y no en un modelo teórico poco aplicable. Gracias a este tipo de formaciones es posible hablar con claridad en distintos entornos y tener un impacto duradero en interacciones breves a través de videollamadas o correos electrónicos, entre otras alternativas.

Además, al formarse, es posible terminar con lo que los especialistas denominan como "evitación" del conflicto (conversaciones evitadas sistemáticamente para intentar preservar la paz y la concordia).

¿Qué resultados se pueden conseguir con el método Smart Skills? Este sistema permite desarrollar una comunicación clara y empática. Al mismo tiempo, sirve para gestionar el estrés. De esta manera, al tener conversaciones productivas se consigue más realzando relaciones. Esto incluye una mejor capacidad para inspirar y emocionar a otras personas al presentar ideas o proyectos. También sirve para conseguir compromisos y consolidar propuestas o planes de acción.

Por otra parte, se pueden acelerar negociaciones y acuerdos. Al ser asertivo y efectivo en la transmisión de mensajes es posible abrir opciones cuando surgen inconvenientes. Otra capacidad que permite desarrollar este método es la capacidad de comunicar malas noticias.

Asimismo, en entornos tan globales, dicho método se adapta a las diferentes culturas tanto por país como por empresa.