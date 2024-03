Carencia y compensación del royalty mensual con la franquicia inmobiliaria de Best House

Una franquicia inmobiliaria es un modelo de negocio en el cual una empresa matriz, por norma general, con una marca consolidada en el mercado, otorga a terceros el derecho de emplear su nombre, sistemas y métodos comerciales a cambio de una tarifa inicial y regalías continuas.

Las franquicias ofrecen a los emprendedores la oportunidad de iniciar su propio negocio inmobiliario con el respaldo y la experiencia de una empresa establecida, lo que puede facilitar el éxito y reducir el riesgo inherente a la creación de una empresa desde cero.

El Grupo Best, con tres décadas de experiencia en el ámbito inmobiliario y financiero, destaca como uno de los referentes en el sector de las franquicias inmobiliarias. Dentro de su oferta, se encuentra Best House, que se distingue por ofrecer un sólido respaldo a sus franquiciados. Dos de los elementos más destacados de este respaldo son la carencia en el pago del royalty mensual y su avanzado sistema de compensación, diseñados para impulsar el éxito y la prosperidad de los emprendedores.

Carencia de hasta seis meses en el royalty mensual Una de las principales ventajas que ofrece Best House del Grupo Best a sus franquiciados es la posibilidad de disfrutar de un período de carencia de hasta seis meses en el pago del royalty mensual al iniciar la explotación de su franquicia inmobiliaria. Esta medida tiene como objetivo proporcionar un espacio inicial sin cargas financieras, permitiendo a los franquiciados concentrarse en el retorno de su inversión y en el desarrollo de sus actividades comerciales desde los primeros momentos. Esta iniciativa refleja el compromiso de Best House con el éxito a largo plazo de sus franquiciados, proporcionando un entorno propicio para el crecimiento y la estabilidad financiera.

Una compensación integral del royalty Best House cuenta también con un avanzado sistema de compensación integral del royalty. Esta compensación se realiza de acuerdo con las estipulaciones del contrato de franquicia inmobiliaria e incluye diversos pagos del franquiciador a los franquiciados, o en su beneficio, en áreas de colaboración inmobiliaria y financiera.

En caso de que los pagos del franquiciador sean inferiores a los royalties mensuales abonados por el franquiciado durante el año, el franquiciador tiene la obligación contractual de abonar al franquiciado la diferencia a su favor. Esta política demuestra el compromiso de Best House con la transparencia y la equidad en sus relaciones comerciales, garantizando que los franquiciados reciban el máximo valor por su inversión.

En definitiva, con su sólido respaldo y sus innovadoras políticas comerciales, Best House se posiciona como una gran alternativa, y una opción confiable para aquellos emprendedores que buscan acceder al emocionante mundo del sector inmobiliario a través de la adquisición de su propia franquicia inmobiliaria.