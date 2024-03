Los cruceros más divertidos llegan a Europa de la mano de Carnival

Cuando se trata de aventuras en alta mar, pocos lo hacen tan bien como Carnival Cruise Line. Con su enfoque único en la diversión y la emoción, ofrecen una experiencia de crucero inigualable que combina entretenimiento para toda la familia, con ambiente animado e informal

Emoción sin fin Desde el momento en que se embarca a bordo de un crucero de Carnival, se entra en un mundo de diversión sin límites. Como la descarga de adrenalina que se experimenta al disfrutar del SkyRide, donde se puede pedalear por encima del mar en una bicicleta suspendida o en los toboganes acuáticos del Parque acuático WaterWorks. La emoción está garantizada en cada rincón del barco. Pero la diversión no se detiene aquí. Con actividades como minigolf, paredes de escalada y zonas de piscinas con parque acuático y toboganes, siempre hay algo emocionante que hacer a bordo de un crucero de Carnival. Para aquellos que buscan una experiencia más relajada, el spa o la piscina reservada solo para adultos, son el lugar perfecto para desconectar y recargar energías.

Entretenimiento incomparable Cuando se trata de entretenimiento, los cruceros de Carnival no defraudan. Desde espectáculos en vivo hasta fiestas temáticas, cada día y cada noche están llenos de diversión y emoción. Se puede disfrutar de espectáculos de Broadway, Club de la comedia, conciertos en vivo y mucho más. Y para los amantes de la música, las actuaciones en directo en los bares y salones del barco son una delicia.

Explorando los sabores del mundo Los cruceros de Carnival no solo ofrecen diversión y entretenimiento, sino también una experiencia culinaria inolvidable. Con una amplia variedad de opciones gastronómicas, cada comida es una aventura en sí misma. Se puede comenzar el día con un desayuno bufé en el Lido Marketplace, disfrutar de un almuerzo inspirado en México en el Blue Iguana Cantina, y cenar con un estilo más elegante en el comedor principal.

Y para aquellos que buscan algo más exclusivo, los restaurantes de especialidades ofrecen una experiencia gastronómica deliciosa. Desde mariscos frescos en el Seafood Shack hasta los sabores exóticos de la cocina asiática en el restaurante JiJi Asian Kitchen, hay opciones para satisfacer a todos los paladares.

Carnival Legend y sus itinerarios por Europa este verano El Carnival Legend navega por Europa este verano de 2024. Con una variedad de itinerarios que van desde 7 a 12 días, para descubrir la belleza y la cultura de algunos de los destinos más emblemáticos del continente. Zarpando desde tres puertos base: Barcelona, Civitavecchia (Roma), y Dover (Londres).

Algunos de los itinerarios destacados:

Crucero por las Islas Británicas desde/hasta Dover (Inglaterra) Visitando: Holyhead, Gales > Greenock (Glasgow) > Belfast > Liverpool > Dun Laoghaire (Dublín) > Cobh (Cork). Salidas: 28 junio, 19 julio y 9 agosto. 9 noches desde 1.261 € por persona

Crucero por Islandia desde/hasta Dover (Inglaterra). Visitando: Dun Laoghaire (Dublín) > Belfast > Reykjavik > Grundarfjordur > Akureyri > Seydisfjordur > Invergordon. Salidas: 16 junio y 7 julio 2024 12 noches desde 1.330 € por persona

Crucero por las Islas griegas desde/hasta Roma : Visitando: Kusadasi (Éfeso), Mykonos, Santorini, El Pireo (Atenas), Katakolon (Olympia), Messina (Sicilia), Nápoles. Salidas: 6, 16 y 26 septiembre, 6 y 16 octubre 2024. 10 noches desde 1.104 € por persona

Una gran oportunidad de vivir un verano inolvidable a bordo de los divertidos barcos de Carnival Cruise Line.