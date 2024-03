Un complemento ideal para contenedores IBC de 1000 litros, las mantas calefactoras de Garsan

Como una opción eficiente en diversos sectores industriales destacan los contenedores IBC de 1000 litros.

De hecho, los contenedores (IBC) son fundamentales en la industria logística, química y alimentaria, debido a su importante capacidad.

En este sentido, las mantas térmicas surgen como una solución, ya que a bajas temperaturas, el contenido se solidifica y no es posible extraer el producto, lo cual se soluciona con la manta calefactora pudiendo con su control, elegir los grados a los cuales se diluye el contenido.

La empresa Garsan es especialista en la fabricación de mantas calefactoras desde hace más de 25 años. Ahora mismo cuenta con un catálogo de mantas con características especialmente ideales para BIDONES DE 25 a 200 litros de capacidad, contenedores IBC de 1000 litros, mantas para la reparación de palas eólicas, para enderezamiento de cables de alta tensión, etc.

Son un producto capaz de proporcionar una solución económica y sustentable para variadas clases empresas, de alimentación, laboratorios farmacéuticos, alimentación, etc.

Por tanto, al envolver un contenedor IBC en una manta térmica adecuada, se evitan variaciones bruscas y el ambiente se mantiene estable. Este control térmico es muy importante y valorado en sectores como el farmacéutico, donde los productos requieren condiciones específicas de almacenamiento y temperatura para ser eficaces y seguros.

Por esta razón, la utilización de mantas térmicas en conjunto con contenedores IBC de 1000 litros proporcionan una serie de beneficios. En primer lugar, se garantiza la reducción de pérdidas, ya que la estabilidad térmica que ofrecen las mantas minimiza la degradación de productos sensibles. En segundo lugar, permite el ahorro de energía, puesto que al mantener temperaturas estables se reduce la necesidad de sistemas constantes de refrigeración o calefacción.

En definitiva, la combinación de Contenedores IBC de 1000 litros y las mantas calefactoras de Garsan, es una estrategia inteligente para que los líquidos sensibles a la temperatura permanezcan siempre intactos y seguros. Además, la multifuncionalidad de los IBC, complementada con las propiedades aislantes de las mantas, dan como resultado una solución completa y eficaz que aporta beneficios económicos, medioambientales y operativos a las empresas.