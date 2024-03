Gestión integral pericial para peritos de seguros, con APCAS

Los peritos de seguros se dedican a analizar causas de siniestros y accidentes para valorar sus consecuencias.

De esta manera, es posible estimar daños. Por lo general, estos expertos detallan lo sucedido en un informe en el que deben constar todas las circunstancias influyentes en la determinación de una indemnización.

Hoy en día, existen distintas especialidades dentro de esta actividad. Por ejemplo, hay expertos en pólizas de automóviles, seguros contra incendios u otros riesgos. En cualquier caso, es necesario tener conocimientos especializados. A través de la plataforma de la Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios de Averías (APCAS) todos estos profesionales pueden acceder a múltiples servicios para desarrollar su actividad con más comodidad y facilidad.

¿En qué consiste la gestión integral pericial de APCAS? Esta organización ha desarrollado una plataforma, llamada XT50, que permite gestionar distintos aspectos de la actividad pericial de manera cómoda y ágil. Por ejemplo, esta herramienta cuenta con datos precargados de compañías, talleres y asistencias. Además, dispone de distintas tablas configurables para determinar honorarios y baremos.

Por otra parte, permite personalizar informes periciales y firmas. A su vez, dispone de herramientas de facturación y estadísticas. XT50 también facilita distintas gestiones administrativas. Esto incluye consulta y clasificación de expedientes y la posibilidad de trasladar encargos a colaboradores. Con respecto a esto último, la gestión de las colaboraciones se puede efectuar desde cualquier lugar de modo deslocalizado.

Adicionalmente, este programa presenta diversas ventajas técnicas. En este sentido, se encuentra en constante evolución bajo la modalidad de software libre, por lo que no requiere del pago de actualizaciones continuas.

Ventajas de usar XT50 Al usar esta plataforma digital, los peritos de seguros pueden mejorar la fiabilidad de los datos, ya que esta herramienta reduce al mínimo posible errores de gestión. Además, se trata de una manera de suprimir el uso de papel. Esto proporciona comodidad porque evita tener que cargar carpetas. Por otro lado, mediante la aplicación XTablet integrada a XT50 es posible trabajar en situaciones sin cobertura de internet y no perder los datos.

A nivel corporativo, esta plataforma permite obtener estadísticas fiables que se encuentran abiertas para ser controladas y evaluadas. De esta manera, es posible considerar la rentabilidad del trabajo pericial. Asimismo, con el control de gestión de expedientes que permite esta herramienta, un profesional puede añadir un plus al servicio que ofrecer a sus clientes.

Por último, en todo momento los usuarios de XT50 cuentan con la posibilidad de recurrir a atención a través de APCAS DATA para solventar cualquier tipo de duda o resolver incidencias.

A través de la plataforma XT50, desarrollada por APCAS, los peritos de seguro pueden acceder a una herramienta moderna para agilizar distintas tareas y ofrecer un mejor servicio a sus clientes.