Schneider Electric anuncia los ganadores de los premios del Programa Global Alliance Partner 2023

Los premios reconocen a los partners impulsan la innovación en la automatización industrial y adoptan la tecnología EcoStruxure™ ofreciendo valor al cliente. Se premia la colaboración del ecosistema en IoT y digitalización para la sostenibilidad, la agilidad, la resiliencia y la rentabilidad Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado los ganadores de los Global Alliance Excellence Awards 2023. A lo largo de 2023, los Partners Alliance de Schneider Electric apoyaron a los clientes en la digitalización de la automatización industrial, aportando valor con iniciativas, soluciones y servicios innovadores.

Estos premios anuales reconocen tanto a los Integradores de Sistemas como a los Distribuidores de Automatización Industrial que han implementado las tecnologías de Internet de las Cosas (IoT) de Schneider Electric y han demostrado su experiencia en software, servicios y sostenibilidad. Los premios también destacan la colaboración en el ecosistema de socios de Alliance, reconociendo las nuevas asociaciones que aportan más agilidad y resistencia a los clientes a los que atienden.

"Los partners de Schneider Electric Alliance están impulsando la transformación digital industrial actual y la colaboración resulta un componente vital para lograr la eficiencia y la sostenibilidad necesarias para prosperar", afirma Barbara Frei, Executive Vice President de la división Industrial Automation de Schneider Electric. "Nuestros Excellence Awards destacan los mejores usos de la integración, la interoperabilidad y la innovación entre nuestros programas de socios, demostrando lo que está por venir para las diferentes industrias".

En 2023, Schneider Electric mejoró su Alliance Partner Program para potenciar a los socios con el fin de ofrecer un mejor servicio a los clientes, ayudándoles a automatizar e innovar sus aplicaciones industriales. A medida que las empresas continúan digitalizando sus operaciones industriales, se apoyan en partners del ecosistema fiables y creíbles. Las nuevas iniciativas de especialización también garantizan que los partners sigan siendo competitivos.

Los premios se entregaron en el marco de la conferencia anual Global Alliance Partners de Schneider Electric, celebrada en Marrakech (Marruecos). La conferencia reunió a una muestra representativa de socios internacionales de la Alianza y líderes de Schneider Electric para impulsar ambiciones comunes de crecimiento y celebrar el éxito colectivo.

Entre los ganadores de los Premios a la Excelencia de la Alianza Global 2023 destacan los siguientes:

Global Alliance Industrial Automation Distributor Partner of the Year Award: BPX, Reino Unido.

Global Alliance System Integrator Partner of the Year Award: Integrated Intelligent Solutions & Technologies Pvt Ltd, India.

Global Alliance Industrial Automation Distributor Business Partner of the Year: Rexel, Francia.

Global Alliance System Integrator Business Partner of the Year: SAFEgroup Automation Pty Ltd, Australia

Global Alliance Industrial Automation Distributor EcoStruxure Partner of the Year Award: Nedco Canada-Rexel Group

Global Alliance System Integrator EcoStruxure Partner of the Year Award: IDA Proses, Turquía

Global Schneider Electric Software System Integrator Partner of the Year Award: Avanceon, Arabia Saudí Para obtener más información sobre el programa global de socios Alliance para integradores de sistemas industriales de Schneider Electric, se puede visitar: https://www.se.com/ww/en/partners/alliance-partner-program/