ArmonIA de Turing, segundo programa 'La armonía del movimiento 37'

ArmonIA de Turing es un espacio de encuentro, sobre tecnología y cultura, creado en un formato de videopodcast con público, en el que los invitados de cada programa nos harán pensar de una forma amena en inteligencia artificial, música, tecnología o sostenibilidad, un espacio distinto dentro del entorno universitario organizado por el departamento de ciencias de la computación de UAH en colaboración con la asociación Alcalá es Música, producido por la agencia de promoción musical PROMOSAPIENS y realizado por KATAKLAKA Audiovisual.

El segundo episodio de ArmonIA de Turing estuvo conducido por Luis Usero (Director del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Alcalá) y se realizó en la Iglesia de los Remedios de la facultad de educación de la UAH , con acceso libre.

Este segundo programa llevó por título “La armonía del movimiento 37”, en el que se abordó el tema de la creatividad y donde se pudo escuchar a Sara Socas, que habló sobre el proceso creativo inmediato que son las batallas de MC, por qué abandonó el mundo de las competiciones de freestyle y presentó primer álbum "TFN-MAD", del que interpretó algunos de sus temas.

También se contó con Juan Pedro García, director de formación de SAP Europa, que explicó cómo se usa la IA en una macroempresa o en procesos como los RRHH y, aunando el mundo clásico y la tecnología, estuvo JJ Machuca, pianista, compositor y teclista de bandas como Lori Meyers o Lagartija Nick, que mostró cómo usar un sensor sobre las teclas del piano para convertirlo en un sintetizador y creador de visuales.

Para finalizar la primera parte del programa, JJ Machuca y Sara Socas improvisaron una canción en directo para demostrar cómo es un proceso creativo de dos personas que se conocieron el mismo día y cómo conectaron de inmediato para crear una composición desde cero.

En la segunda parte del programa, se realizó el seminario "Antropología e IA”, en el que Juan Pedro Garcia expuso cómo transferir la evolución del pensamiento del humano a las máquinas.

El nombre del programa fue sacado del movimiento 37, que se puede definir como el primer destello de creatividad de un software informático.

En el 2016, AlphaGo (programa desarrollado por Google DeepMind) consiguió ganar al Go (juego de mesa creado hace más de 2500 años, mucho más complejo que el ajedrez), a Lee Sedol uno de los mejores jugadores del mundo. En la segunda partida, el movimiento número 37 que hizo AlphaGo, sorprendió tanto a la comunidad experta en el juego, que se consideró un error del programa. Esta segunda partida fue ganada por AlphaGo, pero no debido a capacidad de computación, sino con una estrategia desconocida con anterioridad, lo cual no pudo ser programado por nadie.