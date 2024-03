S2 Grupo advierte del auge de la 'estafa del familiar'

Entre los ganadores de los Premios a la Excelencia de la Alianza Global 2023 destacan los siguientes: Global Alliance Industrial Automation Distributor Partner of the Year Award: BPX, Reino Unido. Global Alliance System Integrator Partner of the Year Award: Integrated Intelligent Solutions & Technologies Pvt Ltd, India. Global Alliance Industrial Automation Distributor Business Partner of the Year: Rexel, Francia. Global Alliance System Integrator Business Partner of the Year: SAFEgroup Automation Pty Ltd, Australia Global Alliance Industrial Automation Distributor EcoStruxure Partner of the Year Award: Nedco Canada-Rexel Group Global Alliance System Integrator EcoStruxure Partner of the Year Award: IDA Proses, Turquía Global Schneider Electric Software System Integrator Partner of the Year Award: Avanceon, Arabia Saudí Para obtener más información sobre el programa global de socios Alliance para integradores de sistemas industriales de Schneider Electric, se puede visitar: https://www.se.com/ww/en/partners/alliance-partner-program/