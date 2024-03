Commutatio.es, el innovador sistema de inversión inmobiliaria que combina los mercados de LATAM y España

Durante décadas, las atractivas posibilidades de inversión inmobiliaria en España solo estaban disponibles para los grandes capitales. No obstante, en la actualidad, esta realidad ha cambiado gracias a la creación de nuevas plataformas y productos que permiten que personas con ingresos moderados accedan al mercado de participaciones en bienes raíces.

En ese sentido, la iniciativa que lleva la batuta es commutatio.es. Esta empresa de inversión inmobiliaria ha ganado gran reconocimiento debido a su concepto que ha conectado los mercados de Latinoamérica y España, mediante un innovador sistema de inversión.

El origen del éxito de la plataforma es que ha priorizado la democratización de las inversiones para que todas las personas, independientemente de su nivel de ingresos, aumenten su libertad financiera.

Compraventa de inmuebles El sistema de esta empresa de inversión inmobiliaria incluye varias modalidades como la compraventa de inmuebles y la gestión de alquileres. Sobre lo primero, la compañía explica que se encarga de conectar la oferta de bienes raíces en España con los potenciales compradores en todo el mundo, especialmente, en Latinoamérica. Esto permite que estos inversores refugien su patrimonio en propiedades rentables en España.

Además, la plataforma optimiza las operaciones involucradas en la compraventa de viviendas, gracias al uso de tecnología que permite ahorrar tiempo y facilita la comunicación entre las partes involucradas en la transacción.

Gestión de alquileres Por su parte, el servicio de administración de alquileres de Commutatio.es ayuda a los propietarios a rentabilizar sus inmuebles sin tener que ocuparse de las distintas gestiones que implica este mercado.

La empresa precisa que, desde sus cuentas en la plataforma, los propietarios pueden monitorizar el estado de la vivienda y el flujo de caja que le genera. También pueden retirar los beneficios reportados o reinvertirlos en otras opciones disponibles en Commutatio.es.

Invertir en RESMA® Sin embargo, debido a su impacto social, el producto más interesante de dicha empresa es Real State Shares Market (RESMA®). Se trata de una poderosa idea que acerca las inversiones inmobiliarias a las personas que cuentan con recursos limitados.

Básicamente, el sistema está diseñado para que los individuos no estén obligados a adquirir una propiedad completa, sino que pueden comprar pequeñas participaciones a partir de los 150 euros.

Respecto a la rentabilidad, en el catálogo de liquidaciones de activos RESMA® se puede verificar la presencia de viviendas con tasas de retorno neto anual que superan el 15 %. Asimismo, esta propuesta tiene la ventaja de que los participantes obtienen un flujo de dinero constante, puesto que la empresa paga intereses mensualmente.

Para ello, se aplica un mecanismo eficiente que consiste en que las viviendas se mantienen alquiladas y generan una renta mensual continua. Esta se reparte entre todas las personas que tienen participaciones en la propiedad.

Por último, es importante precisar que en caso de que el inmueble sea vendido, los inversores reciben su aporte inicial más un porcentaje de ganancia de acuerdo con el beneficio generado por la transacción.