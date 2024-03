Touché Club Vila-real anuncia su cierre

La emblemática discoteca Touché se prepara para cerrar sus míticas noches después de nueve años de éxitos, diversión y memorias inolvidables. Para recordar a toda esa generación que convirtió una pequeña discoteca de pueblo en un referente de ocio, el propietario y CEO de la discoteca, Pascual Tomás, anunció el lanzamiento de Touché, La Serie, una producción breve e innovadora que promete rememorar cada baile y cada canción vivida.

United For Music une fuerzas con Touché En un movimiento sorprendente que une la pasión por la música y el recuerdo, United For Music se une al cierre legendario de la discoteca Touché de Vila-real el próximo 20 de abril de 2024, reconociendo así la importancia de este hito en la escena nocturna. Al mismo tiempo, United For Music respalda el lanzamiento de Touché, La Serie, destacando de esta forma su compromiso con la preservación y celebración de la cultura musical de la Provincia de Castellón.

Ya disponible en YouTube: Capítulo 1 - Historias De Una Discoteca.

Tras el épico y viral anuncio del cierre de Touché, ya conocido como ‘La Última Noche’, y el lanzamiento del primer capítulo, esta miniserie ya cuenta con más de 72.4 mil visualizaciones orgánicas entre Instagram, Tik Tok y YouTube.

Durante el lanzamiento del primer capítulo, el equipo de Pascual Tomás aprovechó la ocasión para anunciar la fecha de salida de venta de entradas, lo que produjo ya un interés sensacional entre el público. Dos días más tarde, cuando las entradas salieron a la venta, se consiguió un sold out total en cuestión de horas.

Capítulo 2 y Capítulo Final de Touché, La Serie.

En el segundo episodio de esta miniserie, el equipo de Touché y el propio Pascual Tomás intentarán transmitir a sus espectadores cómo ha sido la evolución de la discoteca estos últimos años y cómo ha sido convertirse en referente musical y de ocio de Vila-real y alrededores. Myke Towers, Becky G, C. Tangana, Bad Gyal, Rels B... todos cruzaron las puertas de Touché y todos juntos lo convirtieron en el Templo de la Diversión.