Los últimos avances en el cultivo de frutas blandas con las soluciones Open Tops de Pelemix

Como una tendencia innovadora en la agricultura, con magníficas ventajas en la producción y calidad de los resultados, se destaca el cultivo de frutas blandas en contenedores y macetas, en lugar de hacerlo en suelo.

Para que haya buenos frutos, es necesario que se den ciertas condiciones y se utilicen materiales fundamentales como los sustratos de cultivo, que han demostrado su importancia para el anclaje y soporte de las raíces de las plantas, así como para ser ideales para el suministro de agua y nutrientes de una manera eficiente.

Con los sustratos de cultivo Open Tops elaborados a base de fibra de coco 100%, Pelemix ofrece soluciones ideales para rentabilizar las cosechas, además de ofrecer una solución ecológica y sostenible en un mundo en el que los consumidores demandan opciones de cultivo orgánicas y respetuosas con el medio ambiente.

Los últimos avances en el cultivo de frutas blandas Los invernaderos y los túneles de cultivo son algunas de las opciones más utilizadas en los últimos años para extender tanto la temporada de crecimiento de las cosechas, como su período. Aunque la producción de frutos blandas como el arándano, la frambuesa y otro tipo de bayas se realiza directamente en los suelos, hoy en día, se han desarrollado técnicas y tecnologías que permiten su cultivo en invernaderos con los contenedores abiertos de fibra de coco (Open Tops), como los que Pelemix ofrece.

Conseguir un proceso de producción adecuado en invernaderos y túneles para el cultivo de frutas blandas no es sencillo: este tipo de cultivos requieren de condiciones específicas para lograr resultados favorables, tales como una proporción equilibrada de aire y agua en el suelo una fertirrigación adecuada y un excelente nivel de control de conductividad eléctrica o pH óptimos. Sumado a ello, es necesario tener una buena retención de humedad, a la vez que contar con un suelo bien drenado. En este contexto, el uso de la fibra de coco permite cultivar bayas en diferentes escenarios de invernaderos, como en macetas y contenedores, adaptándose a cada espacio y con un rendimiento optimizado.

Open Tops, la solución de Pelemix para el cultivo de frutas blandas sin suelo Open Tops son unos contenedores abiertos de fibra de coco que se usan como sustratos de cultivo creados de manera uniforme, caracterizados por su bajo peso y su fácil utilización. Está compuesto por una combinación de fibra de coco gruesa y un material fino, aportando un equilibrio perfecto entre aireación y retención de agua, lo cual permite el crecimiento y desarrollo de raíces en todo el contenedor, facilitando su implantación de manera uniforme y adaptable a cada tipo de invernadero.

Entre los beneficios que ofrecen los Open Tops se encuentran el ahorro de tiempo, no es necesario el uso de macetas u otros contenedores y se reduce el esfuerzo para los agricultores/as y agrónomos/as, ya que solo se requiere su correcta distribución y un ajuste del gotero. Además, con ello, se evitará el desperdicio del uso de agua y su percolación a sustratos inferiores del subsuelo. Esto favorece tanto el ecosistema natural por el ahorro y uso adecuado del agua, sin contaminar acuíferos, como la rentabilidad del cultivo.

Por otro lado, los Open Tops son aliados para la buena salud de las plantas y sus frutos. Con su uso, las enfermedades del suelo no se transmiten a la planta, permitiendo que crezcan saludables y fuertes. Adicionalmente, ofrecen una excelente capacidad de aire, incluso en condiciones de saturación, y con su capacidad amortiguadora, pueden mantener a las plantas en buenas condiciones aun cuando falten fertilizantes o agua durante un tiempo breve.

El uso de sustratos de cultivo como los Open Tops ayuda a tener un mejor rendimiento de los cultivos, en menor tiempo, con menos esfuerzo y resultados más eficientes. Un solución rentable, eficiente y sostenible para la nueva era de la agricultura donde Pelemix quiere formar parte

Acerca de:

Pelemix es una de las empresas líderes en la producción de fibra de coco y sustratos profesionales de alta calidad para cualquier tipo de cultivos, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles para agricultores/as y agrónomos/as en todo el mundo. Con una amplia gama de productos basados en fibra de coco, Pelemix se compromete a proporcionar sustratos de alta calidad que mejoran el crecimiento de las plantas, aumentan los rendimientos y promueven prácticas agrícolas sostenibles. Con más de 25 años de experiencia en la industria, Pelemix se destaca por su compromiso con la excelencia y la satisfacción del cliente, siendo la elección sostenible, rentable y preferida de los profesionales del cultivo en todo el mundo.

Para ampliar la información contactar a:

Tomer Koren - VP Global Sales & Marketing

tomer.k@pelemix.com

Javier García Lucas-Torres - Marketing Coordinator

javier.g@pelemix.com