La escuela de coaching y liderazgo que forma a los líderes del mañana; USTANI The Human School

Ser líder en el mundo empresarial va más allá de simplemente tener conocimientos técnicos sobre el funcionamiento de una entidad.

Además de ello, es necesario desarrollar habilidades humanas que permitan una correcta relación con el equipo que compone la organización, desde la alta dirección hasta el resto de empleados. Por tanto, aplicar correctamente estas habilidades facilitará el desarrollo empresarial y ayudará a tener mejores resultados en todas las áreas. Gracias a USTANI The Human School, los líderes cuentan hoy con una escuela de coaching y liderazgo en la cual aprender todo lo que necesitan para llevar a sus empresas al siguiente nivel, un propósito que reflejan a la perfección los representantes del centro en esta entrevista.

¿Qué papel tienen las habilidades humanas en el liderazgo de los negocios?

Las habilidades humanas son claves en cualquier área de la vida de una persona y esto impacta directamente en el negocio. Permiten una comunicación efectiva, fomentan relaciones laborales positivas y mejoran la toma de decisiones.

Líderes con fuertes habilidades humanas son capaces de inspirar, motivar y guiar a sus equipos hacia el logro de objetivos comunes. Estas habilidades, como la empatía, el trabajo en equipo y la resolución de conflictos, son esenciales para crear un ambiente de trabajo positivo y para la adaptación a los cambios constantes del mercado. Aportan un plus estratégico y clave al líder que le permite fusionar de manera exitosa la gestión del equipo con su conocimiento técnico. Ten en cuenta que es más probable alcanzar el éxito de un negocio con habilidades humanas que con habilidades técnicas, puesto que la técnica, puedes encontrarla y apoyarte en otras personas o en conocimiento presente en la red o en información, mientras que gestionar equipos y lograr sacar el máximo potencial de cada persona es algo inherente al líder y debe ser desarrollado desde la persona. De ahí la importancia de formarse y desarrollarse en este campo.

¿Por qué USTANI The Human School pone el foco en las personas para lograr la transformación de los negocios?

El núcleo de toda transformación empresarial exitosa reside en las personas. Al enfocarse en el desarrollo de habilidades humanas, la organización busca empoderar a individuos para que sean agentes de cambio dentro de sus organizaciones. La idea es que, al mejorar las capacidades humanas, se pueden abordar mejor los desafíos empresariales, fomentar la innovación y crear culturas organizacionales más resilientes y adaptativas.

Al fin y al cabo, somos las personas las que desarrollamos negocios, implementamos estrategias y movemos el mundo empresarial, de manera que solo a través de las personas lograremos los resultados. Impactan directamente en la cuenta de resultados las relaciones dentro de la organización, la creatividad, la seguridad, la comunicación; la manera en la que aplicamos el conocimiento multiplica el conocimiento en sí mismo.

¿Cuál es la filosofía que mueve a esta organización en el desarrollo de habilidades humanas para el entorno profesional?

La filosofía de USTANI The Human School es, como su nombre indica, una escuela humana, un desarrollo centrado en las personas para que puedan alcanzar la sostenibilidad individual y colectiva. Partimos de la base que el centro del negocio está en cómo las personas hacemos el negocio, de modo que centramos todo proceso en la parte humana de la organización y cómo aplica esta al negocio. Cuando logramos desarrollar a las personas que ejecutan, dirigen y planifican, estas acciones se vuelven más eficaces, sostenibles y coherentes entre todos los miembros del equipo. Gestionamos el cambio, la cultura y la implementación del negocio se vuelve más efectiva, “fácil” y duradera en el tiempo, permitiendo una gestión ecológica.

Háblanos sobre la formación profesional en coaching que ofrecéis.

En este contexto, ¿cuáles son los programas de formación y a quiénes están orientados?

Los programas de formación en coaching como el PHC/Professional Human Coach están acreditados y alineados con la International Coach Federation, siguiendo los estándares de calidad más altos a nivel mundial. Los enfocamos a la aplicación práctica del coaching, no solo en un formato coach profesional, sino en la implementación en el día a día de la persona, ya sea en su ámbito corporativo o personal. Son programas orientados a personas, habitualmente del entorno empresarial, que quieren elevar su competencia humana, de gestión y relación, que buscan dar un paso más en su carrera y lograr influir de manera positiva en su entorno. El antes y después de cada uno de los alumnos, nos enseña la enorme importancia que tiene el desarrollo de estas habilidades en el rendimiento individual y su permeabilidad en los equipos.

En el PHC/Professional Human Coach formamos a las personas en coaching profesional, capacitándolos para ejercer el coaching de manera profesional y según los estándares acreditados internacionalmente, con un foco práctico y aplicable en el día a día del negocio.

¿Cómo es el entorno de estudio y trabajo en los programas de formación?

El entorno de estudio y trabajo en los programas de formación de USTANI The Human School es colaborativo e inclusivo, diseñado para fomentar el aprendizaje activo y la participación. A través de talleres interactivos, sesiones de coaching y proyectos de grupo, los participantes experimentan un ambiente que refleja los desafíos y dinámicas del mundo real, permitiéndoles aplicar lo aprendido de manera práctica y efectiva.

Trabajamos en espacios amplios y con un enfoque muy práctico y dinámico, donde enfatizamos la aplicación del coaching y del desarrollo más allá del modelo teórico.

¿De qué manera impactan las formaciones de USTANI The Human School en el desarrollo de habilidades humanas al liderazgo en las pymes?

En nuestra experiencia, las empresas con las que hemos trabajado experimentan un cambio sustancial en su gestión diaria y en la independencia de los equipos, fomentando la autonomía y la coherencia con la dirección, alinean valores y foco y los resultados tanto económicos como de eficiencia experimentan un gran avance. Habitualmente son un proceso, no es un impacto concreto y puntual, sino que hay una evolución continuada hasta el óptimo funcionamiento. Lo que es más importante, al menos para nosotros, es que se crean las habilidades para ser capaces de gestionarlo cuando nosotros ya no estamos. De manera que creamos independencia de USTANI The Human School para que la compañía pueda continuar sin nosotros.

Con las formaciones que ofrece USTANI The Human School para el desarrollo de habilidades humanas, los líderes de empresas de todos los sectores pueden aprender a mejorar su liderazgo desde el aspecto humano, lo cual les permite tener más cercanía con el equipo, una mejor perspectiva global del desarrollo empresarial y una versión optimizada de sí mismos.