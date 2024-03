La importancia de optar por materiales ecológicos, con KliuCork®

Para abordar los desafíos ambientales contemporáneos, optar por materiales ecológicos en la construcción es una alternativa cada vez más utilizada.

La elección de estos materiales no solo tiene impacto en la eficacia de las estructuras construidas, sino que también se convierte en un pilar fundamental para mitigar el deterioro medioambiental. La preservación de los recursos naturales, la reducción de la huella de carbono y la promoción de prácticas sostenibles son aspectos cruciales. En este contexto, se presenta el Corcho Proyectado KliuCork®, una solución innovadora que no solo cumple con los estándares de eficacia constructiva, sino que también responde a las demandas ambientales imperativas de los tiempos actuales.

En el análisis de opciones de materiales ecológicos destaca el Corcho Proyectado KliuCork® como una elección que va más allá de la sostenibilidad. Este revestimiento natural, basado en granos de corcho, se configura como una alternativa fácil de aplicar, proporcionando protección contra la humedad, el salitre y la condensación. Además, contribuye significativamente a la ganancia térmica y acústica en el interior de las viviendas, mejorando así el confort habitacional.

Origen y propiedades ecológicas del Corcho Proyectado KliuCork® La historia del corcho, extraído de la corteza del alcornoque, revela una tradición que se remonta a civilizaciones antiguas, desde China hasta Egipcios, Babilónicos y Fenicios. La industria corchera, en su esencia, promueve una actividad económica no contaminante, ofreciendo al mundo un producto natural, ecológico, renovable, reciclable y biodegradable: el corcho. Este enfoque sostenible garantiza el futuro y la supervivencia de los bosques de alcornoque, estableciéndose como un ejemplo de economía sostenible.

La versatilidad del Corcho Proyectado KliuCork® se manifiesta en una variedad de soluciones y aplicaciones. Desde impermeabilización hasta revestimiento de fachadas, su capacidad para mejorar el aislamiento térmico y acústico ofrece respuestas a las necesidades de construcción modernas. La aplicación en tejados, fachadas y terrazas demuestra no solo su eficacia técnica sino también su versatilidad en distintos contextos constructivos.

Compromiso con la calidad y la preservación del medioambiente El compromiso de KliuCork® con la calidad se evidencia en su garantía de 10 años del producto suministrado. Con un equipo joven, pero experimentado en el sector de los materiales de construcción, la empresa destaca por su objetivo de ofrecer productos versátiles que, además de soluciones técnicas, mantengan un amplio compromiso con el medioambiente. La creación de KliuCork® fue resultado de años de investigación, convirtiéndolo en un material técnico con prestaciones destacadas en diversos sectores.

La elección de KliuCork® va más allá de obtener beneficios técnicos como el aislamiento térmico y acústico. Más allá de la eficiencia constructiva, KliuCork® contribuye significativamente a la preservación del medio ambiente al ser un material ecológico y renovable. Se enorgullece de ofrecer soluciones constructivas avanzadas que abrazan la responsabilidad ambiental, esencial para construir un futuro más sostenible y en armonía con nuestro entorno.