Absotec presentó innovadoras soluciones de confort acústico en la feria de diseño MIAD 2024

Madrid recibió a la feria MIAD (Madrid Inside Art & Design), uno de los eventos más esperados del mundo artístico y del diseño.

En particular, esta muestra tuvo lugar entre el 5 y el 17 de marzo en la Plaza de Toros Las Ventas de Madrid. Se trata de una propuesta que ha fusionado arte, diseño e interiorismo en un entorno único. En total, fueron doce días en los que los referentes de cada uno de estos sectores han estado reunidos, abriendo paso a nuevas perspectivas arquitectónicas, decorativas, funcionales y estéticas.

Una de las empresas líder que ha formado parte ha sido Absotec, fabricante de soluciones de absorción acústica y especializada en crear productos que aumentar el bienestar y confort acústico de los espacios. En esta ocasión, esta compañía presentó múltiples productos que están transformando el estilo y la calidad de vida en espacios interiores.

Todo lo que se debe saber sobre la feria de diseño MIAD 2024 Este evento concentró las últimas tendencias de la industria del interiorismo. Con presencia de artistas, diseñadores, y prestigiosas marcas de este sector, esta propuesta desplegó un escenario enriquecedor y atractivo tanto para profesionales e inversores como para particulares interesados en nuevas tendencias.

Entre espacios con exposiciones artísticas de figuras destacadas y ambientes cuidadosamente decorados a cargo de arquitectos e interioristas de renombre internacional, los participantes de MIAD han explorado múltiples iniciativas, como charlas, talleres y actividades académicas multitemáticas.

La presentación de Absotec en la feria MIAD Durante su participación en la MIAD, Absotec presentó algunas de sus más recientes innovaciones en el campo de las soluciones fonoabsorbentes. Entre otras novedades, destacan productos texturizados de acondicionamiento acústico. Además, esta empresa exhibió propuestas que integran un componente acústico combinando con las últimas tendencias y diseños. De este modo, las soluciones fonoabsorbentes actuales, permiten crear ambientes que no solo sean acústicamente confortables, sino también visualmente atractivos.

Además, las soluciones de Absotec tienen capacidad de personalización y adaptabilidad a distintas necesidades y preferencias estéticas. Para ello, esta empresa ofrece paneles, techos, revestimientos y mosaicos fonoabsorbentes versátiles, que se pueden ordenar con múltiples acabados y colores. En particular, los asistentes a este evento tuvieron la oportunidad de conocer de cerca cómo funcionan estos productos y cómo pueden transformar un espacio, tanto en términos de acústica como de diseño.

Según indica el equipo organizador del MIAD, esta feria propone una mirada hacia el futuro, incorporando arte y diseño del presente y del pasado en tendencias que, hoy en día, marcan la vanguardia.