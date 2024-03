Investigadores españoles de MEDSIR exportan sus conocimientos en investigación oncológica a otros países

MEDSIR ha desarrollado un Think Tank en colaboración con AstraZeneca Brasil para compartir el conocimiento en investigación clínica del cáncer de mama con más de 30 destacados profesionales de la salud, aprovechando el enorme potencial de los oncólogos en el país. Los doctores Antonio Llombart-Cussac, Javier Cortés y José Pérez, junto con otros cuatro expertos internacionales en cáncer de mama, han liderado esta sesión de alto rendimiento para trabajar en el diseño de ensayos clínicos MEDSIR, compañía líder dedicada a impulsar la investigación clínica independiente en oncología a nivel internacional, se erige como entidad referente de conocimiento para profesionales de la salud de otros países. En este sentido, la compañía exporta la experiencia de sus líderes científicos en investigación oncológica de España a otras partes del mundo, organizando iniciativas como la que ha llevado a cabo este fin de semana en São Paulo (Brasil), donde ha organizado un Think Tank en cáncer de mama en colaboración con AstraZeneca Brasil para compartir su conocimiento con 30 destacados oncólogos del país.

Los investigadores españoles, los doctores Antonio Llombart-Cussac, Javier Cortés, y José Pérez son tres de los siete destacados expertos mundiales que han liderado como mentores esta sesión de alto rendimiento celebrada durante tres intensos días, con el propósito de estimular el pensamiento crítico y la generación de ideas innovadoras en el diseño de ensayos clínicos en cáncer de mama.

Bajo la premisa de que la colaboración es la clave para avanzar en la lucha contra esta enfermedad, los participantes han tenido la oportunidad de atender diferentes conferencias de vanguardia especializadas en la investigación clínica, contribuyendo así al avance y la difusión del conocimiento en el ámbito oncológico internacional. Además, se han organizado sesiones prácticas en grupo, donde los oncólogos, con la orientación de los mentores, han trabajado en el diseño de estudios clínicos en cáncer de mama.

El último día del evento, cada grupo ha podido compartir el trabajo realizado con el resto de los participantes, fomentando un valioso intercambio de comentarios constructivos sobre el diseño, análisis y presentación de la investigación. De este modo, la dinámica ha promovido una colaboración significativa entre los profesionales, enriqueciendo la calidad de los estudios clínicos.

"Esta jornada ha sido muy enriquecedora para todos los participantes. Para nosotros, es muy importante fomentar este entorno colaborativo con profesionales de otros países y compartir con ellos los conocimientos tan valiosos que hemos ido incorporando en un país líder en investigación oncológica como España, además de disponer también del feedback de destacados profesionales en países con alto potencial como Brasil. A través de eventos como el Think Tank, no solo avanzaremos en la investigación contra el cáncer de mama mediante el diseño de nuevos estudios, sino que también identificaremos a destacados oncólogos dispuestos a compartir su experiencia científica y fortalecer así nuestro acervo de conocimientos", explica el Dr. José Pérez, quien anteriormente participó en un Think Tank promovido por MEDSIR y hoy en día ejerce como mentor en esta edición.

La iniciativa de MEDSIR ha destacado por su compromiso con el avance científico y la mejora continua en la lucha contra el cáncer de mama. A su vez, ha desempeñado un papel significativo en el fortalecimiento de la red global de profesionales emergentes comprometidos con la investigación oncológica, afianzando así el posicionamiento de la compañía como líder en la promoción de la excelencia en este campo.

Con la firme expectativa de seguir contribuyendo al avance de la investigación oncológica, MEDSIR se compromete a liderar más iniciativas que impulsen la innovación y mejoren la calidad de vida de los pacientes en todo el mundo.

Sobre MEDSIR

Establecida en 2012, MEDSIR se distingue por su estrecha colaboración con socios estratégicos para impulsar la innovación en la investigación oncológica. Con sede en España y Estados Unidos, la compañía se encarga de la gestión integral de los ensayos clínicos, abarcando desde el diseño del estudio hasta su posterior publicación, contando con una extensa red global de expertos y tecnología integrada para agilizar el proceso. La empresa ofrece apoyo para pruebas de concepto y un enfoque estratégico que permite a los socios de investigación a beneficiarse de lo mejor de ambos mundos: la investigación clínica de la industria y los ensayos impulsados por investigadores.

Con el objetivo de promover la investigación independiente a nivel global, MEDSIR ha establecido una estratégica alianza con Oncoclínicas, el grupo oncológico líder en Brasil con un destacado potencial de investigación en América del Sur.

Para más información: www.medsir.org

Sobre el Dr. Javier Cortés

El Dr. Javier Cortés es Líder Científico Sénior de MEDSIR, además de ser cofundador. También es director del International Breast Cancer Center (IBCC), director científico del IOB Institute of Oncology Madrid, director del Programa de Cáncer de mama del Hospital Beata María Ana de Madrid y ejerce como profesor en la Universidad Europea de Madrid.

Sobre el Dr. Antonio Llombart-Cussac

El Dr. Antonio Llombart-Cussac es Líder Científico Sénior de MEDSIR, además de ser cofundador. También es Jefe de servicio de Oncología Médica en el Hospital Arnau de Vilanova de Valencia.

Sobre el Dr. José Pérez

El Dr. José Pérez es Médico Asociado de MEDSIR y director adjunto del International Breast Cancer Center (IBCC).