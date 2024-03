Virtual Shops, transformando la experiencia de compra con el V-commerce

Madrid, marzo 2024 - Virtual Shops, la última innovación de The Virtual Company, se presenta como la vanguardia en el desarrollo de showrooms virtuales, ya existan o no en el mundo real. Como spin-off de The Virtual Company, reconocida empresa española centrada en la experiencia de usuario con enfoque en hiperrealismo visual 3D, con Virtual Shops introduce una revolucionaria forma de comercio electrónico llamada V-commerce.

Alcance y beneficios para el V-commerce (ex e-commerce) Virtual Shops ofrece servicios como Recorridos 3D 360 y Realidad Aumentada, transformando cualquier local comercial en una experiencia única accesible a través de un solo enlace. Esta iniciativa reúne a más clientes potenciales con la propia web o carrito de compras del comercio, proporcionando una experiencia única que enriquece la toma de decisiones del usuario al comprar en línea.

La realidad aumentada es la clave para acercarse al cliente en los años que vengan.

Expansión de alcance: una sala de exposición digital permite trascender las limitaciones geográficas y llegar a clientes más allá de las fronteras locales, convirtiendo cualquier negocio en global con un solo enlace.

Mayor conveniencia: los clientes disfrutan de la conveniencia de navegar y comprar desde la comodidad de sus hogares en cualquier momento, eliminando la necesidad de viajes físicos, estacionamiento y limitaciones de tiempo.

Visualización mejorada del producto: el uso de tecnologías digitales y vistas hiperrealistas de 360°, junto con funciones de realidad aumentada, aumenta la participación y reduce el abandono de pagos al mejorar la comprensión y la capacidad de los clientes para visualizar productos.

Información basada en datos: una sala de exposición digital proporciona datos y análisis valiosos para tomar decisiones informadas, mejorando las operaciones comerciales y la satisfacción del cliente.

Sostenibilidad: las soluciones de realidad aumentada e inteligencia artificial no solo mejoran la experiencia del usuario, sino que también permiten operar de manera más sostenible, reduciendo compras y muestras innecesarias.

Con Virtual Shops, The Virtual Company avanza en su compromiso de proporcionar soluciones innovadoras centradas en el usuario. La adopción del V-commerce redefine la experiencia de compra en línea, abriendo nuevas posibilidades para comercios de todos los tamaños.

Contacto de prensa: info@vcompany.co.

Para obtener más información, visitar Virtual Shops.