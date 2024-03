Babson College reúne en Madrid a sus antiguos alumnos españoles en un curso de aprendizaje experiencial

Es una de las diez mejores universidades estadounidense y se especializa en promover la educación emprendedora

Miembros de destacadas empresas familiares españolas se encuentran entre sus antiguos alumnos

Más de 50 antiguos alumnos españoles se reunieron en Madrid en un evento en el que Robert Schultz y Rubén Mancha, profesores de Babson, dieron una conferencia sobre innovación más allá de las fronteras

Babson College, la universidad estadounidense líder en educación emprendedora, organizó un evento en el club Financiero Génova en Madrid en el que reunió a sus antiguos alumnos españoles y a estudiantes actuales que participan en un viaje de aprendizaje experiencial en España.

Durante el evento, los profesores de Babson, Robert Schultz, quien lidera el curso experiencial que incluye visitas a empresas españolas como Telefónica o Gestamp, y Rubén Mancha, quien imparte cursos sobre operaciones y gestión de la información, ofrecieron una conferencia bajo el título "Impulsando la transformacion digital en la empresa familiar española: retos y oportunidades" centrada en la diplomacia de la innovación más allá de las fronteras y en cómo las redes de confianza, como la sólida comunidad de antiguos alumnos de Babson, pueden respaldar estos esfuerzos.

Babson College es una de las principales instituciones de educación empresarial en Estados Unidos con un enfoque en fomentar el espíritu emprendedor. Muchos miembros de familias propietarias de grandes empresas (empresas familiares) realizan sus estudios en esta universidad ubicada en las afueras de Boston, en Wellesley, Massachusetts.

Desde 1919, Babson ha proporcionado a sus estudiantes habilidades empresariales combinadas con el conocimiento necesario para desarrollar una mentalidad emprendedora. Los graduados salen de la universidad con sólidas habilidades de liderazgo y las habilidades blandas necesarias para asumir responsabilidades de alto nivel en grandes empresas e instituciones.

La universidad ha sido nombrada la Nº1 en desarrollo empresarial y emprendimiento, según U.S. News & World Report durante 27 años consecutivos. En 2023, el Wall Street Journal la nombró una de las 10 mejores universidades estadounidenses y la número 1 en apoyo profesional.

Para Francisco Diego, antiguo alumno de Babson que ha tenido una exitosa carrera en diversas empresas multinacionales y actualmente es socio de Everwood Capital, "estudiar en Babson College proporciona un valor añadido para navegar el competitivo mundo empresarial que no se enseña en ninguna otra institución. La universidad ofrece oportunidades de educación continua para aquellos que aspiran a ser emprendedores o liderar el crecimiento y la próxima generación en una empresa familiar."

Babson College fue fundado en 1919 y tiene campus en Wellesley (Boston) y Miami. Cada año, educa a más de 2,500 estudiantes de pregrado y más de 1,000 estudiantes de MBA de 100 países. El 98.6% de sus graduados encuentran empleo en los seis meses posteriores a la graduación, con un salario promedio de alrededor de $75,579. En 2023, un impresionante 20% de estos graduados informaron salarios iniciales de más de $100,000. Además, más de 2,000 líderes de todo el mundo asisten a sus cursos de educación ejecutiva, programas de certificación y capacitaciones personalizadas cada año.

Robert Schultz es un ejecutivo de biotecnología estadounidense y profesor de práctica de emprendimiento en Babson College, con más de 20 años de experiencia viviendo y trabajando en España. Robert, originario de Boston, ayuda a las empresas emergentes españolas a desarrollar y comercializar nuevas innovaciones en los Estados Unidos. Fundó su consultoría para abordar este problema, ayudando a empresas españolas con el desarrollo comercial, ventas y marketing en los Estados Unidos.

Rubén Mancha es Profesor Titular de Tecnología y Gestión de la Información en Babson College. Su investigación se enfoca en la transformación digital y la sostenibilidad. Recientemente, ha explorado los efectos de las nuevas tecnologías en organizaciones como Volvo Group, Adidas y Crown Holdings, y cómo DuPont utiliza academias digitales para mejorar las competencias digitales de su personal. Rubén ha publicado su trabajo en MIS Quarterly Executive, Harvard Business Review, Communications of the Association for Information Systems y Decision Support Systems, entre otros. En España, ha publicado en Harvard Deusto Business Review.