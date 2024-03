Identificar la falta de autoestima positiva con la ayuda de Mar Sánchez-Ferrero, coach en Sevilla

La falta de autoestima positiva es definida como una discordancia entre cómo se perciben las personas a sí mismas y lo que son en realidad.

Es una imagen propia negativa que impide a quienes la padecen considerarse valiosas, talentosas y merecedoras de reconocimientos por parte de su entorno y de sí mismas.

Mar Sánchez-Ferrero coach en Sevilla es una especialista en el tema que señala que los factores generadores de esta condición pueden ser múltiples. Los más frecuentes son abusos, ridiculización por el aspecto físico, dificultades académicas, mal ambiente en el hogar, experiencias personales negativas o falta de cariño.

Las señales que identifican la falta de autoestima positiva Mar Sánchez-Ferrero es una experimentada coach terapéutico-cuántico de Sevilla que ha enfocado su carrera en ayudar a superar bloqueos emocionales, traumas y violencias. Esta profesional trabaja en todo lo relacionado con la salud emocional y el crecimiento personal en mujeres de entre 30 y 65 años, especialmente en empresarias o profesionales que enfrentan una falta de autoestima positiva.

Gracias a su experiencia, es capaz de identificar señales claras de esta condición entre sus clientes, a menudo, se manifiesta cuando la persona está insatisfecha con su vida o siente un miedo exagerado al fracaso, al rechazo o a la soledad. Según la especialista, estas personas carecen de confianza en sí mismas, son inseguras, abusan de la autocrítica y en todo momento recurren a la comparación reiterada, incluso dando mayor credibilidad a las palabras y hechos de otros.

Las personas con falta de autoestima positiva se mantienen tristes, tienen una tendencia derrotista y no actúan con espontaneidad, pues el miedo está latente. Sienten temor de mostrarse como son por entender que no son suficientemente inteligentes, eficaces o atractivas. Al sentir una inferioridad con los demás experimentan dificultades para decir ‘no’ ante ciertas situaciones que resultan para ellas claramente desventajosas o injustas.

De acuerdo a lo que explica la coach, las consecuencias de padecer falta de autoestima positiva son muy diversas y varían en cada persona. No obstante, existen manifestaciones comunes como la depresión, el bajo rendimiento académico o laboral, los trastornos de alimentación y hasta el retraimiento social.

Cómo trabaja Mar Sánchez-Ferrero Como coach especializada en el tema de autoestima, Mar Sánchez-Ferrero realiza un minucioso análisis inicial. En esta etapa identifica la situación para comprender sus causas e indaga sobre dónde se encuentra la/el cliente y los objetivos a alcanzar.

Con esta información, la profesional determina primero los factores que originan la falta de autoestima para luego pasar a la fase de análisis y transformación de creencias, donde elimina los miedos que limitan y retienen esa percepción negativa de la persona.

El método de la especialista también contempla el estudio de las fortalezas y virtudes para potenciar aquellas que elevan la valoración propia de la/el cliente y estimulan su empoderamiento con la ayuda de metodologías de programación neurolingüística, energía cuántica, coaching generativo y la percepción dermo-óptica para la resolución de conflictos, entre otras.

Mar Sánchez-Ferrero coach en Sevilla a través de sus mentorías y programas busca que las personas generen una percepción positiva de sí mismas, se valoren y consigan un bienestar físico, emocional y profesional.