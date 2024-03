La incubadora de videojuegos GameBCN inicia su 9ª edición con un nuevo récord de inscripciones y cuatro nuevos 'partners'

El programa GameBCN fortalece el ecosistema local de estudios de videojuegos y ayuda a equipos de desarrollo a profesionalizarse El programa de incubación de videojuegos GameBCN llega a su novena edición más fuerte que nunca. Los 184 proyectos inscritos de todos los continentes superan incluso el récord de su octava edición con 174 proyectos presentados. Este año, el 58% de propuestas provienen de Europa y el 19% de América Latina.

El 2024 de GameBCN arranca con novedades importantes: la incorporación de la plataforma de realidad virtual japonesa Cluster, de las editoras Ubisoft Barcelona y Anchor Point y el estudio IO Interactive. Las cuatro completan el podio de partners de la incubadora, conjuntamente con Socialpoint, Marvelous y Gameloft.

La iniciativa GameBCN, fundada por Simón Lee, ex directivo de Digital Legends (adquirida por la estadounidense Activision) y también fundador de la consultora Peninsula, cuenta con la colaboración de la Dirección General de Innovación y Cultura Digital de la Generalitat de Catalunya, la Concejalía de Cultura e Industrias Creativas del Ayuntamiento de Barcelona y la consultora de innovación Peninsula.

El programa de incubación GameBCN, que trabaja para dinamizar el ecosistema de videojuegos catalán, ofrecerá su formación y mentorización para facilitar la producción de videojuegos y maximizar las oportunidades de negocio a tres equipos catalanes, un madrileño, un chileno y otro brasileño, con videojuegos para móvil, ordenador personal y consola.

Los seis equipos participantes en el programa son Magic Rain Studios con el juego LUA, Juegos Asados amb Hellfire Poncho, Dust Games con Roombattle, Half Sunk Games con The Dream Observatory,Notbug Studio con Pranimals y Kreativitas Studio con el juego Mahjong Monster Arena. Todos ellos recibirán 120 horas de formación en producción, marketing y negocio, así como mentorías personalizadas por parte de expertos provenientes de Gameloft, Socialpoint, Ubisoft, Anchor Point, THQ Nordic y Appnormals, entre otros estudios. Aparte, también disfrutarán de eventos mensuales y charlas abiertas al público con expertos de la industria, generando un clima de intercambio muy favorable para el sector y en agosto presentarán sus proyectos en Gamescom, la feria más importante del sector en Europa.

GameBCN continúa con su proceso de consolidación y, además de la novena edición del programa, se confirma la tercera edición del programa de incubación en Girona GameGi y el inicio en abril de la cuarta edición del programa japonés ejecutado por Marvelous. A los programas de incubación hay que añadir, además, los programas de preincubación, aceleración y mentorías.

La sede de GameBCN en Palo Alto de Barcelona acogerá encuentros y charlas abiertas a toda la comunidad, trabajando conjuntamente con los diversos agentes del sector del videojuego para tejer una red de colaboración y seguir ayudando a posicionar la ciudad como un referente de la industria del gamingdel sur de Europa.

Los equipos de la novena edición

Estudio: Magic Rain Studios " Juego: LUA " Cataluña/Galicia " Todas las plataformas

LUA es un juego para patinar al ritmo de la música, donde emprender una aventura y resolver conflictos familiares a través de un viaje musical.

Juegos Asados " Hellfire Poncho " España " PC y consola

Poncho Rodriguez, el más temido bandolero del Salvaje Oeste, ha muerto. El diablo le condena a vagar por el infierno eternamente, matando a todas las criaturas posibles. Sin embargo, a él no le importa mucho.

Dust Games " Roombattle " Cataluña " PC y consola

Roombattle es un juego familiar en el que robots aspiradores luchan, equipados con objetos punzantes y globos. ¿El objetivo principal? Ser el último en pie y derrotar a los amigos, utilizando el entorno y los potenciadores como arma.

Half Sunk Games "The Dream Observatory " Cataluña " PC y consola

Una aventura onírica en la que gestionar, descubrir y producir sueños para entregarlos a cada soñador, según sus deseos o preocupaciones. Si el jugador comete un error o no llega antes de la noche, provocará insomnio.

Notbug Studio " Pranimals " Chile " Móvil

Pranimals es una experiencia de simulación y estrategia que lleva a un mundo vibrante y lleno de vida, donde coleccionar y cuidar animales energéticos, cada uno de ellos con sus propias habilidades únicas. Además, Pranimals son emocionantes sesiones de "spin battle", donde la rapidez de acción y la estrategia se unen en un intenso y divertido combate rodeado de una estética cálida y acogedora.

Kreativitas Studio " Mahjong Monster Arena " Brasil " Móvil

Coleccionar una gran variedad de monstruos únicos y, mediante el poder de la combinación de tres piezas en desafíos inspirados en el mahjong, mejora para afrontar batallas cada vez más difíciles. El objetivo: desbloquear habilidades especiales, descubrir nuevos monstruos y convertirse en el maestro de la estrategia y la resolución de puzzles.

