La piel atópica es una enfermedad que genera sequedad, escamaciones e irritaciones sobre distintas partes del cuerpo.

Si bien es una afección que no se puede prevenir, porque su causa es genética, existen diversos tratamientos que ayudan a reducir su impacto.

Utilizar agua descalcificada es una de las estrategias más efectivas para combatir las pieles atópicas. Este tipo de agua es pura, limpia y natural, y se presenta como el producto ideal para afrontar la dermatitis.

Desde Culligan se dedican a comercializar descalcificadores de agua para el hogar, con el objetivo de ayudar a las personas que tienen pieles atópicas. Los equipos de la firma reducen la acumulación de cal en tuberías y electrodomésticos, uno de los contaminantes que más intensifica los síntomas de la piel atópica.

¿Por qué es importante tratar las pieles atópicas? El trastorno de las pieles atópicas ha crecido de forma exponencial en los últimos años. En la actualidad, la enfermedad afecta a cerca del 20 % de los niños, los cuales pueden sufrir las consecuencias hasta llegar a la edad adulta, aunque en menor medida (entre un 3 y un 5 %, según especialistas).

De acuerdo con algunos expertos, esta patología ha tenido un aumento en la cantidad de casos, no solo por un factor genético, sino por los hábitos de vida de las personas y por diversas cuestiones coyunturales que agravan los síntomas. Entre estas se encuentran la contaminación ambiental, la falta de sueño y los elevados niveles de estrés.

Las alteraciones de las pieles atópicas se ven sobre todo en la zona de la cara, codos, rodillas, muñecas y cuero cabelludo. También pueden aparecer en las piernas y glúteos. En la gran mayoría de los casos, los afectados sufren irritaciones, escamaciones y picor.

Teniendo en cuenta estas estadísticas recientes, resulta clave tratar con urgencia el problema de las pieles atópicas.

Reducir el impacto de las pieles atópicas con el agua descalcificada de Culligan Según han comprobado diversos estudios científicos, el agua con cal o sustancias químicas contaminantes genera una aceleración de los síntomas de las pieles atópicas, pudiendo derivar en alteraciones severas como la sequedad, el picor y el ardor. Por esta razón, el agua descalcificada se presenta como una de las opciones más asequibles para el público que busca evitar este tipo de afecciones, que agravan la dermatitis o piel atópica.

Gracias al agua descalcificada que se obtiene con ayuda de Culligan, las personas con pieles atópicas tienen la oportunidad de mejorar su bienestar y minimizar a gran escala sus problemas en la piel. La firma lleva adelante un tratamiento con equipos especiales que limpian el agua que se utiliza, removiendo todas las sales, el calcio y el magnesio. De esta forma, cualquiera puede conseguir agua descalcificada en la comodidad de su casa.

Los equipos descalcificadores de Culligan se han convertido en una herramienta esencial, no solo para cuidar la salud de las personas, sino también para proteger el medioambiente y los ecosistemas que habitan en él.