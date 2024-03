Repara tu Deuda Abogados cancela 22.000€ en Zaragoza (Aragón) con la Ley de Segunda Oportunidad

La deudora solicitó préstamos para cubrir gastos familiares, pero con la pandemia falleció una de las personas mayores que cuidaba Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar una deuda que ascendía a 22.000 euros en Zaragoza (Aragón) aplicando la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA

Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia: "la deudora solicitó diversos préstamos para cubrir gastos familiares. Al no poder devolverlos, pidió nuevos préstamos para pagar parte de los anteriores. Posteriormente, al comenzar la pandemia falleció una de las personas mayores que cuidaba y sus ingresos disminuyeron aproximadamente unos 600€, por lo que no pudo pagar las cuotas de los préstamos adquiridos".

Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, la concursada puede empezar de nuevo sin deudas, tras dictar el Juzgado de Primera Instancia nº18 de Zaragoza (Aragón) el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en su caso.

Repara tu Deudainició su actividad en septiembre de 2015, mismo año en el que España aprobó esta ley. En todo este tiempo, ha logrado superar la cantidad de 200 millones de euros, aunque se prevé un crecimiento en este número debido al alto número de expedientes que ya se están tramitando.

El despacho de abogados representa a más de 23.000 particulares y autónomos que han confiado en el bufete para reactivarse en la economía, empezando una nueva vida desde cero. Algunos de ellos han acudido animados por el testimonio de otras personas cuyas palabras les han servido de aliento para comenzar el proceso.

Para que todo tipo de personas con problemas de deudas pueda acceder a la Ley de la Segunda Oportunidad, el bufete ofrece diferentes modalidades de pago. "Cuando comienzan el proceso, algunos tienen aún dudas. Estas se van resolviendo conforme avanza todo el procedimiento. Al lograr la exoneración de sus deudas, sienten un alivio y un bienestar que llevaban años sin tener", explican los abogados.

El despacho analiza los contratos firmados con bancos y entidades financieras. En este sentido, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.